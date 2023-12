Sören Bär Seit 1994 auch in der Schachbundesliga am Grübeln: Michael Adams

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Turniersieg beim London Chess Classic! Wie ist das Turnier aus Ihrer Sicht verlaufen, und welche Bedeutung hat dieser Erfolg für Sie persönlich?

Ich war vor dem Turnier nicht besonders optimistisch, aber dann hatte ich einen sehr guten Start. In der ersten Runde besiegte ich Amin Tabatabaei in einer schönen Partie. Es gelang mir zuletzt nicht so oft, einen so hoch bewerteten Spieler zu schlagen. Nach einer sehr komplizierten Remispartie mit Hans Niemann habe ich in Runde drei eine weitere attraktive Partie gegen Mateusz Bartel gewonnen und in der vierten Runde ein solides Unentschieden gegen Nikita Witjugow erzielt, so dass mir der Auftakt wirklich gelungen war. Meine fünfte Partie mit Dommaraju Gukesh gestaltete sich sehr kompliziert. Ich hatte Gewinnchancen und stand am Schluss immer noch besser. Doch gegen Ende des Turniers ging mir etwas die Energie aus. Ich hatte in der Partie der sechsten Runde gegen Jules Moussard Glück. Ich stand kurz davor aufzugeben, und plötzlich machte er einen groben Fehler. Die letzten drei Partien endeten nach ausgeglichenem Verlauf remis. Ich hätte nicht gedacht, dass es im Alter von 52 Jahren möglich ist, ein solches Turnier zu gewinnen. Es kam ziemlich überraschend für mich. Ich bin einfach sehr glücklich.

Mit dem London Chess Classic konnten Sie ein Traditionsturnier in Ihrem Heimatland spielen. Hatten Sie konkrete Ziele?

Nein, nicht wirklich. Es ging alles so schnell. Ich spielte in der Bundesliga und reiste danach direkt zur Weltmeisterschaft der Senioren. Danach hatte ich nur noch wenige Tage Zeit, und dann ging es zur Team-Europameisterschaft. Danach stand schon bald das LCC-Turnier an. Ich verbrachte nur etwa eine Woche zu Hause. Außerdem wurde das London Chess Classic dieses Jahr erst sehr spät angekündigt. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, eingeladen zu werden. Ich dachte eigentlich, dass ich nach der Mannschaftseuropameisterschaft für einige Zeit nicht spielen würde. Deshalb habe ich nicht viel erwartet und keine großen Pläne gemacht. Ich hatte auch keine Zeit mehr für eine spezielle Vorbereitung.

Bei der Senioren-WM 50+ wurden Sie Weltmeister durch Siege in den beiden letzten Partien. Wie haben Sie sich danach gefühlt?

Es entstand eine seltsame Situation, denn als ich meine letzte Partie gewonnen hatte und sich Punktgleichheit zwischen Suat Atalık und mir ergab, war klar, dass es hinsichtlich der Zweitwertung ziemlich knapp zuging und die Resultate an den hinteren Brettern den Ausschlag geben würden. Ich dachte zuvor, dass ich meine Titelchancen vor allem in meiner Partie als Weißer gegen Atalık, die remis endete, schon vergeben hatte. Die Bedeutung dieser Partie zeigte sich vor allem im nachhinein. Ich stand zwar nicht auf Gewinn, aber ich übte lange starken Druck aus. Nach diesem Unentschieden spielte er wirklich gut und dominierte das Turnier. Nur meine beiden abschließenden Siege gegen Artasches Minassjan und Martin Mrva gaben mir überhaupt noch eine Chance. Mit der Zweitwertung hatte ich ziemlich viel Glück, denn sie besitzt einen hohen Zufallsfaktor. Ich habe in der ersten Runde gegen einen etwas stärkeren Spieler gespielt. Atalık war nicht in den Top ten gesetzt, daher traf er zu Beginn auf einen schwächeren Gegner. Das gab letztlich den Ausschlag. Natürlich bin ich froh, dass ich gewonnen habe, aber ich habe auch ein wenig Mitleid mit ihm.

Bei den Senior Team World Championships 50+ in Struga haben Sie am ersten Brett in England acht von neun möglichen Punkten erreicht. Das war wirklich beeindruckend. Welche Ihrer Partien würden Sie hervorheben?

In gewisser Weise war es ein lustiger Wettbewerb, denn ich habe in der ersten Runde gegen die dritte englische Mannschaft nur unentschieden gespielt. Ich hatte Weiß und kam in dieser Partie absolut nicht weiter – kein toller Auftakt. Aber dann habe ich mit Schwarz alle Partien gewonnen, meine beiden Remisen gab ich mit Weiß ab. Der Sieg gegen Jacek Gdański in der zweiten Runde war sehr wichtig und gab mir nach dem schlechten Start Schwung. Ich habe übrigens beim Juniorenturnier in Oakham Ende der 1980er Jahre zweimal gegen Gdański gespielt, aber danach trafen wir mehr als 30 Jahre lang nicht mehr am Brett aufeinander. Ein guter Gewinn gelang mir gegen Kiril Georgiew, mit dem ich früher auch viele Partien bestritten habe. Der Schwarzsieg gegen Helgi Ólafsson war ebenfalls eine recht schöne Partie. Mir unterliefen kaum Ungenauigkeiten, ich entfaltete viel Druck und gewann Partien gegen starke, solide Gegner mit Schwarz. Das war sehr angenehm.

Als Sie im Juli zum achten Mal Britischer Champion geworden waren, war ich besonders beeindruckt von Ihrem entscheidenden Sieg nach 94 Zügen gegen Jonah Willow in der letzten Runde. Wie bereiten Sie sich physisch vor, um die Kraft für solche anstrengenden Partien zu haben?

Ich laufe gern und habe das Lauftraining während der Pandemie erweitert. Ich nutze immer noch jede Gelegenheit, um körperlich in Form zu bleiben. Es ist auch ein guter Ausgleich zu der Intensität der Partien.

Sie schreiben sowohl lehrreiche als auch unterhaltsame Kommentare. Im Buch von Ihnen und Philip Hurtado »Think like a Super-GM« sind die Analysen äußerst tiefgründig. Kommentieren und schreiben Sie gern?

Ich war sehr zufrieden mit dem Buch. Es wurde positiv aufgenommen. Ich möchte gern noch einige weitere Bücher publizieren. In diesem Jahr war ich allerdings so sehr mit dem Spielen beschäftigt, dass noch nicht genügend Zeit dafür blieb. Ich bestritt 92 klassische Partien – das war wirklich eine Menge, besonders im Alter von 52 Jahren. Im kommenden Jahr könnten es vielleicht etwas weniger werden. Ich war sehr aktiv in der Bundesliga, und auch das Reisen ist ziemlich anstrengend. Bei Turnieren in England ergibt sich für mich der wesentliche Vorteil, dass der Reiseaufwand geringer ausfällt.

Sie haben viele Fans in Deutschland und spielen auch in dieser Saison wieder für Baden-Baden in der Bundesliga. Wie bewerten Sie die aktuelle Saison?

Unser Start verlief nicht optimal, weil wir gegen den Hamburger SK mit einem 4:4 bereits einen Punkt abgegeben haben – und das mit einer Mannschaft, in der Étienne Bacrot am achten, dem letzten, Brett und ich am siebenten Brett aufgestellt waren. Der Meistertitel ist für uns immer das Ziel, allerdings ist die Konkurrenz in der aktuellen Saison härter denn je. Die entscheidenden Matches erwarten uns im kommenden Frühjahr.