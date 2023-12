Alieren Renkliöz Von der Fabrik auf die Straße: Das Kollektiv der GKN-Arbeiter (Florenz, 30.9.2023)

Nördlich von Florenz besetzen Arbeiter seit zweieinhalb Jahren eine Fabrik, in der bis Juni 2021 Achswellen für Kraftfahrzeuge hergestellt wurden. Das Werk gehörte zum Zulieferer GKN Automotive. Die Arbeiter wollen eine Genossenschaft gründen und das Areal kaufen. Im Herbst haben sie eine Eigenkapitalkampagne gestartet für den sozialen und ökologischen Neuanfang. Doch zum 1. Januar 2024 droht die Räumung.

»Nachdem wir die Kündigungsmail erhalten hatten, sammelten sich hundert Leute in der Fabrik. Dort standen 15 Sicherheitsmänner mit Tasern bereit. Die waren alle sehr groß«, beschreibt Dario Salvetti, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender des GKN-Werkes in Campi Bisenzio die ersten Stunden nach der Kündigung von 422 Festangestellten und 80 Leiharbeitern am 9. Juli 2021 durch die britische Investmentgesellschaft Melrose Industries. »Ihr habt Taser, aber wir sind mehr als ihr, und wir werden hier nicht weggehen. Wenn ihr keine Verletzten wollt, verschwindet«, erzählt Salvetti von dem Tag, an dem die längste Fabrikbesetzung in der Geschichte Italiens begann.

Offiziell sprechen die Arbeiter von einer »permanenten Betriebsversammlung«, einer Sonderregelung des italienischen Arbeitsrechts, die es ihnen erlaubt, die Fabrik legal zu besetzen. Am 17. Oktober 2023 ging allerdings erneut eine Kündigung ein, diesmal durch den neuen Eigentümer Francesco Borgomeo. Zum 1. Januar droht nun die Räumung. Die Arbeiter sammeln Geld, um das Areal zu kaufen. Bisher hat das Kollektiv 400.000 Euro gesammelt (Stand 15. Dezember). Eine Million ist das Ziel.

Die Arbeiter gründeten schon 2018 ein Kollektiv, um gegen die britische Investmentgesellschaft Melrose Industries vorzugehen. Diese hatte den GKN-Konzern damals im Zuge einer feindlichen Übernahme für 8,1 Milliarden Pfund aufgekauft. Melrose Industries wirbt mit dem Slogan »Kaufen, verbessern, verkaufen.« Übernommene Unternehmen trimmt Melrose so auf Rendite, dass innerhalb von drei bis fünf Jahren ein gewinnbringender Weiterverkauf möglich ist. Melrose beschloss, das Werk in Campi Bisenzio zu schließen – auf einen Schlag sollten 500 Jobs verschwinden. Das war auch in Großbritannien Anlass von Debatten über Heuschreckenkapitalismus.

In Kaiserslautern schloss Melrose 2020 ein GNK-Gelenkwellenwerk und machte rund 320 Menschen arbeitslos. Die Produktionszyklen funktionierten, die Gewinne waren Melrose aber nicht hoch genug. Von einer Werkschließung in Zwickau-Mosel trotz schwarzer Zahlen sind 800 Arbeiter betroffen. Die GKN-Standorte in Offenbach, Kiel und Trier sind ebenfalls von Schließung bedroht.

In Campi Bisenzio streiken aktuell 173 Arbeiter. Auf ihren Widerstand hin verkaufte Melrose Industries das Werk für mutmaßlich einen Euro an Francesco Borgomeo. Der Mann, dem die italienische Presse Verbindungen zur Mafia nachsagt, diene, so Gewerkschafter Salvetti, aber auch Anwältin Silvia Ventura, als Strohmann, der den Weiterverkauf abwickeln solle.

Das Fabrikkollektiv tritt für eine sozialökologische Transformation ein. Gemeinsam mit solidarischen Wissenschaftlern hat das Kollektiv einen Plan zur Reindustrialisierung der Fabrik vorgelegt: Statt Achswellen sollen auf dem vergenossenschaftlichten Werksgelände verschiedene Betriebe zusammenarbeiten bei der Herstellung von Lastenrädern und Solarpaneelen, ohne die Ausbeutung von Rohstoffen wie Silizium und Lithium. Die angestrebte Vergesellschaftung der Fabrik wäre ein Hoffnungszeichen für die europäische Arbeiterbewegung: Wir können uns gegen Kapitalisten durchsetzen, Jobs und Klima können gemeinsam gerettet werden.