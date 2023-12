IMAGO/foto-leipzig.de Vom Sepukaltionsobjekt zur Bauruine: Der »Elbtower« an den Hamburger Elbbrücken

Für die Immobilienbranche war 2023 kein gutes Jahr. Vor allem nicht für jene Unternehmen, die seit Jahren auf weiter steigende Preise spekulieren. Da Gebäude in diesem Jahr tendenziell günstiger wurden, gleichzeitig Zinsen und Baukosten enorm stiegen, traf die Krise auch große Player der Branche wie die Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors René Benko. Zum Jahresende präsentiert sich das Firmenkonglomerat zunehmend als Scherbenhaufen.

Mehr und mehr Tochtergesellschaften melden Insolvenz an. Seit die Dachgesellschaft Signa Holding Ende November ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragte, gab es reihenweise weitere Insolvenzanträge: Zunächst folgte Sport Scheck, Anfang Dezember die Signa Financial Services GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main und die Signa REM Germany Rent GmbH aus München. Die Signa Real Estate Management Germany meldete beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Insolvenz an. Timo Herzberg, Geschäftsführer zweier wichtiger Signa-Töchter, wurde vor die Tür gesetzt. Wie es mit der Warenhaustochter Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) weitergeht, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren bereits zwei Insolvenzverfahren gerupft und geschrumpft überstanden hat, ist offen. Die verbliebenen 12.500 Beschäftigten in noch rund 90 Filialen haben aber nicht viel Gutes zu erwarten.

Die Entwicklungen waren seit langem absehbar. Schon zu Beginn seiner Karriere als Immobilienspekulant eilte Benko der Ruf des Unseriösen voraus. Das lag wohl auch an der Art und Weise, mit der er den Grundstock für seinen späteren Immobilien-, Handels- und Medienkonzern legte: Da ihn die Immobilienbranche mehr faszinierte als die Schule, stieg er mit nicht einmal 20 Jahren ins Geschäft ein, kaufte heruntergekommene Dachböden und ließ sie zu Luxuswohnungen umbauen. Bald soll er eine Million auf dem Konto gehabt haben, allerdings in österreichischen Schilling, was damals immerhin knapp 143.000 D-Mark entsprach. Jedenfalls wuchs sein Vermögen in den folgenden Jahren stetig an. Vor der Signa-Pleitewelle wurde sein Privatvermögen auf mehr als fünf Milliarden Euro geschätzt. Doch schon damals verkauften einige Unternehmen nicht gerne an Benko.

Als 2010 die damals noch eigenständige Warenhauskette Karstadt verkauft werden sollte, gab der Signa-Gründer ein Angebot ab. Den Zuschlag erhielt jedoch der – nur vermeintlich – seriösere Immobilienhändler Nicolas Berggruen, der wenige Jahre später das weiter geschrumpfte Unternehmen mit einem satten Gewinn für sich an Benko weiterreichte. Auch der ehemalige Galeria-Kaufhof-Mutterkonzern Metro wollte die Warenhäuser partout nicht an Benko verkaufen und entschied sich 2015 für die in Europa weitgehend unbekannte kanadisch-US-amerikanische Handelskette Hudson’s Bay Company. Doch die tat, was wohl auch Benko getan hätte: Sie trennte den Immobilienbesitz rechtlich vom Warenhausgeschäft und fuhr es damit in Rekordtempo an die Wand. Die Reste des Unternehmens übernahm Signa, um aus den Skeletten der einst kerngesunden Warenhausketten Karstadt und Galeria-Kaufhof eine Art Resterampe zu schmieden, nachdem die profitablen Luxushäuser KaDeWe, Alsterhaus und Oberpollinger vom Rest getrennt worden waren.

Um Handel ging es Benko und seiner Signa nur am Rande. Er nahm vor allem Immobilien in sein Portfolio auf. Unter dem Dach der Signa Holding firmierten schließlich rund tausend Einzelgesellschaften. Kauf, Entwicklung, Weiterverkauf und Neubau von Immobilien blieben das Kerngeschäft des Konzerns. Für Prestigeprojekte wie das »Goldene Quartier« in Wien, den »Elbtower« und den geplanten Neubau am Gänsemarkt in Hamburg sowie den umfassenden Umbau der Berliner GKK-Kaufhäuser am Alexanderplatz, Kurfürstendamm und Hermannplatz gewannen Benko und seine Manager potente Investoren sowie Politiker als Unterstützer und trieben beträchtliche Kreditsummen bei österreichischen und deutschen Banken auf. Doch dass eines Tages die Zinsen kräftig steigen und gleichzeitig die Baukosten explodieren könnten, hatte man bei Signa offenbar nicht auf der Rechnung. Als genau dies ab 2022 eintrat, bahnte sich der Zusammenbruch des Konzerns an. Zuerst traf es wieder einmal die angeschlagenen Warenhäuser, dann die Onlinesporttöchter von Signa Sports United und schließlich fiel eine Tochter nach der anderen.

»Dieses Imperium gleicht einem Kartenhaus«, kommentierte der Wirtschaftsprofessor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein Mitte November gegenüber der Frankfurter Rundschau. Vieles bei Signa wirke unseriös. Dem Unternehmen hätten immer wieder »Sicherungsmechanismen« gefehlt, zudem hätten die Geldgeber Benko offenbar für potenter gehalten, als er war. Heinemann fühlte sich sogar an den betrügerischen Immobilienunternehmer Jürgen Schneider erinnert, der Anfang der 90er Jahre Grundstückskäufe mit Hypotheken auf Immobilien finanzierte, 1994 pleite ging und anschließend wegen Betrugs und Urkundenfälschung zu knapp sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Dieses Schicksal wird Benko wohl erspart bleiben, auch wenn er bereits mehrfach ins Visier der Justiz geraten ist. In einem Korruptionsprozess kam er mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr davon. Dass er stets enge und freundschaftliche Kontakte zu österreichischen Politikern wie Exbundeskanzler Alfred Gusenbauer von der SPÖ oder Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn von der FPÖ, aber auch zu ehemaligen Raiffeisenbankern wie Karl Sevelda pflegte, dürfte ihm ebenfalls nicht zum Nachteil gereicht haben. Diese und weitere Prominente saßen im Beirat der Signa Holding. Inwieweit sie ihrem Geschäftsfreund Benko auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Treue halten werden, bleibt abzuwarten.