Deutsche Rüstungsexporte stoppen

Hartenfelser/IMAGO

Zu den Demonstrationen gegen Waffenlieferungen vor Produktionsstandorten des Rüstungskonzerns Rheinmetall am Dienstag erklärt »Rheinmetall Entwaffnen« (Berlin):

Wir vom antimilitaristischen Bündnis Rheinmetall Entwaffnen Berlin begrüßen den Protest von fightforfalastin vor den Rheinmetall-Betrieben in Berlin, Düsseldorf und München. Der Rheinmetall-Konzern liefert Kriegsgerät in alle Welt, und das Geschäft läuft derzeit richtig gut. Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sind die Auftragsbücher prall gefüllt, der Konzern expandiert, und der Aktienkurs hat sich inzwischen fast verdreifacht.

Auch an der Bombardierung des Gazastreifens verdient der Konzern: Motor und Getriebe des israelischen Panzers »Merkava« kommen aus deutschen Werken. Seine Waffenlenksysteme und Kanonenrohre sind die des »Leopard«-Panzers. Zudem kooperiert Rheinmetall mit dem israelischen Rüstungskonzern Elbit bei der Herstellung von Panzerhaubitzen. Seit dem 7. Oktober haben sich die deutschen Rüstungsdeals mit Israel verzehnfacht, und der Aktienkurs von Rheinmetall erreichte neue Höchstwerte.

Die deutsche Rüstungsindustrie und die deutsche Regierung, die Rüstungsexporte genehmigt, machen sich mitschuldig an der Tötung Tausender Menschen in Gaza. Als Antimilitarist*innen stellen wir uns gegen diese Rüstungsdeals! Wir fordern: Stoppt die Bombardierung! / Stoppt die Rüstungsexporte! / Rheinmetall zu Altmetall! / Free Palestine!

Die Mitgliedstaaten der EU haben sich am Mittwoch auf eine Verschärfung des Asyl- und Migrationsrechts geeinigt. Dazu erklärte die Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen«:

Heute ist ein katastrophaler Tag für die Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen. Die Europäische Union setzt mit ihrer Asylreform auf Internierungslager, Zäune und Abschiebungen in unsichere Drittstaaten. Das ist ein Kompromiss auf Kosten der Menschenrechte.

Das Leid, das dieses EU-Asylsystem verursachen wird, ist schon jetzt an den EU-Außengrenzen sichtbar. Der Präsident von Ärzte ohne Grenzen, Dr. Christos Christou, ist heute an der polnisch-weißrussischen Grenze, wo ein fünf Meter hoher Zaun Menschen auf der Flucht den Zugang zum Asylrecht verwehrt und zu schweren Verletzungen bei jenen führt, die dennoch versuchen, hinüberzuklettern. Unsere Teams behandeln Menschen mit Verstauchungen, Knochenbrüchen und Hundebissen, aber auch Männer, Frauen und Kinder, die erschöpft und dehydriert sind oder schwere Verletzungen durch Stacheldraht erlitten haben.

Seit Jahren sieht Ärzte ohne Grenzen die verheerenden physischen und psychischen Folgen der unmenschlichen europäischen Migrationspolitik an den Geflüchteten, die die medizinischen Teams versorgen – einer Politik, die unter dem Deckmantel der »Krise« und der »Instrumentalisierung« Mindeststandards und Rechte abbaut.

Es besteht die Gefahr, dass in Zukunft fast jede Fluchtbewegung nach Europa als Krisen- oder Instrumentalisierungssituation eingestuft wird und Staaten Schutzmaßnahmen für Menschen in Not abbauen und den Zugang für humanitäre Organisationen einschränken. Das ist der Nährboden für systematische Gewalt, Pushbacks und lange, willkürliche Inhaftierungen. Bereits heute sitzen Tausende Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern auf den griechischen Inseln fest. Darunter Frauen, Kinder und andere schutzbedürftige Gruppen. (…)