Die Initiative »Es ist zu laut« gegen den Ausbau der Autobahn A 5 durch Frankfurt beklagt, der Bau sei schon abgesagt gewesen – jetzt aber sollen doch alle »Angebote« des Verkehrsministers Volker Wissing angenommen werden. Wurden Versprechen gebrochen?

Allerdings. Der Frankfurter Parteitag der SPD hatte sich gegen den zehnspurigen Ausbau der A 5 ausgesprochen. Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef, SPD, hatte im davon betroffenen Frankfurter Westen Wahlkampfkarten verteilen lassen: Man sei dagegen. Die Bundesregierung hatte den Ausbau für zehn Spuren zwischen dem Bad Homburger Kreuz und dem Frankfurter Kreuz aus dem Beschleunigungskatalog genommen, es ging dann um acht Spuren. Vom CDU-Landtagsabgeordneten Uwe Serke hatten wir es schriftlich: »Aus unserer Sicht rückt ein Ausbau damit in weite Ferne, falls sich die Bundesregierung an die Empfehlung aus Hessen hält.« Das war vor der Wahl. Nun aber will die neue CDU/SPD-Landesregierung Wissing bitten, die Dringlichkeit wieder aufzunehmen. Sie nimmt alle Aussagen zum Ausbaustopp zurück. Uns ist bekannt, dass beim Bundesverkehrsministerium seit einem Jahr eine Machbarkeitsstudie zum A-5-Ausbau durch Frankfurt vorliegt, die bislang geheimgehalten wird. Was auch seinen Grund hat: Mit dem zehnspurigen Ausbau der A 5 in Frankfurt würde technisches Neuland betreten. Bisher gibt es bundesweit keine derart breite Autobahn, auch keine Regelungen dafür.

Nun soll der Ausbau also sogar beschleunigt erfolgen. Mit welchen Folgen rechnen Sie für Umwelt und Menschen in Frankfurt?

Jeder Autobahnausbau widerspricht dem Anliegen einer sozial gerechten ökologischen Mobilität. Wollen wir der Klimakrise etwas entgegenhalten, müssen wir vom motorisierten Individualverkehr wegkommen. Es ist absurd und völlig aus der Zeit gefallen, ein solches Projekt jetzt durchziehen zu wollen – obendrein dringlich, was ja bedeutet, mögliche Einwände dagegen einzuschränken. Der geplante Trassenausbau führt durch den Stadtwald, durch Naturschutzgebiete für den Vogelschutz. Dort kommen außerdem geschützte Tierarten wie etwa das Nagetier Gartenschläfer vor. Gärten von Anwohnern werden enteignet. Auch Kleingartenvereine und Sportplätze werden betroffen sein. Wir haben Versammlungen abgehalten und gegen den Ausbau der A 5 demonstriert. Insbesondere die Bevölkerung der davon betroffenen Stadtteile Goldstein und Griesheim ist empört.

Was fordern Sie?

Dieses Projekt muss gestoppt werden. Wir fordern keinerlei Ausbau der A 5 in Frankfurt, besseren Lärmschutz entlang der Autobahn, Tempolimit 100, Flüsterasphalt mit einem Belag, der den Schall der Reifengeräusche schluckt – und zwar unabhängig vom Ausbau. Schon jetzt ist der Lärmpegel unerträglich, an einigen Stellen beträgt er in 24 Stunden durchschnittlich einen Wert von 75 Dezibel. Bei dieser Lautstärke kann man sich kaum mehr unterhalten. Anwohner müssen ihre Fenster geschlossen halten, selbst wenn keine Rushhour ist. Weiterhin fordern wir, die Machbarkeitsstudie sowie alle Zeit- und Baupläne für den Ausbau zu veröffentlichen. Diese Forderungen hatten nach unserer Befragung noch mehrheitlich alle relevanten Landtagsparteien vor der Hessenwahl unterstützt, mit Ausnahme von Teilen der CDU und der FDP.

Trifft den ehemaligen stellvertretenden hessischen Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir von Bündnis 90/Die Grünen eine Verantwortung dafür, dass Zusagen wieder zurückgenommen werden können?

Die Bundesländer wurden befragt. Al-Wazir hatte dem achtspurigen Autobahnausbau zugestimmt; sich ansonsten aus der Verantwortung gezogen: Das Bundesverkehrsministerium mache, was es wolle. Schon seit 2013 gab es dort Ausbaupläne, die bis 2030 umgesetzt sein sollten. Seit März 2023 ist bekannt, dass das Bundesverkehrsministerium insgesamt 145 Autobahnen ausbauen will. Bundesweit sollen 988 Kilometer neue Straßen entstehen.