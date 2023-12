Matias Delacroix/AP Photo/dpa Weiß, wo es langgeht: Venezuelas Staatspräsident Nicolas Maduro nach Essequibo-Referendum (Caracas, 4.12.2023)

Innenpolitisch haben die voraussichtlich nächstes Jahr abzuhaltenden Präsidentschaftswahlen in Venezuela den Lauf des Jahres 2023 in dem südamerikanischen Land geprägt. Das Datum für den Urnengang ist bislang nicht bekannt. Ebenso wenig ist geklärt, ob Regierungschef Nicolás Maduro wieder antreten wird. Ende Dezember 2022 hatte das Rechtsbündnis »Plataforma Unitaria Democrática« (»Gemeinsame Demokratische Plattform«) angekündigt, was längst überfällig war: die Auflösung der vier Jahre zuvor ernannten »Übergangsregierung« und des »Interimspräsidentenamtes«, in das sich Juan Guaidó selbst gekürt hatte. Die zu Anfang von etwa 60 Staaten anerkannte »Übergangsregierung« hatte in Venezuela weder Legitimität noch politische Macht – noch den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung –, weshalb der von Washington gewünschte »Regime-Change« nicht gelang.

Dialog mit Opposition

Ein im April in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá durchgeführter Gipfel zu Venezuela bekräftigte dies. An der von Staatschef Gustavo Petro initiierten »internationalen Konferenz über den politischen Prozess in Venezuela« nahmen diplomatische Vertreter aus 19 Staaten teil, darunter der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die Abschlusserklärung sah die Festlegung eines Zeitplans für Präsidentschaftswahlen bei gleichzeitiger schrittweiser Aufhebung der gegen Venezuela gerichteten Sanktionen vor sowie die Fortsetzung der 2021 in Mexiko begonnenen und von Norwegen begleiteten Gespräche zwischen Regierung und Opposition. Dies führte zur Wiederaufnahme der Gespräche in Barbados und Mitte Oktober zur Unterzeichnung eines aus zwei Teilen bestehenden Abkommens zwischen der »Plattform« und der Regierungsdelegation.

In der ersten Vereinbarung wurde unter anderem die gemeinsame Ablehnung politischer Gewalt gegen den venezolanischen Staat beschlossen, die Anerkennung des Nationalen Wahlrats (Consejo Nacional Electoral, CNE) sowie die Durchführung von Präsidentschaftswahlen in der zweiten Jahreshälfte 2024. Der zweite Teil des Abkommens schließt die Verteidigung der venezolanischen Souveränität über das Essequibo-Gebiet sowie die Bemühungen um den Erhalt der im Ausland beschlagnahmten venezolanischen Vermögenswerte mit ein. Das betrifft unter anderem Citgo, die Tochtergesellschaft des staatlichen Ölunternehmens Petróleos de Venezuela (PDVSA) in den USA. Im Rahmen dieser Gespräche erteilte die US-Regierung einige Genehmigungen für Transaktionen im Erdölsektor, der durch die Sanktionspolitik stark blockiert ist. Diese würden jedoch wieder rückgängig gemacht werden, sollte die venezolanische Regierung die im Abkommen von Barbados abgemachten Verpflichtungen nicht erfüllen.

Nur wenige Tage später, im Rahmen der am 22. Oktober abgehaltenen Vorwahlen des Oppositionsbündnisses, bei denen ein gemeinsamer Kandidat für die Präsidentschaftswahl bestimmte werden sollte, begannen bereits die Streitigkeiten um die Interpretation des Abkommens von Barbados. Am 30. Oktober erließ der Oberste Gerichtshof (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) ein Urteil, das »alle Auswirkungen« dieser Oppositionsvorwahlen außer Kraft setzt. Begründet wurde dies durch vermeintliche Unregelmäßigkeiten beim Urnengang, die nicht überprüft werden könnten, da die für die Organisation der Wahlen zuständige Kommission eine Begleitung durch den CNE abgelehnt hatte. Zudem müssten drei Kandidaten, unter ihnen María Corina Machado, überprüft werden, da ihnen aufgrund verschiedener Vergehen – Verstöße gegen Steuergesetze, Korruptionsfälle oder Unregelmäßigkeiten bei früheren Wahlprozessen – die Ausübung öffentlicher Ämter nicht gestattet sei, weshalb eine Präsidentschaftskandidatur nicht in Frage käme. Laut der zuständigen Kommission gewann die marktradikale Machado mit 92,35 Prozent der Stimmen. Am 15. Dezember, dem letzten Tag der im Barbados-Abkommen festgelegten Frist, beantragte sie vor dem TSJ eine Überprüfung ihrer Disqualifizierung als Kandidatin.

Besonders auf internationaler Ebene ist das Vorgehen des venezolanischen Staates gegen die Kommunistische Partei Venezuelas (PCV) kritisiert worden. Mitte August, nachdem die Regierung bereits seit längerer Zeit eine aggressive Stellung gegenüber der PCV eingenommen hatte, traf der TSJ die Entscheidung, in die Partei zu intervenieren und eine Sonderführung zu ernennen. Begründet wurde dies mit dem Argument, die Wahl der Parteispitze beim Kongress im November vergangenen Jahres sei »nicht ordnungsgemäß« gewesen. Die PCV geht davon aus, dass die Verfolgung gegen ihre Organisation eine Folge der scharfen Kritik und Opposition ist, die sie spätestens seit 2022 gegen Maduros Politik, die sie als neoliberal charakterisiert, ausübt.

Koloniales Erbe: Essequibo

Im Jahr 2023 ist der zwischen Venezuela und der heutigen Kooperativen Republik Guyana bestehende Grenzstreit um das Essequibo-Gebiet zu einem Höhepunkt gekommen. Es handelt sich bei diesem Gebiet um eine 160.000 Quadratkilometer große und an natürlichen Ressourcen sehr reiche Region. 2015 entdeckte der US-Energiekonzern Exxon Mobil riesige Ölvorkommen vor der Küste, in vom Grenzstreit betroffenen Gewässern.

Während der Kolonialherrschaft Spaniens war das Essequibo-Gebiet Teil Venezuelas. So schloss der Unabhängigkeitskämpfer Simón Bolívar nach der Befreiung von der spanischen Krone dieses Gebiet 1819 bei der Bildung »Großkolumbiens«, das das heutige Venezuela und Kolumbien umfasst, mit ein. Ab 1835 begann das Vereinigte Königreich, die Kolonialmacht über das damalige Britisch-Guayana, sich nach Westen auszuweiten. 1899 begünstigte ein Schiedsverfahren in Paris die britischen Interessen über das Gebiet. 1962 reklamierte Venezuela offiziell bei den Vereinten Nationen, dass es den Schiedsspruch wegen Unregelmäßigkeiten für nichtig halte. 1966, kurz vor der Unabhängigkeit Guyanas, unterzeichneten Caracas und London in Genf ein bis heute gültiges Abkommen, bei dem sich beide Länder dazu verpflichteten, die gegenseitigen Ansprüche in Verhandlungen zu klären. 2018 verklagte Guyana jedoch Venezuela vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH). 2020 entschied dieser, für die Verhandlung des Falles zuständig zu sein, was Venezuela nicht anerkennt.

Seitdem Guyana vor einigen Jahren begann, weitere Lizenzen an den US-Ölkonzern zu vergeben und gemeinsame Militärübungen mit US-Southcom-Einheiten durchzuführen, spitzte sich die Auseinandersetzung weiter zu. Für Venezuela stellen diese Übungen sowie mögliche US-Militärstützpunkte eine Gefahr für die Souveränität und den Frieden in der Region dar.

Bei einem am 3. Dezember durchgeführten Referendum, an dem sich dem CNE zufolge mehr als zehn Millionen Bürger beteiligten, sprach sich eine Mehrheit gegen den Pariser Schiedsspruch und gegen die IGH-Zuständigkeit sowie für die Einhaltung des Genfer Abkommens aus. Darüber hinaus soll mit »Guayana Esequiba« ein venezolanischer Bundesstaat geschaffen werden. Am 14. Dezember vereinbarten Präsident Maduro und sein guyanischer Amtskollege Mohamed Irfaan Ali, unter keinen Umständen Gewalt anzuwenden. Jede Streitigkeit müsse im Einklang mit dem Völkerrecht beigelegt werden. Die Staaten nahmen ihre unterschiedlichen Haltungen zur Zuständigkeit des IGH zur Kenntnis und kamen überein, den Dialog fortzusetzen.

Einige der im Rahmen der Bolivarischen Revolution gegründeten Sozialprogramme erzielen immer noch positive Ergebnisse. Anfang Dezember wurde das Ziel von 4.800.000 an die Bevölkerung übergebenen Sozialwohnungen erreicht. Am internationalen Frauenkampftag wurde die »Gran Misión Mujer Venezuela« (Große Frauenmission Venezuelas) gegründet, die frauenspezifische Sozialprogramme fördern soll. Im März hatte Maduro erklärt, 7.500.000 Familien würden durch die »Lokalen Versorgungs- und Produktionskomitees« (CLAP) mit subventionierten Lebensmitteln unterstützt. Der Staat versucht, die schwierigen Lebensbedingungen mit finanziellen Hilfen an die Bevölkerung, sogenannten Bonos, auszugleichen. Viele sahen sich dennoch veranlasst, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Etwa 500.000 sollen es zwischen Januar und August gewesen sein.