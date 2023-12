privat Für eine bessere Versorgung, gegen Frust und Überlastung: Kundgebung vor dem Jüdischen Krankenhaus am Dienstag in Berlin

Es sei ein Elend, was sich dort jeden Tag abspiele. Die Physiotherapeutin am Jüdischen Krankenhaus in Berlin (JKB) ist wütend, weil sie ihre Arbeit nicht so machen kann, wie sie es gern würde und wie es angebracht wäre. Am Dienstag Vormittag versammeln sich an die 40 JKB-Kollegen aus der Frühschicht im Streiklokal. Sie fordern Entlastung, eine bedarfsorientierte Personalbemessung, einen Ausgleich für das Arbeiten in unterbesetzten Schichten – kurz: einen Tarifvertrag Entlastung, wie ihn die Beschäftigten 2021 in einer langen Auseinandersetzung für die kommunalen Krankenhauskonzerne Charité und Vivantes durchgesetzt haben.

Sie sei vor allem mit Prophylaxe beschäftigt, erläutert die Physiotherapeutin. D. h. sie geht mit dem Lifter von Patient zu Patient und sorgt durch passive Mobilisierung dafür, dass der Kreislauf angeregt wird. Komplexbehandlung oder Muskeltherapie fänden kaum statt. Über Tage erhielten Schlaganfallpatienten keine ausreichende Therapie. Am Ende stimmten vielleicht die Behandlungsminuten, aber der Heilungsprozess werde verzögert oder nicht so vorangebracht, wie es unter besseren Bedingungen möglich wäre. Es mache einen Unterschied, ob Patienten, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, sich allein aufrichten und am Bettrand sitzen können oder nicht. Für die Patienten, deren Angehörige – und für sie als Beschäftigte.

Die Entlastungsvereinbarungen, die seit Januar 2022 bei Charité und Vivantes in Kraft sind, würden – trotz aller Umsetzungsprobleme – inzwischen wirken. Sei absehbar, dass eine Schicht unterbesetzt ist, werde Patienten mit aufschiebbaren Behandlungen telefonisch abgesagt, erklärt Luiz Brückner, Pfleger auf der Stroke Unit, der Schlaganfallspezialstation des JKB, gegenüber jW. Immer wieder kündigten Kollegen am JKB, zum nahegelegenen Virchow-Klinikum zu wechseln, das zur Charité gehört, so Brückner, der auch Mitglied der Tarifkommission und Streikleitung ist.

Für die Stroke Unit wurde ein Personal-Patienten-Schlüssel von eins zu drei definiert. Derzeit liege er in der Regel jedoch bei eins zu vier. Immer wieder komme es vor, dass nachts eine Pflegekraft allein für sechs oder gar acht Patienten zuständig sei, so Brückner. Das ist gefährlich. Auf seiner Station lägen auch Patienten nach einer Hirnblutung. »Bei ihnen muss ich ständig den Blutdruck kontrollieren.« Wenn er bei einem Patienten sei, bekomme er nicht mit, wenn es in einem anderen Zimmer kritisch werde. Eine Zentralüberwachung fehle.

Neben der Stroke Unit wurden am Dienstag drei weitere Stationen komplett bestreikt und zwei weitere reduziert betrieben – von insgesamt 13. »Das ist sehr viel«, sagte Verdi-Sekretär Max Manzey gegenüber jW. Überhaupt sei das JKB das gewerkschaftlich bestorganisierte Krankenhaus in Berlin. Am Mittwoch ging der Streik weiter. Im neuen Jahr wird er fortgesetzt, sollte die Geschäftsführung in der nächsten Verhandlungsrunde am 28. Dezember uneinsichtig bleiben. Schließlich befinden sich die Beschäftigten in einem Erzwingungsstreik. 94 Prozent der Verdi-Mitglieder hatten in einer Urabstimmung dafür gestimmt. Setzen die Beschäftigten einen Tarifvertrag Entlastung durch, wäre es das zweite nicht kommunale Krankenhaus mit verbindlichen Personalregelungen – nach der privatisierten Uniklinik Gießen-Marburg.

Auch beim privaten Sana-Klinikum in Berlin haben die Beschäftigten die Geschäftsführung zu Tarifverhandlungen aufgefordert. Die Leitung hätte sich zunächst geweigert, eine Unterschriftenpetition entgegenzunehmen, berichtete Manzey. Schließlich sei sie nicht umhingekommen, als das Personal ihr einen Besuch abstattete.

Die Berichte der Sana-Kollegen werden denen der JKB-Beschäftigten am Dienstag im Streiklokal ähneln. »So solltest du es eigentlich nicht machen« sei der Satz, den Auszubildende vermutlich am häufigsten hören, kritisierte eine Kollegin mit einem Anflug von Zynismus. Ständig müssten Prioritäten getroffen werden, die man eigentlich nicht sollte treffen müssen. Das Medizinische habe notgedrungen Vorrang. Pflegerische Aspekte stehen hintan. Die Schlagworte »satt, sauber, trocken« fallen. Aber Defizite hier können am Ende auch wieder medizinische Folgen haben, gerade bei älteren Patienten.