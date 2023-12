Rund 300 Aktivisten versammelten sich am Dienstag nachmittag mit Transparenten und Palästina-Flaggen zu einem sogenannten Sit-in im Berliner Hauptbahnhof, um Solidarität mit den Opfern des israelischen Kriegs im Gazastreifen zu zeigen. Die Demonstranten riefen Parolen wie »Palestine will never die« und »Ceasefire now«. Man habe sich versammelt, um »gegen den Genozid in Palästina durch den zionistischen terroristischen Staat Israel« zu protestieren, so eine Sprecherin. Laut Augenzeugenberichten griff die Polizei nicht ein. (jW)