Alkis Konstantinidis/REUTERS »Den marxistisch-leninistischen Pol der europäischen Arbeiterparteien zusammenfassen«: KKE-Demo in Athen (17.5.2023)

Die Partei der Arbeit, PdA, ist Gründungsmitglied der im November gegründeten Europäischen Kommunistischen Aktion, EKA. Worum handelt es sich dabei?

Die EKA versucht den marxistisch-leninistischen Pol der europäischen Arbeiterparteien auf Initiative der griechischen KKE (Kommunistische Partei Griechenlands, jW) zusammenzufassen. Es sind zwölf Parteien, die eine relative große Schnittmenge haben.

Nämlich?

Ein klares Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus, insbesondere in Fragen der Imperialismustheorie und der revolutionären Strategie. Das beinhaltet die Ablehnung von Regierungsbeteiligungen kommunistischer Parteien und einen klaren Blick auf das kapitalistische Russland und den sogenannten chinesischen Sozialismus, den wir als Kapitalismus charakterisieren.

Beteiligt sich auch eine Partei aus Deutschland?

Weder die frühere noch die aktuelle Initiative hat Mitglieder aus Deutschland – und wie es aussieht, wird das vorerst auch so bleiben.

Die EKA ist die Nachfolgeorganisation der Europäischen Kommunistischen Initiative, EKI, die sich im September aufgelöst hatte. Damals war in einer Stellungnahme die Rede von »unüberbrückbaren Hindernissen«. Welche waren das?

Wir waren Teil des EKI-Sekretariats und hatten die Aufgabe, regelmäßig Stellungnahmen im Namen der 30 Mitgliederparteien zu veröffentlichen. Das wurde zunehmend schwieriger, da sich einige Parteien querstellten. Die weitere Arbeit wurde irgendwann unmöglich, was insbesondere an den unterschiedlichen Bewertungen des Ukraine-Kriegs lag.

Wie bewertet die EKA den Krieg?

Als imperialistischen Stellvertreterkrieg zwischen dem USA-NATO-Block und Russland, dessen stärkster Verbündeter China ist. Es ist beiderseits kein »gerechter Krieg« und wir lehnen die Behauptung ab, Russland würde einen antifaschistischen oder antiimperialistischen Krieg führen. Das war die Bruchstelle des früheren Bündnisses. Der Gegensatz war nicht mehr überbrückbar. Vor allem die Russische Kommunistische Arbeiterpartei hat sich hinter ihren bürgerlichen Staat gestellt.

Aber der enorme Einfluss faschistischer Kräfte in der Ukraine auf die Regierung und in der Armee, zum Beispiel in Form des »Asow«-Regiments, ist nicht zu leugnen.

Natürlich, das ist nicht zu übersehen. Der Faschismus an der Macht definiert sich aber nicht über die Existenz einzelner faschistischer Gruppen oder Wehreinheiten, sondern über die gesamte Verfasstheit des Staates. Der ukrainische wurde ab 2014 zusehends autoritärer, aber nicht faschistisch.

Welche Art des Antifaschismus kann der russische Staat uns anbieten? Wir gehen davon aus, dass es sich bei Russland um einen imperialistischen Staat mit entsprechender Oligarchie handelt, der autoritär handelt. Hier wird also ein Antifaschismus unterstellt, der selbst dem Imperialismus entspringt.

Negiert das nicht die Bedeutung der NATO-Osterweiterung und die Umzingelung Russlands, die zu einer Stärkung des US-Imperialismus führt?

Natürlich, das mag stimmen und auch völkerrechtlich relevant sein, aber als Kommunisten machen wir nicht Geopolitik, sondern Klassenkampf. Wir charakterisieren es als imperialistischen Konflikt, sagen aber nicht, dass es sich um gleichwertige Kontrahenten handelt. Der hauptsächliche Kriegsverbrecher seit 1945 sind die USA.

In einer Auseinandersetzung zwischen imperialistischen Mächten sollten wir aber nicht den schwächeren Imperialismus unterstützen. Denn dieser will im imperialistischen System seine Position verbessern und das geht nur mit Gewalt. Ähnlich ist es, wenn man der Illusion einer multipolaren Weltordnung anhängt, die Ausgangspunkt weiterer Konflikte ist.

Würden Sie dieselbe Position in einem Konflikt zwischen den USA und China einnehmen?

Der US-Imperialismus ist der größte Feind der Arbeiterklasse. China ist nicht gleichzusetzen mit Russland. China ist aber auch kapitalistisch, bewegt sich im Imperialismus und übt »Soft Power« aus. Die griechischen Genossen erleben selbst, was die chinesischen Eigentümer am Hafen in Piräus angerichtet haben.

Einen Weltkrieg zwischen den USA und China zu verhindern, ist die Aufgabe von Kommunisten. Kommunisten müssen im Kriegsfall vorrangig den eigenen Imperialismus und dessen Rolle bewerten. Unser Hauptfeind ist der österreichische Imperialismus.