Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa Immer höhere Zäune, immer radikalere Abschottungsmaßnahmen: Absperrung eines Lagers auf Lampedusa (14.9.2023)

Die beschönigende Nachricht am Mittwoch morgen: Bei der Reform des EU-Asylrechtssystems habe es einen »Durchbruch« gegeben. Hohe EU-Funktionäre gratulierten sich gegenseitig ob der Einigung und nahmen vollmundig das Wort »Solidarität« in den Mund. Dabei hätte es heißen müssen: Die Abschottung der EU ist nun vollends beschlossene Sache, das in EU-Recht und Genfer Konvention verankerte individuelle Recht auf Asyl wird ausgehebelt. Noch vor den im Juni 2024 anstehenden EU-Wahlen soll das von EU-Parlament und Europäischem Rat überarbeitete »Gemeinsame Europäische Asylsystem« (GEAS) unter Dach und Fach sein.

Geeinigt haben sich die Parteien auf fünf separate EU-Verordnungen: Asylsuchende sollen jetzt bei ihrer Ankunft »Sicherheits- und Gesundheitskontrollen« unterzogen und ihre biometrischen Daten erfasst und gespeichert werden. Asylentscheidungen sollen zudem durch einheitliche Verfahren EU-weit beschleunigt werden. Des weiteren können sich Mitgliedstaaten durch Ausgleichszahlungen von der Aufnahme Schutzsuchender freikaufen. Neu ist außerdem, dass den Mitgliedstaaten eingeräumt wird, eine »Krisensituation durch Migration« auszurufen beziehungsweise eine »Instrumentalisierung von Migration« durch Drittstaaten anzuführen. In diesem Fall dürfen sie vom regulären Asylverfahren abweichen.

Reaktionen auf die Einigung erfolgten prompt. Spanien und Griechenland zeigten sich erfreut, ebenso Vertreter der deutschen Regierungsparteien. Menschenrechtsorganisationen und Linke zeigten sich hingegen entsetzt. So schrieb die EU-Parlamentsfraktion The Left: »Heute trauern wir. Der Migrationsdeal ist der Todesstoß für das individuelle Recht auf Asyl.« Und weiter: »Die Einstufung von Asylsuchenden als Sicherheitsbedrohung widerspricht Grundrechten und persönlicher Integrität.«

Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, bezeichnete die Einigung wiederum als »sehr positiven Schritt«. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) stehe bereit, um bei der Umsetzung »zu beraten und unterstützen«, sagte er. Diese Möglichkeit will das EU-Parlament auch jenen einräumen, die als »Gefahr für die nationale Sicherheit oder öffentliche Ordnung« eingestuft werden oder Behörden »in die Irre geführt« haben, etwa mit einem falschen Pass. Alle Betroffenen erhalten großzügig auf Veranlassung Strasbourgs einen kostenlosen Rechtsbeistand. Und an noch einem Punkt hat sich das Parlament durchgesetzt: Die von der Bundesregierung eingebrachte Forderung, neben unbegleiteten Minderjährigen auch Familien mit Kindern von der Abwicklung an den EU-Außengrenzen auszunehmen, hat es zwar nicht geschafft, aber die Anträge von Familien mit Kindern sollen als erste bearbeitet werden. Dass sie »geeignete Aufnahmebedingungen« vorfinden, soll von der EU-Asylagentur überwacht werden.

Fast zeitgleich hat auch Frankreich sein Einwanderungsgesetz verschärft. Auf Druck der Oppositionspartei Les Républicains wurde es am Dienstag abend in solcher Art beschlossen, dass sich auch in Regierungskreisen Kritik regt. Gesundheitsminister Aurélien Rousseau trat aus Protest von seinem Amt zurück. Präsident Emmanuel Macron will das Gesetz nun dem Verfassungsrat zur Überprüfung vorlegen.