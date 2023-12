London. Der vollkommen unbekannte Leung Man Lok aus Hongkong hat bei der Darts-WM in London eine große Überraschung vollbracht und trifft in Runde zwei auf den deutschen Primus Gabriel Clemens. Leung setzte sich am Montag abend völlig unerwartet mit 3:2 gegen den niederländischen EM-Halbfinalisten Gian van Veen durch und bekommt es nun am Donnerstag abend mit WM-Halbfinalist Clemens zu tun. (dpa/jW)