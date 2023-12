Andy Watson/bullstockmedia.com Der ehrenwerte Brady Fielder, australischer Sieger bei »Unleash The Beast« in New Hampshire

»Danke an alle. Ich mache hier nur meine Arbeit.« – Mit an Bescheidenheit kaum zu übertreffenden Worten und in einem höchst befremdlich klingenden Englisch gewann einer am 17. Dezember 2023 das Bullenreiten in Manchester, New Hampshire, USA. Der ehrenwerte Brady Fielder kommt aus »Down Under«, es ist sein erster Sieg bei einem großen Professional-Bull-Riders-Turnier überhaupt. Da verzog es sogar Kaique Pacheco, dem Superstar der vergangenen zehn Jahre, auf der zweiten Stufe des Treppchens die legendär eiserne Visage. Größter Australier aller Zeiten auf dem Schleudervieh war bisher allerdings Troy Dunn, der im Jahr 1998 sogar Weltmeister wurde.

Neu England ist zwar nicht der Wilde Westen und weder besonders elend noch verarmt, doch weiß man auch hier ein gutes Rodeo zu schätzen. Die Arena der Southern New Hampshire University war prall gefüllt mit Trink- und Grölwilligen. Zwar geht es im amerikanischen Rodeozirkus nicht ganz so feuchtfröhlich zu wie bei der Darts-WM in London, doch sorgen Rodeoclown und schwere Verletzungen für ähnlich beschwingte Ausgelassenheit.

Und »Wrecks«, wie man sie im hochoffiziellen Bullenreitjargon illuster bezeichnet, brutale Schiffbrüche also, gab es an diesem Wochenende so einige. Cassio Dias, der Weltranglistenerste, bekam die Hörner von Dirty Sancho vor den Latz und musste aus der Halle geschleppt werden. Dalton Kasel wurde von Leftboy Joe zum Crashtest-Dummy degradiert und humpelte von dannen. Auch vergangenen Sonnabend gab es wieder einige Hufe auf den Kopf, was aber noch halbwegs glimpflich endete. Erwähnt sei, dass nur für Jahrgänge nach 1994 eine Helmpflicht besteht.

Bob Mitchell, acht Sekunden lang erfolgreich auf Panic Button, erinnerte in diesem Kontext an die sehr reale Gefährlichkeit dieses Spektakels. An seiner Lederhose trug Mitchell einen Erinnerungsflicken in memoriam seines Kollegen Mason Lowe, der ebenfalls aus dem ländlichen Missouri stammte. Im Jahr 2019 fiel Lowe während eines PBR-Turniers in Denver, Colorado, vom Bullen – der Eintonner namens Hard Times trampelte Lowe mit vollem Gewicht auf den Brustkorb. Trotz Schutzweste wurden Herz, Herzklappe und Aorta so schwer verletzt, dass der 25jährige kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb.

Dass die spektakulären Abwürfe wesentlicher Teil der Show sind, wird auch von seiten der Liga niemand abstreiten. Zahlreiche Videokompilationen der »schönsten« Fehlleistungen gibt es auf ihrem Youtube-Kanal zu bewundern. Schließlich geht es nicht zuletzt um zähe Kerle auf massigen Kreaturen. Was der Reiter nicht bezwingt, halten die vom US-Grenzschutz gesponserten »Bullfighters« im Zaum, die das Tier zurück ins Gatter treiben. Die Härte eines Cowboys wird wie eh und je bejubelt, auch wenn er in dieser zum Sport gewordenen Variante einer Mutprobe die Statur eines Skispringers besitzen muss, um erfolgreich zu sein. So gebaut übersteht man keinen harten Winter in der Prärie, weiß Stefan Kraft und trägt deshalb Neoprenanzug in Engelberg.

Aktueller Weltranglistenführer ist trotz Crash immer noch der Brasilianer Cassio Dias, mittlerweile gefolgt von seinem Landsmann Alan de Souza, der durch einen höchst umstrittenen Videobeweis eine gültige Wertung von 85,25 Punkten auf Cy Young einfuhr. Zuschauer und Reiter selbst konnten es kaum glauben, dass der Oberschiedsrichter die Hand nicht vorzeitig an den Bullen klatschen sah.

Caden Bunch aus der Hauptstadt der Cherokee, der immer noch schönste von allen, das juvenile Hutmodel aus Oklahoma, versagte dreimal und steht somit nur noch auf Weltranglistenplatz sieben.