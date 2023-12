Heritage Images/IMAGO Immer an der Wand lang: Péris Figuren

Péri’s People, das sind Figuren aus Beton in allen möglichen Größen, Positionen und Konstellationen. Sie trotzen selbst der Schwerkraft, blicken rechtwinklig von der Wand abstehend in die Welt. Péri’s People, das sind die »einfachen« Menschen, für die der Künstler sich zeitlebens interessierte und für die er seine Kunst machen wollte. Dabei hat er ein ganz eigenes Werk von Reliefs, Skulpturen und Büsten erschaffen, das jetzt im Kunsthaus Dahlem – dem ehemaligen Arno-Breker-Atelier – neben Radierungen, Zeichnungen und Linolschnitten zu sehen ist. Organisiert in Kooperation mit dem Gerhard-Marcks-Haus in Bremen.

Warum kennt man Peter László Péri kaum? Er war von früher Jugend an Kommunist. Als Künstler zunächst Expressionist, dann Konstruktivist, später Realist. Bekannt überwiegend in linken Kunstkreisen, fasste er im Kunstmarkt kaum Fuß, zudem geriet er in der Hysterie des Kalten Krieges mit seinen gegenständlichen Arbeiten unter den Verdacht des »sozialistischen Realismus«.

Péri wurde am 13. Juni 1889 in Budapest als Ladislas Weisz geboren, den Namen ließ der Vater 1918 ungarisieren. Nach einer Steinmetzlehre und Besuchen von Abendkursen der Werkstatt für proletarische Kunst 1919 hatte er sich avantgardistischen Künstlerkreisen angeschlossen, pflegte Kontakt u. a. mit dem Schriftsteller Lajos Kassák, der die Avantgardezeitschrift MA herausgab und enge Verbindungen zu Herwarth Walden und dessen Galerie »Der Sturm« in Berlin hatte. Nach der Niederschlagung der Räterepublik in Ungarn und dem darauf folgenden Terror Miklós Horthys floh Péri, wie viele linke ungarische Künstler, über Wien und Paris 1920 nach Berlin. Dort lebte er prekär, wurde Mitglied der KPD, schuf für sie politische Plakate. Er war mit László Moholy-Nagy befreundet und gehörte zu einer Gruppe von Künstlern, die den ungarischen ­Konstruktivismus repräsentierte, sowie zur »Novembergruppe«. Walden stellte ihn regelmäßig in seiner Galerie aus, druckte seine Arbeiten in seiner Zeitschrift, ließ 1923 eine aufwendig gestaltete Mappe seiner Linolschnitte herstellen. Kritiker des Konstruktivismus, der aus dem revolutionären Russland stammte und später dort verboten wurde, nannten Péris gemeinsam mit Moholy-Nagy ausgestellte Arbeiten »phantasielose, magere Linealexerzitien«.

Nachdem er 1924 einen Entwurf für ein Lenin-Mausoleum in Sowjetrussland eingereicht hatte, wandte Péri sich 1928 ganz der Architektur zu. Er arbeitete 1928/29 als technischer Angestellter im Bauamt der städtischen Hochbaudeputation in Berlin. Seine politischen Anliegen konnte er hier nicht verwirklichen. »Mein Interesse an den Menschen, ihrer Lebensweise und ihren Beziehungen zueinander war so stark, dass mich die Architektur nicht befriedigen konnte«, schrieb er rückblickend 1965. Deswegen kehrte er 1929 zur Kunst zurück, bekannte sich zur gegenständlichen Darstellung des Menschen, nur sie könne beim Betrachter emotionale Erfahrungen erzeugen.

Im März 1933 emigrierte Péri, als Kommunist und Jude bedroht, mit seiner britische Frau Mary Macnaghten nach London, nachdem sie bereits einmal wegen Besitzes kommunistischer Literatur, die sie gerade zu Freunden zum Verbrennen bringen wollte, von der Gestapo verhaftet worden war. Péri musste den größten Teil seiner Werke in Berlin zurücklassen.

1932 hatte Péri Beton entdeckt – als zeitgenössisches, preiswertes Material, das zum Kommunismus passte, das nicht bürgerlich war wie Marmor oder Bronze. Er machte keine Abgüsse, wie bis dahin üblich, sondern bearbeitete das »dreckige« Material direkt mit der Kelle. Dieses Verfahren, das er selbst entwickelt hatte, nannte er »Péricrete« (zusammengesetzt aus seinem Namen und dem englischen »Concrete« – Beton, aber auch gegenständlich, handfest). Ab 1955 experimentierte er mit Beton plus Polyester.

In London gründete Péri mit anderen die linke »Artists International Association« (AIA), beteiligte sich an Ausstellungen und präsentierte 1938 »London Life in Concrete«, seine Arbeiten aus mit Pigmenten gefärbtem Beton – unterstützt von der »Cement and Concrete Association«, die damit für das Material werben wollte. Etliche dieser Plastiken und Reliefs, in denen er perspektivische Raumillusionen mit figürlicher Darstellung verknüpfte, sind jetzt im Kunsthaus Dahlem zu sehen. Bei Kunstsammlern fand Péri keine große Resonanz, das ungewöhnliche Material konnten sie sich in ihren Wohnzimmern nicht vorstellen. Nach dem Krieg – er war 1939 britischer Staatsbürger geworden – führte Péri Aufträge im öffentlichen Raum aus, wobei er oft die Skulpturen direkt an den in Entstehung begriffenen Gebäuden modellierte, die seit der Renaissance verlorengegangene Einheit von Skulptur und Architektur wiederherstellend.

Die Ausstellung zeigt, dass Péri Arbeiten geschaffen hat, in denen er die von ihm angestrebte Synthese von ­Konstruktivismus und Realismus, von Skulptur und Malerei, realisieren konnte, zum Beispiel in dem Relief »Figures on a Diving Board« (1950): ein Schwimmbecken als konstruktivistische »Shaped canvas«-Form, in der sich der Schatten einer auf einem Sprungbrett stehenden modellierten Figur im Wasser spiegelt. So etwas hatte man bis dato noch nicht gesehen. Péris Realismus fällt nicht, wie der »sozialistische Realismus«, hinter die Moderne zurück, und jede Art von Heroismus oder Idylle geht ihm ab. Seine Stalin-Büste von 1942 wollte die sowjetische Botschaft in London nicht haben.