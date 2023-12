Europa Press/IMAGO

Dos Hermanas. Die Beschäftigten des Amazon-Logistikzentrums im südspanischen Dos Hermanas (Foto) sind am Montag in einen unbefristeten Streik getreten. »Heute morgen mussten sie einem großen Lastwagen, der zum Entladen kam, die Einfahrt verweigern, weil es an Personal fehlte«, sagte Luis Miguel Manzano von der Gewerkschaft Unión General de Trabajadores (UGT) der Zeitung El País. Neben besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen geht es in dem Arbeitskampf um die Erhöhung der Jahresprämie von 1.400 Euro auf jene 2.000 Euro, die laut Manzano »in den anderen Amazon-Lagern vereinbart« wurden.

Seit einem halben Jahr laufen die Tarifverhandlungen. »Das Unternehmen scheint nicht bereit zu sein, irgend etwas zu geben«, erklärte die UGT nach dem Scheitern der Gespräche am Sonnabend. Zu den Kernforderungen der Gewerkschaft gehören eine Erhöhung des Einstiegslohns, der derzeit bei 1.400 Euro liegt, und eine Verringerung des »psychischen und physischen Drucks, dem die Arbeiter ausgesetzt sind«.

Das Logistikzentrum in der Provinz Sevilla wurde im September 2020 in Betrieb genommen und ist eines der modernsten von Amazon in Spanien. Es ist vollständig automatisiert, erstreckt sich über eine Fläche von fast 180.000 Quadratmetern und verfügt über eine Lagerkapazität von 25 Millionen Paketen, wobei durchschnittlich 450.000 Einheiten pro Tag verarbeitet werden. (jW)