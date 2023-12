JONAS GEHRING/IMAGO/aal.photo »Können uns die Reichen nicht mehr leisten«: Protest gegen Superreiche im Hotel Adlon (Berlin, 13.4.2023)

Eine Studie des »Netzwerks Steuergerechtigkeit« zeigt: Der Steuersatz der Superreichen ist nur noch halb so hoch wie vor etwa 30 Jahren. Steuerprivilegien für die Superreichen kosten jeden Deutschen 1.000 Euro pro Jahr. Wie haben Sie das errechnet?

Es ist auf die Abschaffung der Vermögens- und Gewerbekapitalsteuer, sowie die herabgesetzten Unternehmenssteuersätze zurückzuführen, dass im Vergleich zu damals aktuell nur die Hälfte des Prozentsatzes der Vermögenserträge der Superreichen für den Staat generiert werden. Wir haben uns Beispiele der effektiven Besteuerung von Milliardenvermögen vor dem Jahr 1997 angeschaut, als die Vermögenssteuer noch existierte und amtlich erfasst wurde. Aufgrund des Steuergeheimnisses für Individuen haben wir in der Studie zum Vergleich Vermögensbilanzen von Großunternehmen herangezogen. Gewinne, die die Milliardäre in Unternehmen einbehalten oder in Holdinggesellschaften zwischenparken, werden deutlich niedriger besteuert als ausgeschüttete Gewinne. Die Erbschaftssteuer begünstigt Superreiche. Spitzensätze bei der Einkommenssteuer wurden heruntergesetzt. Durchschnittsverdiener müssen fast 20 Prozent vom Bruttolohn an Sozialabgaben zahlen. Sie sind nach oben gedeckelt, steigen nur bis zu einem Einkommen von 67.000 Euro bei Krankenkassenbeiträgen und 90.000 Euro bei der Rente. Das bevorzugt die Superreichen. Mieteinnahmen aus ihren Immobilien sind steuerlich begünstigt.

Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine FDP lehnen Steuererhöhungen grundsätzlich ab. Sie schüren Ängste, dass Unternehmen sonst abwandern könnten, vor allem der Mittelstand.

Der Staat kann sich nicht erpressen lassen. Was in Deutschland erwirtschaftet wurde, haben Superreiche nicht allein erwirtschaftet: Ein funktionierendes Bildungssystem und die Infrastruktur in Deutschland fließen in den Gewinn mit ein. Steuersatzsenkungen sind auch kaum der Grund, warum Unternehmen aus Deutschland nicht auswandern. Das wirkt sich kaum auf das Wirtschaftswachstum aus. Und: Der Familienunternehmer ist unter den Milliardären mittlerweile eher Mythos als Mehrheit. Jede fünfte Milliardärsdynastie hat das Unternehmen bereits verkauft. Von den restlichen Milliardärsunternehmen wird nur etwa die Hälfte noch aktiv von der Familie gemanagt. Ein Multimillionär oder Milliardär kann sich auch nicht einfach ins Flugzeug setzen und sein Unternehmen so steuerfrei ins Ausland transferieren.

Wieso gelingt es dann Milliardären, unter dem Radar zu bleiben, so dass sie kaum Steuern zahlen?

Seit der Aussetzung der Vermögenssteuer 1997 sind die Vermögen nicht mehr erfasst. Die Ungleichheitsforschung beruft sich vor allem auf journalistische Reichenlisten wie die des Manager-Magazins oder von Forbes. Darin werden allerdings die Vermögen teilweise unterschätzt, andere gar nicht erfasst, unter anderem weil Milliardäre dagegen geklagt haben. Wir haben in Unternehmensdatenbanken recherchiert, Bilanzen analysiert und mitunter nachbewertet. Allein die mehr als 200 Milliardenvermögen im Land könnten danach zusammengerechnet statt rund 900 Milliarden mindestens 1.400 Milliarden Euro umfassen, möglicherweise deutlich mehr.

Gibt es Druck auf die Ampelregierung, daran etwas zu ändern?

Schon. Wir haben eine »Gerechtigkeitslücke« von etwa 80 Milliarden Euro pro Jahr berechnet. Reformiert werden muss die Vermögenssteuer für sehr große Vermögen und die Erbschaftssteuer. Weitere Steuersenkungen darf es für Superreiche nicht geben. Steuerprivilegien für Immobilienbesitzer müssen abgeschafft werden. Ähnliches rät die OECD in ihrem Wirtschaftsbericht. Die Ampelregierung hat aber leider von Anfang an beschlossen, daran nicht rühren zu wollen. Spätestens jetzt, nach dem milliardenschweren Haushaltsloch in der Folge des Verfassungsgerichtsurteils, sollte sie darüber nachdenken. Bei den Superreichen gibt es keinen Mangel.