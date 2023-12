Mohamed Abd El Ghany/REUTERS »Wir sind alle mit dir«: Der Slogan auf dem Wahlplakat für Präsident Sisi kann getrost bezweifelt werden (Kairo, 5.12.2023)

Wie erwartet, wurde Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi bei den Wahlen vom 10. bis 12. Dezember im Amt bestätigt und kann nun bis 2030 weiterregieren. Die endgültigen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl wurden am Montag bekanntgegeben. Demnach erhielt Al-Sisi 89,6 Prozent der Stimmen bei einer Beteiligung von 66,8 Prozent. Der Amtsinhaber war gegen drei zugelassene Gegenkandidaten angetreten, die jedoch keine Chance gegen ihn hatten. Vor der Wahl waren 132 Mitarbeiter und Unterstützer der Wahlkampagne von Ahmed Tantawi verhaftet worden. Tantawi wurde als einziger echter oppositioneller Kandidat wahrgenommen und ist nun mit 21 weiteren Mitarbeitern angeklagt, »unautorisierte Wahlzettel« verteilt zu haben. Der Ausblick für die Menschenrechtssituation, aber auch die wirtschaftliche Lage der breiten Bevölkerung ist düster. »Viele Ägypter machen seit der Wahl Witze, dass die Polizei jetzt die zehn Prozent sucht, die nicht für Al-Sisi gestimmt haben«, so ein Journalist in Kairo, der anonym bleiben möchte, gegenüber jW. »Die Ägypter haben Angst vor den nächsten sechs Jahren.« Vor allem für Arbeiter und Menschen in ländlichen Regionen, in denen es nicht so viele Jobs gibt wie in Kairo, werde es schwierig, meint er. Der nationalen Statistik nach lebt ein Drittel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, laut Weltbank sind bis zu 60 Prozent armutsbetroffen. Demnächst stehen Austeritätsmaßnahmen an, eine weitere Abwertung des ägyptischen Pfunds ist wahrscheinlich, und die Lebensmittelpreise steigen drastisch.

Laut Human Rights Watch (HRW) hängen Repression, Korruption und Misswirtschaft in Ägypten eng zusammen. Vor diesem Hintergrund kritisiert HRW die Bemühungen der Europäischen Union, eine »strategische Partnerschaft« mit der ägyptischen Regierung auszuhandeln, sowie die Zusage von 110 Millionen Euro zur Migrationsabwehr. Voraussetzung ist, dass Ägypten Maßnahmen im Rahmen eines Darlehens des Internationalen Währungsfonds (IWF) von Januar 2023 umsetzt, das vierte seit 2016.

Seitdem der ehemalige Armeechef und damalige Verteidigungsminister Al-Sisi 2013 mit einem Putsch gegen Präsident Mohammed Mursi und die Muslimbrüder an die Spitze des ägyptischen Staates gekommen ist, hat er die wirtschaftliche Macht des Militärs ausgebaut und Milliarden in Megaprojekten wie einer neuen Verwaltungshauptstadt versenkt. Ein riesiges Investitionsprojekt, das bisher weitgehend unbewohnt ist. Eines Tages sollen die Regierungsbehörden dorthin umziehen, und vor allem sollen die Bodenpreise steigen. Al-Sisis Vereidigung zum Präsidenten bis 2030 soll im April 2024 erstmals in der neuen Hauptstadt stattfinden, wie das unabhängige Onlinemagazin Mada Masr berichtete.

Im Vergleich zum jetzigen Präsidenten war der von der Revolution 2011 weggefegte Hosni Mubarak ein Verfechter der Menschenrechte, sagen manche Aktivisten in Ägypten heute. Die Zahl der politischen Gefangenen unter Al-Sisi betrage um die 65.000, so der ägyptische Menschenrechtsanwalt Gamal Eid zu jW, das sei mehr als die Hälfte aller Häftlinge. Seit der Revolution hat Ägypten die Zahl seiner Gefängnisse mehr als verdoppelt, so Eid, 50 neue Haftanstalten kamen hinzu. Eid selbst darf Ägypten nicht verlassen, wurde zweimal körperlich angegriffen, und seine Konten wurden eingefroren. Viele Menschenrechtsaktivisten in Ägypten sind von solchen Repressionen betroffen. Willkürliche Verhaftungen und Verurteilungen erzeugen ein Klima der Angst.

Vor den Wahlen wollte Al-Sisi mit der Implementierung eines »Nationalen Dialogs« politische Öffnung signalisieren und entließ politische Gefangene aus den Gefängnissen. Im gleichen Zeitraum sperrte das Regime jedoch mehr Menschen ein, als freigelassen wurden. »Vor der Revolution gab es in Ägypten 40 Menschenrechtsorganisationen, die Hälfte davon unabhängig. Nun sind es 250, aber weniger als zehn davon sind unabhängig«, so Eid. Die Regierung werde smarter, verschleiere die Repression besser, sagen Beobachter. Dennoch bleibt Eid optimistisch, wie er sagt: »Wir zahlen den Preis für Freiheit. Die Revolution war der erste Schritt, und nach großen Revolutionen kommen große Konterrevolutionen. Aber die junge Generation ist wütend.«