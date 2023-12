Andia/IMAGO Schwer getroffen von der Krise: Straßenszene in der nordirischen Metropole Belfast (o. D.)

Umgerechnet fast drei Milliarden Euro bietet London den nordirischen Parteien, um noch vor Jahresende das Regionalparlament Stormont wieder zum Arbeiten zu bringen. Seit Februar 2022 wird es von den probritischen Unionisten boykottiert. In den vergangenen Wochen soll es intensive Geheimverhandlungen zwischen der Democratic Unionist Party (DUP) und der Regierung in London gegeben haben. Noch vor Weihnachten soll das Abkommen den anderen Parteien vorgelegt und abgesegnet werden.

Es ist nicht der erste Versuch Londons im Jahr 2023, den Stillstand in Belfast zu überwinden. Denn Nordirland ist ein lästiges Anhängsel für Großbritannien: Es kostet Steuergeld, brachte die »Brexit«-Verhandlungen nahezu zum Scheitern und lässt London in der Welt schlecht aussehen. Ginge es nach den Plänen der dortigen Regierung, hätte Stormont bereits im Frühjahr wieder tagen sollen. Denn zu Ostern jährte sich das Karfreitagsabkommen zum 25. Mal. Zur Feier des nordirischen Friedensschlusses 1998, der den 30jährigen Nordirlandkonflikt beendete, dem nahezu 4.000 Menschen zum Opfer gefallen waren, reiste der US-Präsident Joseph Biden an.

Für London war der Besuch ein Affront: Biden hatte für Premier Rishi Sunak in Belfast nur wenig Zeit, Großbritannien selbst besuchte er gar nicht, und nach ein paar Stunden ging es schon weiter in die südliche Republik. In Dublin blieb er dann mehrere Tage und ließ sich beim Herkunftsort seiner Vorfahren als irischer Katholik feiern. Als Staatsgast konnte Biden jedoch nicht im Parlamentsgebäude Stormont sprechen, statt dessen hielt er eine Rede zur Eröffnung des neuen Campus der Ulster University. In den Wochen vor dem Besuch hatte der Nordirlandstaatsekretär Christopher Heaton-Harris eifrig versucht, den Parteien in Belfast abzuringen, sich für den hohen Besuch zu vertragen, um dem US-Präsidenten vor der Presse einen feierlichen Rahmen bieten zu können: die Probleme in Nordirland verdecken und ein Vierteljahrhundert Frieden zelebrieren.

Gekommen ist es anders: Statt großer Feierlichkeiten schlich Bidens gepanzerte Limousine kurz vor Mitternacht durch die Innenstadt Belfasts. An der City Hall versammelten sich Menschen, um gegen die Kriegspolitik des US-Präsidenten zu demonstrieren. Am folgenden Tag gab es eine weitere Kundgebung vor der International Wall auf der republikanischen Falls Road. Die meisten Menschen in Nordirland interessierte der Biden-Besuch genausowenig wie das Karfreitagsabkommen. Der Autor Liam Ó Ruairc sagte im jW-Interview: »Ich werde sicherlich nicht feiern.« Und viele in Nordirland sahen das ähnlich.

London bestimmt

Obwohl der Krieg beendet ist – politisch ist das Karfreitagsabkommen gescheitert. Dessen Mechanismen erlauben es den Unionisten, das Regionalparlament und dadurch die politische Arbeit in der Provinz zu boykottieren, nur um die größte Partei des Landes, die irisch-republikanische Sinn Féin, von der Macht fernzuhalten. Solange die DUP ihren Boykott nicht freiwillig aufgibt, haben weder London noch Dublin irgendwelche Möglichkeiten, Stormont wieder zum Arbeiten zu bringen. Die politische Krise in Nordirland ist dadurch permanent: Seit 1998 tagte Stormont weniger als die Hälfte der Zeit. Zumeist wurde Nordirland wieder direkt aus London regiert. Doch die britische Regierung hat mit eigenen politischen, sozialen und ökonomischen Problem zu kämpfen und sieht die Provinz zunehmend als Bürde an.

2023 zeigte endgültig, dass die politische Struktur, die durch das Karfreitagsabkommen geschaffen wurde, gescheitert ist. Der ehemalige kolumbianische Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos kommentierte es bei einem Besuch in Belfast Mitte November so: »Ich habe den nordirischen Friedensprozess intensiv studiert. Was ich dabei für Kolumbien gelernt habe, ist, dass es klare Mechanismen zur Implementierung von Friedensabkommen geben muss.« Daran ist es in Nordirland gescheitert. Das Abkommen hat den Unionisten statt dessen die legalen Werkzeuge in die Hand gegeben, das politische System immer dann lahmzulegen, wenn sie Mitbestimmung der Katholiken und Republikaner fürchten. Zunehmend werden sie damit auch ein Problem für London: Vergangene Woche stimmte die DUP im britischen Unterhaus geschlossen gegen das neue Ruanda-Abkommen von Sunak. Für den Fraktionssprecher Samuel Wilson geht es nicht weit genug. Er und seine Partei befürchten, dass Nordirland »ein Einfallstor für illegale Masseneinwanderung« werde, wie er erklärte.

Aufgrund der eigenen Probleme interessiert sich London kaum mehr für Nordirland und die unionistischen Rabauken. Darunter zu leiden hat die Bevölkerung: Sie hat in der aktuellen Teuerungskrise keine politische Unterstützung. Die Sofortmaßnahmen gegen steigende Preise gelten nur für Großbritannien. Und auch bei den diesjährigen Arbeitskämpfen sah sich London nicht zuständig: Obwohl die nordirischen Gewerkschafter im Gesundheitswesen NHS ebenso wie ihre britischen Kollegen mehrmals die Arbeit niederlegten, gilt für sie die Lohnvereinbarung nicht. Ähnlich ist die Situation im öffentlichen Verkehr, der derzeit bestreikt wird. Am Freitag findet bereits der dritte Streiktag binnen einer Woche statt. In ganz Nordirland werden die Mitglieder von drei großen Gewerkschaften die Arbeit bei Bus und Bahn niederlegen. Doch auch hier fühlt sich London nicht zuständig.

Probleme über Probleme

Die soziale Lage in der ärmsten Region Westeuropas verschärft sich dadurch weiter. Wie akut die psychosoziale Krise ist, zeigt die Suizidrate: Nirgends ist sie so hoch wie in der Stadt Derry. Und wie der Guardian im Februar 2018 festhielt, kamen in Nordirland in den 25 Jahren seit dem Karfreitagsabkommen mehr Menschen durch Suizid um, als in den 30 Jahren zuvor infolge des Kriegs starben. Nicht viel besser ist die Situation in der Republik Irland. Hier gibt es zwar ein funktionierendes Parlament, doch die konservativ-liberale Regierung aus den beiden ehemaligen konservativen Großparteien und den Grünen ist nicht willens, die Probleme in Angriff zu nehmen.

Wohnungsnot, Obdachlosigkeit, Arbeits- und Perspektivlosigkeit sowie Kämpfe im Drogenmilieu vermengten sich 2023 zu einem gefährlichen Gemisch sozialen Unmuts innerstädtischer Jugendlicher. Zunehmend werden diese Unruhen von der kleinen, aber gut organisierten extremen Rechten instrumentalisiert. Bereits Anfang des Jahres wurde ein Zeltlager von Geflüchteten angegriffen und in Brand gesteckt. Wenige Wochen später demonstrierten Zehntausende gegen Rassismus in der Hauptstadt Dublin.

Dennoch ergreift die Regierung weiterhin keine Maßnahmen, um die Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu lindern. In Dublin gibt es rund 15.000 Obdachlose. Studierende und junge Erwachsene können sich Mieten nicht leisten und leben bei den Eltern bis in ihre 30er oder wandern aus. Schulen und Kindergärten schließen, da in den ländlichen Regionen junge Menschen wegziehen. In den leerstehenden Gebäuden bringt die Regierung dann Geflüchtete ohne adäquate Infrastruktur unter. Im November explodierte die Wut: Ein rassistischer Mob wütete eine Nacht lang in der Dubliner Innenstadt. Er war durch Falschinformationen in sozialen Netzwerken der extremen Rechten aufgestachelt worden. Und die Regierung weicht den Rechten: Vergangene Woche kündigte sie an, Wohnraum und finanzielle Förderungen für ukrainische Flüchtlinge drastisch zu kürzen.

Die einzige Partei, die ein klares Programm für öffentlichen Wohnbau hat, um die soziale Krise zu beenden, ist Sinn Féin. Sie lag in den Umfragen das ganze Jahr hindurch klar vorn. Spätestens im Januar 2025 muss in Irland wieder gewählt werden, dann wird die republikanische Partei wohl klar als Nummer eins über die Ziellinie gehen. Aufgrund des permanenten Regierungsstillstands in Dublin dürfte 2024 das Jahr von Sinn Féin werden.