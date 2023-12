Rolf Vennenbernd/dpa Bitte keine Fotos: Die fünf angeklagten Polizisten vor Gericht (Dortmund, 19.12.2023)

Im Prozess gegen fünf Dortmunder Polizisten ist am Dienstag nachmittag vor dem Landgericht Dortmund die Anklageschrift im Fall Mouhamed Lamine Dramé verlesen worden. Der 16 Jahre alte senegalesische Geflüchtete war am 8. August 2022 bei einem Polizeieinsatz in der Dortmunder Nordstadt mit einer Maschinenpistole erschossen worden. Mit großem öffentlichem Interesse wurde der erste von elf Verhandlungstagen im vollbesetzten Schwurgerichtssaal verfolgt.

Die Nervosität bei der Justiz war zu spüren, denn der Fall ist brisant und wirft grundsätzliche Fragen über die Verhältnismäßigkeit von Polizeimaßnahmen auf. Zudem stellt sich die Frage, ob auch auf einen weißen Jugendlichen geschossen worden wäre. Der Anwalt des Hauptangeklagten behauptete zumindest, die schwarze Hautfarbe habe bei dem Einsatz keine Rolle gespielt. Die Staatsanwaltschaft machte bei Verlesung der Anklageschrift deutlich: Sie wertet sowohl den Einsatz des Pfeffersprays als auch des Tasers als unverhältnismäßig. Eine Notwehrsituation, die die tödliche Intervention hätte rechtfertigen können, sahen die Ermittler nicht.

Auf eine solche wird aber der Todesschütze Fabian S. plädieren. Der Polizist und die vier Mitangeklagten wurden über den Keller in ein Nebenzimmer geführt. Als der Prozess startete, deckten sie ihr Gesicht mit einer Aktenmappe ab.

Sollte der Hauptangeklagte wegen Totschlags verurteilt werden, drohen ihm zwischen fünf und 15 Jahre Haft. Damit wäre er als Polizist nicht mehr tragbar und müsste aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden. Nicht nur seine berufliche Existenz ist gefährdet, sondern auch die seiner drei Kollegen, die wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt angeklagt sind. Ihnen wird in einem Fall der »ungerechtfertigte Einsatz von Pfefferspray« und in zwei weiteren Fällen der »ungerechtfertigte Einsatz von Distanzelektroimpulsgeräten«, sogenannten Tasern, zur Last gelegt. Ihrem Dienstgruppenleiter wird zudem vorgeworfen, sie zu diesen gefährlichen Körperverletzungen im Amt angestiftet zu haben.

Ihnen droht je nach Strafmaß eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahren. Sollte ihr Fall als »minderschwer« beurteilt werden, könnten dennoch Geldstrafen verhängt werden. Die Staatsanwaltschaft wird verständlicherweise bis zum Schlussplädoyer keine Forderung zur Höhe des Strafmaßes machen.

Für die Familie des getöteten Mouhamed Dramé geht es nun um »Aufklärung und Gerechtigkeit«, hieß es von der Nebenklägeranwältin Lisa Grüter. »Sie wollen wissen, warum die Polizei ein Kind in einer Notsituation tötet«, sagte sie im Vorfeld dem WDR.

Vertreten werden die Nebenkläger, Vater und Bruder des Getöteten, außerdem vom Polizeiwissenschaftler und Strafverteidiger Thomas Feltes, der sich als Kriminologe kritisch mit Polizeigewalt und dem Umgang von Polizeibeamten mit psychisch Erkrankten befasst – eine Konstellation, die immer häufiger werde und für die es noch an polizeilicher Fortbildung mangele, so Feltes in einem Aufsatz. Im Gespräch mit jW vor Prozessbeginn forderte er größere Sensibilität und andere Einsatzkonzepte für diese Personengruppe: »Wir brauchen mehr räumliche Distanz zwischen Polizei und Betroffenen in solchen Ausnahmesituationen sowie mehr Zeit zur Deeskalation.«

Die Beamten waren im August 2022 zu einer Jugendhilfeeinrichtung gerufen worden, weil Dramé Suizidabsichten geäußert hatte. Als er mit dem Messer auf die mindestens elf Beamten zuging, setzten sie erst Pfefferspray und Taser ein, dann erschoss ihn einer der Polizisten. Zwischen dem Tasereinsatz und den tödlichen Schüssen verging weniger als eine Sekunde.

Mouhamed Dramés Familie, die im Senegal lebt, möchte 2024 an dem Prozess teilnehmen. Der Solidaritätskreis »Justice 4 Mouhamed« kümmert sich zur Zeit um ein Visum für die Familie und um die Finanzierung der Reisekosten. »Dabei ist die Familie auf Spenden angewiesen«, heißt es von der Initiative.