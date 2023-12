CHINATOPIX/dpa

Bei einem Erdbeben in der Provinz Gansu im Nordwesten Chinas sind mindestens 127 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Agentur Xinhua berichtete, wurden nach dem Beben der Stärke 6,2 am späten Montag abend zudem mehr als 500 Verletzte gemeldet, Tausende Häuser seien zerstört worden (Foto). Die betroffene Region gilt als eine der ärmsten Chinas, in der es auch noch viele sehr einfach gebaute Häuser gibt. Im Laufe des Dienstags kam es zu mehreren Nachbeben. Auch Xinjiang wurde von Erdstößen getroffen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. (dpa/jW)