Ein Wahltermin und zwei Prüfungen mit ziemlich unterschiedlichen Resultaten: Während das Verfassungsgericht des Landes Berlin im November 2022 die vollständige Wiederholung der unter teilweise chaotischen Umständen durchgeführten Abgeordnetenhauswahl vom 26. September 2021 angeordnet hatte, bestätigte das Bundesverfassungsgericht am Dienstag die Entscheidung des Bundestags, die am selben Tag und in denselben Wahllokalen durchgeführte Bundestagswahl in der Hauptstadt nur in ausgewählten Wahlbezirken wiederholen zu lassen.

Karlsruhe ordnete lediglich an, dass die Wahl in weiteren 31 Wahlbezirken wiederholt wird. Betroffen sind nun insgesamt 455 von 2.256 Wahlbezirken. Der spätestmögliche Termin für die Wahlwiederholung ist der 11. Februar.

Das Gericht sah die Wahlprüfungsbeschwerde der Unionsfraktion laut einer am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung nur als »teilweise begründet« an. Die Union hatte den Bundestagsbeschluss auch deshalb als rechtswidrig bewertet, weil die Wahl in sechs vom Bundeswahlleiter angefochtenen Wahlkreisen nicht insgesamt für ungültig erklärt worden war. Maximalziel der Beschwerde war ohne Zweifel eine Wahlwiederholung in allen zwölf Berliner Wahlkreisen. Eine Wiederholung auf Wahlkreisebene ging dem Gericht aber zu weit, da nicht in allen Fällen ermittelbar sei, ob »Wahlfehler« vorlagen.

Besonders die Führung der Linkspartei atmete am Dienstag hörbar auf. Koparteichef Martin Schirdewan freute sich über die »Klarheit«: »Es wird einen Winterwahlkampf geben, aber nur einen kleinen.« Eine Wahlwiederholung in kompletten Wahlkreisen hätte die krisengeschüttelte Partei zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt erwischt. Sie hätte, um alle 2021 über ihre Liste gewählten Abgeordneten im Bundestag zu halten, die beiden direkt gewonnenen Wahlkreise – Lichtenberg und Treptow-Köpenick – verteidigen müssen. Davon, dass das im Wahlkreis Lichtenberg, den Gesine Lötzsch 2021 mit lediglich 8.000 Stimmen Vorsprung erneut gewonnen hatte, in der jetzigen Situation zu schaffen gewesen wäre, waren nicht alle in der Partei überzeugt.