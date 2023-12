Spätzle mit Seitangeschnetzeltem

»Am 21. Dezember fliegt ein Asteroid namens 2018 YJ2 mit einem Abstand von sieben Millionen Kilometern an der Erde vorbei. Er hat einen Durchmesser von 120 bis 260 Metern. Und am 23. Dezember um 3.07 Uhr fliegt der 2023 VD6 an der Erde vorbei, in 4,1 Millionen Kilometern Entfernung. Er hat einen Durchmesser von 130 bis 280 Metern. Die Angaben sind ohne Gewähr. Interessant, nicht?« Roswitha gähnt. »Find’ ich nicht.« Sie kann Udos Begeisterung über »umherfliegende Klamotten« im Weltall nicht teilen. »Interessant wäre, wenn sie die Erde treffen würden«, findet sie. »Ich meine, sieh das mal politisch: Steine schmeißen ist ein traditioneller Ausdruck von Protest, auf Demos und so. Aber man muss auch zielen können. Das Universum schmeißt dauernd daneben. Wie soll die Menschheit da was lernen?« Udo ist entsetzt: »Du wünschst dir doch nicht allen Ernstes eine zweite Sintflut?«

Von den biblischen Großereignissen ist die Sintflut sicherlich eines der unattraktivsten (außer für Fische und Kinderbibelillustratoren). Wer will schon ersaufen? Die im Neuen Testament beschriebene Geburt eines Flüchtlingskindes in Palästina war allerdings auch Stress pur. Jesus musste laut Matthäus mit seinen Eltern einem machthungrigen Killer nach Ägypten ausweichen. Kommt einem topaktuell vor. Mit dem Unterschied, dass Jesus’ Mutter vorher noch ein Kasterl Gold und Parfüm geschenkt bekommen hat. Ich sag’s ja: Früher war selbst das Schlechte besser.

Dafür gibt’s heute Gewerkschaften und Vereine. Der Vorsitzende des Vereins »Jäger zu Gulasch«, Dr. Vierender, meldete sich bei mir mit seinem Lieblingsgedicht von F. K. Waechter: »Noch nie in seinem Leben / Hat sich der Hirsch so übergeben / Wie gestern / Bei seinen Schwestern.« Er selbst habe zwar ein gutes Verhältnis zu seinen Schwestern, wisse aber um die familiären Spannungen, die sich bei den Menschen zu Weihnachten oft ergeben, wenn sie an der Festtafel um den letzten Happen Rehkeule konkurrieren. Dem könne man – sogar recht preiswert – mit einem deftigen vegetarischen Gericht entgegenwirken, meint Dr. Vierender, und empfiehlt:

Spätzle mit Seitangeschnetzeltem

400 g Seitan in Streifen schneiden. 500 g gemischte Pilze putzen und in Scheiben schneiden oder vierteln. Zwei Schalotten und eine Knoblauchzehe schälen und fein würfeln. Einen EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Pilze darin scharf anbraten. Seitan zugeben und mitbraten. Schalotten und Knoblauch zugeben, ebenfalls mitbraten und alles salzen. Einen TL Tomatenmark zugeben, mit 400 ml Sahne ablöschen und vier bis fünf Minuten köcheln lassen. Spätzle in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung zubereiten. Ein bis zwei Kellen vom Kochwasser zum Geschnetzelten geben und erneut aufkochen lassen, bis die Soße etwas eindickt. Mit gekörnter Brühe, Salz, Pfeffer und geriebener Muskatnuss abschmecken. Ein halbes Bund Petersilie und drei Zweige Thymian waschen, trocken schütteln und hacken. Spätzle mit Geschnetzeltem auf Tellern verteilen und mit Petersilie und Thymian bestreuen. Als Beilage Rosen- oder Apfelrotkohl servieren. Dazu Weißwein.

Friedliche Weihnachten!