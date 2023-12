Angela Ponce Thomas Behlert ist Publizist und Spielwarenfachverkäufer

Jedes Jahr nehmen sich viele Familien vor, einfach mal ein ruhiges Fest der Liebe zu feiern, den Geschenkesack leer zu lassen und sich nicht auf die Verwandtschaft zu konzentrieren. Doch dann macht man sich Gedanken, das schlechte Gewissen rüttelt am Hirn, denn man hätte sich vielleicht doch mehr um die kleinen Bälger kümmern und sie nicht einfach an die Großeltern abtreten sollen, wenn man wieder mal arbeitsbedingt die »Faxen dicke« hatte. Nun gut, wird dem Nachwuchs ein weiteres großes Stück Plastik geschenkt. Oder die Eltern tauchen einen Moment in die Welt der angeblich nachhaltigen Geschenkideen ein – und greifen dann doch wieder zu Spielzeug, das jeder aus der Werbung kennt und vom Kind irgendwann erwähnt worden ist. Schnell ab in die Super- und Fachmärkte, dabei die tierisch teuren Geschenke zwischen Bierkästen und Fleischkonserven in den Wagen gestapelt – oder einfach die Innenstädte ignoriert und stundenlang Onlineplattenfirmen durchstöbert, um am Ende doch nur wieder den heißesten Scheiß nach Hause kommen zu lassen. In der Bestellzeit können Oma und Opa noch mal schnell auf die Kinderschar aufpassen, damit diese nichts mitbekommt. Fragen tauchen auf: Was soll man nur nehmen?

Bücher oder Puppen oder etwa Plüsch? Vielleicht Material zum Basteln, Puzzeln oder was zum Zusammenbauen? Wollte der Sohn nicht immer ein Stück Technik, an dem er drehen kann, wo es Licht und Sirenen gibt? Ach nee, abgewählt, das geht an die Nerven und bestimmt schnell kaputt. Die Gedanken kreisen um Konsolen, die immer auf dem Wunschzettel stehen. Da wird dann aber nur auf den Bildschirm geglotzt und sich später heimlich für viel Geld Zubehör für die einzelnen Spiele heruntergeladen. Ballergeräusche gibt es außerdem. Auch das lassen wir lieber. Für die kleinen Quälgeister wären Hörboxen nicht schlecht, in die man Karten oder Chips steckt, kleine Figuren auf einen Punkt stellt – und durch die dann Geschichten und Lieder über Lautsprecher ertönen.

Neben Spielzeug, das Kinder begeistert und die Eltern zu Helden macht, präsentieren fast alle Firmen jede Menge Müll, sinnlose Gegenstände, und suggerieren in ihren Werbebotschaften: »Ja, genau dieses Teil ist der neue Trend, der Kinderherzen höher schlagen lässt.« Schön überteuert und nur als »Einstäubchen« zu gebrauchen.

Für Mädchen werden wieder geschlechtslose Barbies in die Regale gestopft, wobei jedes Jahr neue dünne Puppen dazukommen. Mal kümmern sich die Hungerhaken um den verzauberten Zauber, mal träumen sie in »Dreamtopia« oder gehen als Meerjungfrau baden. Damit der Plunder auch gekauft wird, werden Kinofilme als Werbeträger verwendet, und es laufen auf privaten Kanälen ganze Barbie-Fernsehserien. Um von der politischen Lage abzulenken, gibt es keine »Letzte Generation«-Barbie, sondern in Barbies »Extra Fly«-Serie eine als Hippie verkleidete »Wüstenpuppe«, die in »ihrem festivaltauglichen Outfit« in die Wüste verreist. Damit sie nicht allein unterwegs ist, wurde ihr vom Hersteller Mattel (»Made in China«) ein neuer geschlechtsloser Ken zur Seite gestellt. Er ist herrlich bekloppt in Rosa gekleidet und »verbringt den Strandurlaub in einem tropischen Outfit«. Damit die Barbie-Welt nicht der Krieg einholt, sollte schnellstens die »Wüstenparty«-­Barbie aus dem Verkauf genommen werden. Oder es steht in wenigen Jahren eine »Barbie beschützt ihr Land«-Puppe in Tarnanzug, mit Maschinenpistole und modischen Handgranaten am schmucken Gürtel, zum Kauf bereit. Eventuell könnte im nächsten Jahr – zumindest in Thüringen – Ken dann Björn heißen, bei dem der rechte Arm extra gut beweglich ist.

Schwenken wir zu den Kuscheltieren um, die das Herz erweichen und mit großen Kulleraugen so manches Menschlein animieren, sein Geld auszugeben. Pünktlich zum Weihnachtsfest bringt doch die Firma Heunec zehn Tiere zum Streicheln auf den Markt, die als Population in der freien Natur nicht mehr lange zu leben haben und vom Aussterben bedroht sind. Zum überhöhten Preis von 29,99 verdammten Euros kann man sich jetzt Affen, Delphine, Eisbären, Koalabären, Rote Pandas, Schneeleoparden – aber auch Hamster und Feldhasen – auf das Sofa setzen. Damit der Verkauf gut läuft, werden an die Märkte Plakate mit folgender Aufschrift zum Thema Aussterben ausgeliefert: »Bitte plazieren Sie den Hinweis bei diesen speziellen Plüschtieren, damit der Kunde die Besonderheit dieser Produkte erkennt und somit der Abverkauf gesteigert werden kann. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei!« Da ist es völlig egal, dass die genannten Tiere durch die Landwirtschaft, durch Wilderer, Krieg und superreiche Jäger rasant dezimiert werden. Hauptsache, der Umsatz stimmt. Wenn der Verkauf gut läuft, wird vom Hersteller bestimmt noch ein geringer Betrag gespendet, das danach in der einschlägigen Presse angepriesen und mörderisch gelobt.

Wer mit den genannten Tieren nichts anfangen kann, der greift sich ein Pferdchen (die Mädchen!) und reitet mit Schleichs »Kim und Caramelo« in den Sonnenuntergang. Hier gibt es nicht nur einen einfachen Schimmel mit Sattel, sondern auch Knabstrupper, Haflinger und eine Quarter-Horse-Stute. Für Träumer stehen ein »Regenbogeneinhorn«, ein »Sternenpegasus«, eine »Elfe auf geflügeltem Löwen« und ein »Blütendrache« bereit. Für Fans von männlichen Pferden gibt es einen Achal-Tekkiner-Hengst. Allerdings ergeht es diesem wie Barbies Freund Ken: Untenrum ist nichts.

Konnte ich als Fachverkäufer die Eltern von Mädchen vom Kauf von bestimmten Spielwaren abhalten? Ich denke: nein. Versuche ich es bei den Erzeugern von Jungs. Hier fällt auf, dass es immer mehr Kriegsspielzeug gibt. Schließlich muss für die Bundeswehr der Nachwuchs herangezogen werden. Um nicht gleich mit einem Modellbausatz den Ernst der Lage heraufzubeschwören, kann man bei Playmobil erst einmal einen »SWAT-­Rettungshelikopter« oder gleich einen »Meteoritenzerstörer« zusammensetzen.

Noch etwas direkter wird es allerdings beim Unternehmen Revell (»Made in Osteuropa und Asien«), das jede Menge Plastikbausätze anbietet. So können Vater und Sohn verschiedene Kriegsschauplätze und militärische Gerätschaften nachbauen. Verschiedenste »Marder«, »Tiger« und »Leoparden« stehen für den heimischen Kriegsschauplatz zur Verfügung, ebenso die »Panzerhaubitze 2000«. Will es das Kind genauer, kommt bestimmt so etwas wie der »PzKpfw II Ausf. F« – der »Panzerkampfwagen II, Ausführung F« – nebst Ruinennachbildung und zweier Figuren mit Handgranaten auf den Wunschzettel. Herrlich! Zwischen Blinklichtern, Weihnachtsbaum und zerfetztem Geschenkpapier macht Krieg spielen noch mal so viel Spaß. Schließlich darf erst gebastelt, geklebt, gemalt und dann mit Freude die alte Zeit bejubelt werden. Für Fans der »neuen Zeit« stehen Plastikmodelle diverser Messerschmitt-, Henschel- und Junkers-Fokker-Flugzeuge zur Verfügung. Außerdem darf jeder noch etwas an der »V 2« herumbasteln, damit der Zweite Weltkrieg oder die Mondlandung im Nachgang doch noch gewonnen wird.

Zurück in die heile Welt des Kinderzimmers, wo die Bastelspinnereien von Papa und Opa unters Bett geschoben werden und sich die Kinder statt dessen mit »Doctor Squish« beschäftigen. Bei diesem verflucht bekloppten Spiel von John Adams gibt es einen Löffel, Schleimpulver, zwei farbige Latexballons, Glitzer, Konfetti, drei irgendwie wiederverwendbare Clips, Kräuselband und Tinten­flaschen, um in den mitgelieferten Ballons den eigenen Schleim zu kreieren. Wer ohne Unfall alles vermischt, geknetet und gedrückt hat und nach dem totalen Spaß verlangt, macht so lange weiter, bis die Ballons platzen. Der ganze Glibber verteilt sich auf dem Teppich und verschleimt am Ende die ganze Wohnung. Geiler Scheiß.

Gehen wir noch einmal in die Waffenkammer unseres Nachwuchses. Obwohl es offiziell keine originalen Waffennachbildungen mehr in den Spielzeuggeschäften oder in den Drogerien mit Spielzeugabteilung gibt, sind Waffen immer noch gefragt. Die Firma NERF (»Made in China«) hat daraus eine umsatzstarke Tugend gemacht und bringt mit großem Werbeaufwand auf privaten Kinderkanälen ihr ganz eigenes Waffenarsenal an das Kind. Die Maschinengewehre, Pistolen und Kanonen sind etwas bunter (»­Crusher«, »Max Havoc«, »Xcess«) und werden dennoch mit kriegerischen Sätzen angepriesen: »Triff deine Gegner in bis zu 27 Meter Entfernung mit den Darts der Extraklasse.« Oder: »Der Blaster vereint Feuerkraft, Geschwindigkeit und Genauigkeit in einem.« Die Darts werden aus einer rotierenden Trommel »abgefeuert«.

Was soll man nun seinen Kindern schenken, damit diese nicht gleich in den Krieg ziehen und ihre Zimmer zum Schauplatz werden lassen? Vielleicht Steckfiguren von der Firma Kellner, die im Thüringer Städtchen Bad Tabarz heimisch ist. Hier leben in Kartons friedlich nebeneinander »Quiek, die Maus«, »Quak, der Frosch« und »Gärtner ­Tulpe« – als Teil der großen »Familie Übermut«. Alle Holzteile werden mit »Jummis«, den Grundbausteinen, zusammengesetzt. Kinder, die lieber ein Haustier möchten, sollten es erst einmal mit einem Spielzeug versuchen. So greife man zum Pudel »Flocky« oder zur Katze »Minka« aus dem Hause Reifra.

Noch ein kleiner Blick auf die Brett- und Kartenspiele von Spika, die ganz ohne Kriegsschauplatz auskommen, vielmehr den Kindern Wissen vermitteln und auch mal an die DDR erinnern. Mit den Quartettspielen bekommen sie etwas über Heilkräuter, Pilze und Wilhelm Busch vermittelt. Natürlich tut es auch der klassische »Schwarze Peter«. Durch die Spika-Brettspiele erfährt die Familie beim fröhlichen Spiel etwas über die Feuerwehr (»Tatütata, die Feuerwehr ist da!«) und über die Tiere der Heimat (»Tierlotto«).