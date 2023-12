1848, 27. Dezember: Die Frankfurter Nationalversammlung setzt das Reichsgesetz betreffend die Grundrechte des deutschen Volkes in Kraft. In Paragraph 1 heißt es: »Das deutsche Volk besteht aus den Angehörigen der Staaten, welche das deutsche Reich bilden.« Die Stände sollen aufgehoben werden, Meinungs- und Glaubensfreiheit herrschen. Die Grundrechte bilden das Kernstück der »Paulskirchenverfassung«.

1878, 28. Dezember: Papst Leo XIII. wendet sich in der Enzyklika »Quod apostolici muneris« in aller Schärfe gegen den Sozialismus. Er sei eine »Pestseuche« und ein »unheilvolles Unkraut«, dessen Ursprung letztlich auf die Reformation zurückgehe. Leo XIII. macht sich später als Erneuerer der katholischen Soziallehre und als »Arbeiterpapst« einen Namen. Seine scharfe Kritik des Sozialismus behält er aber bei. Dabei befürwortet er ausdrücklich das Privateigentum.

1948, 28. Dezember: Die Beneluxstaaten, Frankreich, Großbritannien und die USA veröffentlichen den Entwurf eines Ruhrstatuts. Das Ruhrgebiet soll aus dem deutschen Wirtschaftsgefüge herausgelöst werden, um die »Waffenschmiede des Deutschen Reiches« unschädlich zu machen. Als Verwaltungsorgan ist eine sogenannte internationale Ruhrbehörde vorgesehen, die sich aus Vertretern der Alliierten sowie deutschen Beobachtern zusammensetzt. Außen vor bleibt die Sowjetunion, die vergeblich eine Beteiligung einfordert. Das Ruhrstatut wird offiziell am 28. April 1949 verabschiedet und bleibt bis zum Oktober 1951 in Kraft.

1958, 29.–31. Dezember: In Santa Clara, Hauptstadt der kubanischen Provinz Las Villas, kommt es zur Entscheidungsschlacht zwischen der Rebellenarmee unter Führung von Che Guevara und den Truppen des Diktators Fulgencio Batista. Nachdem die Rebellen den Regierungstruppen den Nachschub abgeschnitten hatten, nehmen sie die Stadt ein. Als Batista am Morgen des Silvestertages davon unterrichtet wird, dass der Vormarsch der Revolutionäre auf die Hauptstadt Havanna nicht mehr aufzuhalten ist, reist er per Flugzeug in die Dominikanische Republik aus, im Gepäck fast 40 Millionen US-Dollar in bar.

1978, 25. Dezember: Vietnamesische Truppen intervenieren in Kambodscha zur Beendigung des Terrorregimes der »Roten Khmer«, nachdem deren Einheiten zuvor mehrfach über die Grenze nach Vietnam eingedrungen waren. Phnom Penh wird am 7. Januar 1979 eingenommen, einen Tag später sind die »Roten Khmer« am Ende. Ein von Vietnam unterstützter »Revolutionärer Volksrat« übernimmt die politische Macht.