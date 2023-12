IMAGO/Pond5 Images Bombardierung von Gaza-Stadt (19.1.2009)

Vor 15 Jahren begannen die israelischen Streitkräfte (IDF) ihren ersten großen Krieg im Gazastreifen, die »Operation Cast Lead« (Gegossenes Blei). Die Luftangriffe am 27. Dezember 2008 kamen für die Hamas überraschend, zumal sie an einem Schabbat und während des Chanukka-Festes stattfanden. Das taktische Ziel der israelischen Luftwaffe bestand in den ersten Kriegstagen darin, möglichst viel von der Infrastruktur der Enklave zu zerstören. Am 3. Januar 2009 setzte die Bodenoffensive der IDF ein. Gleichzeitig wurden die Luftangriffe fortgesetzt. Hamas und andere bewaffnete Organisationen schossen Hunderte von Raketen auf Israel ab, die aber nur geringe Schäden anrichteten. Am 18. Januar erklärten die IDF einen einseitigen Waffenstillstand, dem sich die Hamas am folgenden Tag anschloss.

Nach Schätzungen von Hilfsorganisationen, Abteilungen der UNO und palästinensischen Behörden wurden während des drei Wochen langen Feldzugs zwischen 1.200 und 1.400 Bewohnerinnen des Gazastreifens getötet, darunter bis zu 1.000 Zivilpersonen und etwa 250 Polizeiangehörige, die völkerrechtlich nicht als Kombattanten gelten. Die israelische Luftwaffe hatte am ersten Kriegstag zahlreiche Polizeistationen angegriffen. Auf israelischer Seite wurden drei Zivilpersonen und zehn Soldaten getötet.

Gebiet geräumt

Vorausgegangen war im Herbst 2005 der Abzug der israelischen Besatzungstruppen sowie der rund 8.000 bis 9.000 jüdischen Siedler aus dem Gazastreifen. Der damalige Premierminister und zugleich Chef der traditionellen Rechtspartei Likud, Ariel Scharon, hatte diese Maßnahme im Frühjahr 2004 vorgeschlagen und gegen heftigen Widerstand aus seiner eigenen Partei und anderen Teilen der israelischen Gesellschaft durchgesetzt. Zu den Folgen gehörte, dass Scharon mit der Kadima eine neue Partei gründete, der sich hauptsächlich Teile des Likud und der Arbeitspartei anschlossen. Nach Ende der »Operation Cast Lead« verlor Kadima rasch an Bedeutung, erreichte bei der Wahl 2013 nur noch zwei Prozent und löste sich schließlich 2015 auf.

Am 25. Januar 2006 fanden in den besetzten Gebieten Gaza und Westjordanland Parlamentswahlen statt – trotz starker Blockadeversuche Israels und westlicher Staaten, die sich vor allem gegen die Teilnahme der Hamas richteten. Die wurde zwar stärkste Partei, konnte aber, weil die Fatah von Präsident Mahmud Abbas eine Koalition ablehnte, nur eine Minderheitsregierung bilden. Die wiederum scheiterte daran, dass Israel im Westjordanland die meisten gewählten Abgeordneten der Hamas verhaften ließ und die USA und ihre Verbündeten der Regierung die finanzielle Unterstützung verweigerten. Der innerpalästinensische Konflikt führte dazu, dass die Hamas im Juni 2007 durch Ausschaltung der Fatah die Regierung und Verwaltung des Gazastreifens übernahm.

In Israel hatte indessen ein Wechsel im Amt des Premierministers stattgefunden. Nach einem schweren Schlaganfall Ariel Scharons übernahm dessen Stellvertreter Ehud Olmert am 5. Januar 2006 geschäftsführend das Amt. Nach einer Parlamentswahl am 28. März, deren Termin schon vor Scharons Schlaganfall festgestanden hatte, und nachdem das Kabinett den vormaligen Premier am 11. April für dauerhaft amtsunfähig erklärt hatte, konnte Olmert der Knesset am 4. Mai 2006 seine neue Regierung vorstellen.

In Olmerts Amtszeit fiel der Libanon-Krieg vom 12. Juli bis zum 14. August 2006. Israel hatte sich aus dem Süden des Landes, wo es jahrelang eine rechtsgerichtete christliche Miliz unterstützt hatte, erst im Mai 2000 zurückgezogen. Anlass für den neuerlichen Angriff auf den Libanon war ein nicht restlos geklärter Zwischenfall, bei dem Kämpfer der schiitischen Hisbollah drei israelische Soldaten töteten und zwei weitere gefangennahmen. Der Libanon-Krieg des Jahres 2006 wird vielfach als einzige militärische Niederlage Israels bezeichnet. Besonders in großen Teilen der israelischen Gesellschaft wurde der Krieg so interpretiert. In der Folge sank die Zustimmung für Olmert auf unter zehn Prozent.

Ein von der Regierung eingesetzter Untersuchungsausschuss, der nach seinem Vorsitzenden, einem pensionierten Richter, als Winograd-Kommission bezeichnet wurde, präsentierte am 30. April 2007 seinen vorläufigen Bericht. Olmert habe aufgrund eines fehlgeleiteten und vorschnellen Urteils gehandelt und keinen organisierten Plan für die Kriegführung gehabt. Es fehle ihm an militärischer Erfahrung, er habe sich nicht ausreichend mit der militärischen Führung beraten und Aktionen ohne Informationen aus anderen Quellen angeordnet, so der Bericht.

Schlecht ausgebildet

Weitreichender und schwerwiegender war die Einschätzung der Kommission, dass die Streitkräfte auf diesen Krieg nicht eingestellt gewesen seien und erhebliche Defizite in Ausbildung und Ausrüstung hätten. Eine zentrale Schlussfolgerung war, dass Zahl und Umfang der Kriegsübungen drastisch zunahmen, wie israelischen Medien im Sommer 2007 berichteten.

Olmert war während der »Operation Cast Lead« nur noch geschäftsführender Premier. Offiziell zurückgetreten war er am 17. September 2008; angekündigt hatte er das schon am 30. Juli. Nach Olmerts Rücktritt versuchte zunächst Außenministerin Tzipora Livni, die an seiner Stelle die Führung der Kadima-Partei übernommen hatte, eine parlamentarische Mehrheit für die Bildung einer neuen Regierung zu finden. Nachdem das in der zulässigen Zeit nicht gelungen war, stand seit dem 27. Oktober fest, dass es am 10. Februar 2009 vorgezogene Neuwahlen geben würde. Verteidigungsminister Ehud Barak von der Arbeitspartei, der ebenso wie Livni für das Amt des Premierministers kandidierte, befand sich während der »Operation Cast Lead« mitten im Wahlkampf und setzte auf sein Ansehen als Kriegsführer. Obwohl die Kadima, wenn auch nur knapp, stärkste Partei wurde, konnte Benjamin Netanjahu von der traditionellen Likud-Partei im Bündnis mit der laizistischen, aber extrem nationalistischen Partei Jisrael Beitenu die nächste Regierung bilden.

Auf die »Operation Cast Lead« folgten weitere israelische Militärkampagnen gegen den Gazastreifen: die einwöchige »Operation Pillar of Defense« im November 2012, »Operation Protective Edge« vom 8. Juli bis zum 26. August 2014, die zweiwöchige »Operation Guardian of the Walls« im Mai 2021 und schließlich seit dem 7. Oktober die »Operation Swords of Iron«, deren Ende nicht absehbar ist und während der bis zum vergangenen Mittwoch schon fast 20.000 Bewohnerinnen und Bewohner des Gebiets getötet wurden. Bis dahin hatte die »Operation Protective Edge« mit 2.300 Toten, darunter 70 Prozent Zivilpersonen, als folgenschwerste Kampagne der IDF gegolten.