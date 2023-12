Mit einigen grundlegenden Änderungen an einem Liedtext für die alljährliche Weihnachtsfeier hat eine italienische Grundschule den Zorn von Eltern auf sich gezogen. Die Schule in der norditalienischen Gemeinde Agna ersetzte darin zum Beispiel das Wort Jesus durch Kuckuck, wie der Fernsehsender RAI am Freitag berichtete. Im neuen Text hieß es etwa nicht mehr »Jesus wird bald geboren«, sondern: »Von oben wird Kuckuck gemacht.« Mit den Änderungen wollte die Schule Rücksicht auf die Gefühle von nichtchristlichen Kindern und Eltern nehmen. Direktorin Caterina Rigato sprach von einem »Missverständnis«. Aus Versehen sei den Kindern ein erster, noch nicht endgültiger Entwurf verteilt worden, den sie dann aber schon auswendig gelernt hätten. (dpa/jW)