In die verworrenen Auseinandersetzungen um die ungewisse Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder scheint Bewegung zu kommen. Am Donnerstag meldete die Nachrichtenagentur Reuters, dass am Freitag eine Delegation des überwiegend staatlichen russischen Energiekonzerns Rosneft nach Berlin kommen werde, um im Wirtschaftsministerium über einen möglichen Verkauf seiner Anteilsmehrheit an der Raffinerie zu verhandeln. Ihr Gesprächspartner sei Philipp Steinberg, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik und Ressortkoordinator Nachhaltigkeit im Ministerium. Die in London ansässige internationale Nachrichtenagentur berief sich in ihrer Meldung unbestimmt und nicht nachprüfbar auf Informationen »einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle«.

Der russische Konzern ist seit DDR-Zeiten mit 54,17 Prozent Mehrheitsteilhaber der PCK-Raffinerie. Die weiteren Beteiligten sind die deutsche Tochtergesellschaft des internationalen Shell-Konzerns mit 37,5 Prozent und die halbstaatliche italienische ENI mit 8,33 Prozent. Im Zuge der zum Teil juristisch strittigen Maßnahmen der Bundesregierung gegen Russland nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar 2022 stellte die Bundesregierung die deutschen Rosneft-Töchter am 14. September vorigen Jahres unter Treuhandverwaltung durch die Bundesnetzagentur.

Das bedeutet, dass diese Firmen und letztlich der russische Mutterkonzern zwar Eigentümer im Umfang ihres Anteils bleiben, aber von der »operativen« Betriebsführung in Schwedt vollständig ausgeschlossen sind. Die Verfügung des Bundeswirtschaftsministeriums muss alle sechs Monate erneuert werden. Zur Zeit ist sie bis Ende März 2024 gültig.

Vorausgesetzt, die Reuters-Meldung ist richtig, stellt der Vorstoß von Rosneft beim Bundeswirtschaftsministerium möglicherweise eine Reaktion auf einen Vorgang dar, der am Freitag vor einer Woche offiziell bekanntgegeben wurde: Shell will seinen Anteil an der PCK-Raffinerie an die britische Prax-Gruppe verkaufen. Ein entsprechender Vertrag sei unterschrieben worden. Er sei aber abhängig von den »üblichen Zustimmungen«, wobei es vermutlich in erster Linie um die der Bundesregierung geht. Derzeitige Erwartung ist, dass die Transaktion in der ersten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen werden kann. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.

Dass Shell sich aus der Raffinerie in Schwedt möglichst vorteilhaft oder wenigstens unbeschädigt zurückziehen will, ist seit Jahren bekannt. Das schien Anfang Juli 2021 sogar schon gelungen: Damals meldete der Konzern, er habe seine Anteile an die Alcmene GmbH verkauft. Diese gehört zur Liwathon-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Estlands Hauptstadt Tallinn hat. Damals scheiterte das Geschäft daran, dass Rosneft sein vertraglich gesichertes Vorkaufsrecht geltend machte. Am 20. November 2021 teilte der Konzern mit, er habe die Shell-Anteile gekauft.

Der 24. Februar 2022 kam dazwischen. Formal hat Rosneft das Vorkaufsrecht immer noch und könnte dem Deal zwischen Shell und Prax widersprechen. Aber vielleicht auch nicht? Es ist strittig, ob der russische Konzern dieses Recht auch unter der deutschen Treuhandverwaltung noch hat.

Die Prax-Gruppe, die mit dem Schwedt-Deal nach eigenen Aussagen einen größeren Einstieg in den europäischen Markt erreichen will, gilt im internationalen Vergleich als eher »kleiner« Akteur. Aber das Unternehmen hat im Juni auch schon die britische Hurrican Energy übernommen, die an der Ausbeutung mehrerer Offshoreölfelder beteiligt ist. Am 4. Dezember meldete Prax gleich zwei Geschäfte: erstens den Kauf der Tankstellenkette »Oil!«, durch den die Gruppe ihr Netz auf 540 Tankstellen in der BRD, Österreich, Dänemark und der Schweiz erweiterte. Und zweitens den Erwerb einer Beteiligung vom 36,36 Prozent an dem südafrikanischen Raffinerieunternehmen Natref. Von Geld war in allen Pressemitteilungen nicht die Rede. Aber der Verdacht liegt nahe, dass die Prax-Gruppe im Auftrag kapitalkräftigerer Konzerne agiert, die sich im Hintergrund halten.