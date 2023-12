Auswärtiges Amt: Wir können den Eheleuten El-Basyouni in Gaza nicht helfen

Saleh Salem/REUTERS Todesfalle Gaza: Grenzstadt Refah nach einem israelischen Luftangriff (20.12.2023)

Am Freitag antwortete der Bürgerservice des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage, was deutsche Behörden unternehmen, um das nach einer Besuchsreise in Gaza festsitzende deutsche Ehepaar Alya (68) und Mohammed El-Basyouni (75), für deren Rettung eine Onlinepetition gestartet wurde, aus der von Israel bombardierten Enklave zu evakuieren:

Am 8.12. erhielt Frau Hedy El-Basyouni Antwort unseres Vertretungsbüros in Ramallah. Wir haben keinerlei Möglichkeiten, den Eheleuten irgendwie bei dem Transport zum Grenzübergang behilflich zu sein. Das wurde auch Frau El-Basyouni mitgeteilt.

Weil wir schon vor dem 7. Okt. keine konsularische Unterstützung im Gazastreifen bereitstellen konnten, gibt es seit Jahren eine Reisewarnung für Gaza. Wer sich darüber hinwegsetzt, tut dies auf eigene Gefahr. So leid es mir tut: Wir können Herrn Dr. El-Basyouni und seiner Frau bei der Überwindung des Weges zum Grenzübergang nicht helfen. Das galt im übrigen auch für alle anderen deutschen Staatsangehörigen, die den Gazastreifen verlassen konnten: Mit den israelischen und ägyptischen Behörden konnte die Genehmigung ihrer Ausreise erreicht werden. Die Menschen wurden auf der ägyptischen Seite der Grenze von Mitarbeitern der deutschen Botschaft in Kairo in Empfang genommen. Eine Hilfe auf der Gaza-Seite, um zum Grenzübergang zu gelangen, konnte und kann nicht geleistet werden.

Die Friedensforen Bonn und Köln, die DFG-VK, Die Linke Troisdorf u. a. riefen in einer Erklärung am Donnerstag nachmittag dazu auf, sich nicht dem Druck aus Berlin zum Bau einer Munitionsfabrik im nordrhein-westfälischen Troisdorf zu beugen:

Auch wenn es in der letzten Zeit auf allen Kanälen Druck in Richtung der Stadt und ihrer Vertreter gibt, stellt die Friedensbewegung klar, dass sie gemeinsam mit der Fraktion der Partei Die Linke im Stadtrat Troisdorf die Waffenfabrik in Troisdorf ablehnt.

Während in Deutschland und der Welt die Rüstungsausgaben ständig weiter steigen und scheinbar kein Limit kennen, leben immer mehr Menschen in Armut. Gestiegene Energiekosten, spürbar teurere Lebensmittelkosten und immer höhere Wohnungskosten machen vielen Menschen zu schaffen. In Troisdorf spüren wir besonders, wie bizarr diese Situation ist. Während wir dringend Wohnungen, möglichst auch mit Sozialbindung, bauen müssen, um dem Wohnungsmangel entgegenzutreten, gibt es hier mitten in der Stadt eine große Waffenfabrik, die durch Abstandsbestimmungen eine weitere Wohnungsbebauung verhindert. Durch eine Vergrößerung der Fabrik wird diese Abstandsbestimmung sogar noch erweitert. Rüstungsfirmen wie Diehl Defence nehmen unsere Stadt in Geiselhaft und wollen diesen Zustand zementieren. Wir jedoch setzen uns für eine friedliche Gesellschaft ein, in der Wohnungen statt Zünder und Kriegsmaterial die Mitte unserer Stadt bestimmen und unsere Stadt lebenswert machen.

Deshalb fordern wir alle Troisdorfer auf, sich nicht dem Druck zu beugen, für den Frieden einzutreten und sich gegen die Produktion und Lieferung von Waffen auszusprechen. Die Waffenfabrik muss geschlossen und das Land den Troisdorfern zurückgegeben werden. Bei einer bestehenden Belastung des Geländes durch Giftstoffe sind die Firmen in die Pflicht zu nehmen, diese zu beseitigen. Das sind wir unseren Nachkommen schuldig!