Pablo Sanhueza/REUTERS »Der Traum besteht«: Protest gegen den Verfassungsentwurf der Rechten in Chile (Santiago, 17.12.2023)

Eine deutliche Mehrheit der Chileninnen und Chilenen hat am Sonntag den rechten Verfassungsentwurf abgelehnt. Sind Sie erleichtert?

Natürlich! Wir sind sehr erleichtert und haben hart daran gearbeitet, unsere Genossinnen und Genossen haben die Straßen in ganz Chile erobert und erklärt, warum der Verfassungsentwurf abgelehnt werden muss – mit Erfolg!

Im Mai dieses Jahres gewann die ultrarechte Partei Los Republicanos 22 der 51 Sitze im Verfassungskonvent. Viele der zentralen Punkte des nun abgelehnten Entwurfs kamen direkt aus der Feder der Ultrarechten. Was war Ihre Kritik an dem Entwurf?

Die Rechten haben mit dem Verfassungsentwurf versucht, den Neoliberalismus noch weiter zu vertiefen und viele Rechte, die das Volk erkämpft hat, abzuschaffen: unter anderem das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, das Recht auf Wohnen, das Recht auf Zugang zum Gesundheitssystem und viele mehr. Neben dem Wasser wollten sie auch öffentliche Räume, wie Plätze und Strände, privatisieren. Also den Boden. Sie scheinen alles privatisieren zu wollen, außer der Luft, die wir atmen. Es war der Versuch einer Vertiefung der Verfassung des Diktators Pinochet von 1980.

Die Regierung Boric hat einige soziale Forderungen wie die Arbeitszeitreduzierung auf 40 Stunden, die höchste Mindestlohnanhebung seit 20 Jahren und die Gratisstellung im staatlichen Gesundheitssystem umgesetzt. Warum haben diese Maßnahmen die Rechte so gestärkt?

Für unsere Partei ist es notwendig, das fortschrittliche Programm der Regierung zu unterstützen, weil unsere Arbeiterklasse und das enteignete Volk nicht länger warten können. Die Regierung hat in den vergangenen zwei Jahren einiges erreicht, das stört die Rechten, die am liebsten alles privatisieren würden. Sie sind für die großen, privaten Konzerne. Sie wollten mit ihrem Verfassungsentwurf den Staat schwächen. In den vergangenen Jahren haben sich die Klassenwidersprüche verschärft, es gab unter der Rechtsregierung von Sebastián Piñera die monatelangen Aufstände, die im Oktober 2019 begannen und die entscheidend zum Verfassungsprozess beitrugen. Vertreterinnen und Vertreter der sozialen Bewegungen arbeiteten in einem demokratischen Prozess einen nie dagewesenen Verfassungsentwurf für gesellschaftliche Veränderung aus – aber leider erlitt diese Bewegung während der Pandemie eine Schwächung.

Gibt es denn eine breite Einheit, die die Offensive der Rechten und der vom US-Imperialismus unterstützten Oligarchie brechen kann?

Die Mehrheitsentscheidung gegen den rechten Verfassungsentwurf vergangenen Sonntag ist ja schon einmal ein ermutigendes Ergebnis. Die festgestellte Übereinstimmung zwischen Regierungsparteien und Christdemokratie zur Ablehnung des vorgelegten Entwurfs ist das vielleicht stärkste Signal zur Zusammenarbeit seit der Regierung von Salvador Allende vor Pinochets Militärputsch 1973.

Der am Sonntag abgelehnte Verfassungsentwurf ist der zweite abgelehnte Verfassungsentwurf in Chile in weniger als zwei Jahren …

Dass der erste, fortschrittliche Verfassungsentwurf im September 2022 abgelehnt wurde, war eine herbe Niederlage für uns. Wir haben verloren.

Nach der Wahl am vergangenen Sonntag erklärte die Regierung sofort, sie ständen in dieser Legislatur für einen dritten Verfassungsentwurf nicht zur Verfügung und dass jetzt andere Fragen Priorität haben, wie zum Beispiel das Thema Sicherheit. Die Kriminalität im Land ist besorgniserregend. Weitere dringende Themen sind Beschäftigung, Rente, Gesundheit, Bildung und der Wohnungsmarkt.

Und wie geht es weiter mit der chilenischen Verfassung?

Die Regierungserklärung war deutlich: In den verbleibenden zwei Jahren der Legislatur wird es keine erneute Abstimmung in Hinsicht auf einen weiteren Verfassungsentwurf geben. Wir werden zwangsläufig zunächst mit der Verfassung des Faschisten Pinochet weiterleben müssen. Und wir werden weiter kämpfen: in den Kommunen, auf den Straßen und im Parlament!