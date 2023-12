Thomas Mukoya/REUTERS Trotz Wahlautomaten erfolgt vieles händisch: Suche nach dem Eintrag im Wählerregister in Nyiragongo bei Goma (20.12.2023)

Mit der Verzögerung von einem Tag sind die Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo am Donnerstag abgeschlossen worden. 44 Millionen registrierte Wähler hatten in dem etwa 100 Millionen Einwohner zählenden Land in Zentralafrika über einen neuen Präsidenten, das Parlament, die Regionalparlamente und lokalen Gemeinderäte entscheiden können. Wegen schwerer logistischer Probleme war die ursprünglich lediglich für Mittwoch angesetzte Abstimmung in zahlreichen Wahllokalen auf den Donnerstag ausgedehnt worden. Ein vorläufiges Ergebnis wollte die nationale Wahlkommission CENI noch am Freitag bekanntgeben, bis zum jW-Redaktionsschluss lag es jedoch nicht vor.

Wie verschiedene internationale Medien berichteten, hatte eine Vielzahl von Wahllokalen am Mittwoch erst mit mehrstündiger Verspätung geöffnet, weil Materialien angeliefert werden mussten. Der französische Auslandssender Radio France International (RFI) bezifferte den Anteil der verspätet geöffneten Wahllokale unter Berufung auf die kongolesische Organisation Regard Citoyen auf fast ein Drittel. Die britische Tageszeitung The Guardian berichtete, mit Verweis auf eine kirchliche kongolesische Wahlbeobachtungsmission, dass elf Prozent der Wahlautomaten in Militärschulen aufgestellt worden waren – obwohl dies nach den Gesetzen des Landes unzulässig sei. Insgesamt hätten zudem 45 Prozent der Wahlautomaten nicht ordnungsgemäß funktioniert. Fünf Oppositionskandidaten verlangten aufgrund der Unregelmäßigkeiten bereits am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung eine Neuaustragung der Wahlen. Die »Gemeinsame Front für den Kongo« (Front commun pour le Congo, FCC) des ehemaligen Präsidenten Joseph Kabila bezeichnete den Wahlprozess in einer ebenfalls am Mittwoch verbreiteten Erklärung als »Parodie, die Schande über das Land gebracht« habe.

Kabila selbst hatte zum Ende seiner zweiten Amtszeit 2016 die Austragung von Wahlen um zwei Jahre hinausgezögert, um sich im Amt zu halten. Erneut antreten durfte er seinerzeit nicht. Ihm wurde jedoch vorgeworfen, die Wahlen zugunsten seines Nachfolgers Félix Tshisekedi manipuliert zu haben, um einer Strafverfolgung aufgrund von Selbstbereicherungsvorwürfen zu entgehen. Tshisekedi wurden nun dennoch gute Chancen auf eine Wiederwahl eingeräumt. Seine Popularität steigerte er zuletzt auch durch sein Drängen auf Beendigung der UN-»Blauhelm«-Mission Monusco im von zahlreichen Milizen umkämpften Osten des Kongo. Laut UN-Sicherheitsratsbeschluss vom Dienstag sollen erste Truppenteile noch in diesem Jahr abgezogen werden, ehe die Mission Ende 2024 endet.

Einer Umfrage des kongolesischen Bureau d’études, de recherche et de consulting international (BERCI) zufolge, über die der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg am Dienstag berichtete, durfte Tshisekedi mit 49 Prozent der Stimmen rechnen, während sein stärkster Herausforderer Moïse Katumbi bei 28 Prozent lag. Katumbi erklärte am Donnerstag jedoch, Beobachtungen seines Lagers hätten gezeigt, dass er in Führung läge. Als prominentester Oppositionskandidat sprach er sich daher gegen eine Neuaustragung der Wahlen aus, auch wenn er ebenfalls Probleme bei der Durchführung und Gewalt gegen seine Anhänger beklagte. Der ehemalige Bergbauunternehmer Katumbi war lange ein Unterstützer Kabilas, wandte sich jedoch 2015 von diesem ab und wurde in der Folge ins Exil gezwungen. Während seiner Zeit als Gouverneur der rohstoffreichen Provinz Katanga (2007 bis 2015) verhängte er ein Verbot von Erzexporten und erzwang so den Aufbau einer weiterverarbeitenden Industrie vor Ort. Einen Teil der gestiegenen Steuereinnahmen nutzte er, um Grundnahrungsmittel zu subventionieren sowie Infrastruktur, Bildung und Gesundheitsversorgung zu stärken. Erhält kein Kandidat im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen, kommt es zu einer Stichwahl.