Mohammed Fayq Abu Mostafa/REUTERS Mit Hilfe eines Bulldozers werden die Sperranlagen um Gaza am Morgen des 7. Oktober durchbrochen

Viele der Orte, die am 7. Oktober das Ziel der von der Hamas angeführten Offensive zu Land, Luft und Wasser waren, wurden vor 75 Jahren die palästinensischen Einwohner durch zionistische Milizen vertrieben oder getötet. Die überlebenden Palästinenser – darunter Gründungsmitglieder der »Islamischen Widerstandsbewegung« Hamas – und ihre Nachfahren machen heute einen Großteil der geschätzt 2,1 Millionen Palästinenser in Gaza aus, die eingesperrt auf rund 35 Quadratkilometern leben müssen. Schon 2012 lautete das Urteil eines UN-Reports: »Ohne nachhaltige und wirksame Abhilfemaßnahmen« werde das tägliche Leben der Menschen im Gazastreifen »im Jahr 2020 schlimmer sein als heute. Es wird praktisch keinen verlässlichen Zugang zu sauberem Trinkwasser geben, die Standards im Gesundheits- und Bildungswesen werden weiter sinken, und die Vision einer bezahlbaren und zuverlässigen Stromversorgung für alle wird für die meisten Menschen in weite Ferne gerückt sein.« Statt gegenzusteuern gab es jedoch wiederholte Bombenangriffe auf das bestbewachte »Freiluftgefängnis«, willkürliche Razzien und Festnahmen in Gaza, dem Westjordanland und Ostjerusalem: Bedingungen für diesen weiteren Versuch, Besatzung, Entrechtung, Tod und Gewalt ein Ende zu setzen.

Ziel: Annexion

In Israel ist seit Dezember 2022 eine teils offen faschistische Regierung an der Macht, die Palästina in einem Ausmaß an den Rand gedrängt hat wie noch nie seit Staatsgründung Israels 1948 – die zweite Nakba ist in vollem Gange. Die israelische Bewegung »Peace Now« schrieb in ihrem am 20. September veröffentlichten Bericht »Annexation as a Process in the Making: The first nine months of the Netanyahu-Smotrich-Ben Gvir Government« von »einer der unruhigsten Zeiten« in der Geschichte Israels. Die Regierung intensivierte die Besatzung im Westjordanland und den Aufbau von Siedlungen »in beispielloser Weise« – die Annexion wurde zur zentralen Politik. Die Kontrolle über die Siedlungen wurde an Finanzminister Bezalel Smotrich übergeben, der offen erklärte, Huwara »ausradieren« zu wollen, nachdem Hunderte Siedler den palästinensischen Ort im Februar mit pogromartigen Ausschreitungen überzogen hatten.

Durch diesen Fokus der Regierung von Benjamin Netanjahu auf Sicherung und Ausbau der Siedlungen im Westjordanland mussten provokative Aktionen mit israelischen Truppen abgesichert werden. Etwa am 6. und 7. Oktober, als Siedler in Huwara eine Sukka zum Laubhüttenfest aufstellten. »Dies bedeutete die Entsendung einer noch nie dagewesenen Anzahl regulärer, gut ausgebildeter Truppen in das Westjordanland«, hielt der Thinktank Geopolitical Intelligence Services (GIS) am 20. Oktober fest. Hinzukommend ist der Gazastreifen seit Dezember 2021 mit einem elektrischen Zaun und Untergrundbarrieren gesichert. Das verhinderte, dass Tunnel in israelisches Territorium gegraben werden konnten. Diese Offensivtunnel waren bis dahin Teil der Strategie grenzüberschreitender Angriffe, einschließlich der Gefangennahme von israelischen Soldaten, um palästinensische Gefangene freizupressen. Israel habe sich jedoch zunehmend auf elektronische Überwachung und ferngesteuerte Waffen verlassen und – so die Einschätzung der GIS – die Hamas dadurch ermutigt.

Bei der erfolgten beispiellosen Angriffswelle aus Gaza wurden innerhalb kürzester Zeit Hunderte Menschen getötet. Nach und nach ist die Zahl der angegebenen Toten von anfangs mehr als 1.400 nach unten korrigiert worden. Laut Israels Sozialversicherungsbehörde von Mitte Dezember sind 695 israelische Zivilisten, darunter 36 Kinder, sowie 373 Sicherheitskräfte und 71 Ausländer, also insgesamt 1.139 Menschen getötet worden.

Kurz nach Beginn der »Operation Al-Aksa-Flut« erklärte Mohammed Deif, der militärische Befehlshaber der Al-Kassam-Brigaden, dem bewaffneten Arm der Hamas, dass über 5.000 Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Die Angriffe seien eine Vergeltung für die »Entweihung« der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem durch Israel. Hunderte von Palästinensern seien in diesem Jahr getötet und verwundet worden, die israelische Seite habe Angebote zum Gefangenenaustausch abgelehnt. »Heute bringen die Menschen die Revolution zurück und lassen den Marsch der Rückkehr wieder aufleben«, verwies Deif auf die Widerstandsphase 2018/2019, als mehr als 200 Menschen, die unbewaffnet am Grenzzaun des Gazastreifens gegen die Blockade und für das von der UNO anerkannte Recht auf Rückkehr demonstriert hatten, durch Scharfschützen niedergestreckt wurden. Mehr als 29.000 Palästinenser wurden innerhalb eines Jahres verletzt. »Die langfristigen psychologischen Auswirkungen dieser Gewalt werden sie noch viele Jahre lang beeinträchtigen und ihre Verzweiflung verstärken«, prophezeite damals der UNRWA-Direktor in Gaza, Matthias Schmale.

Hamas-Sprecher Khaled Kadomi appellierte an die »internationale Gemeinschaft«, dass »die Greueltaten im Gazastreifen gegen das palästinensische Volk und unsere heiligen Stätten wie Al-Aksa beendet« werden. »All diese Dinge sind der Grund für den Beginn dieses Kampfes«, so Kadomi am 7. Oktober. Der stellvertretende Leiter des Politbüros der Hamas, Saleh Al-Aruri, sprach am selben Tag gegenüber Al-Dschasira davon, dass Israel einen Angriff auf den Gazastreifen und das Westjordanland geplant habe. Konkretisiert wurde das in einer am 19. Oktober vom Telegram-Kanal des Nachrichtenportals Gaza Now verbreiteten Statement der Hamas: Der Widerstand habe Dutzende Soldaten gefangengenommen und gefährliche Pläne und Informationen erlangt. »Die Besatzung beabsichtigte, sie nur wenige Tage nach dem 7. Oktober in Gaza umzusetzen, und dem Widerstand gelang es, diesen schmutzigen Plan zu vereiteln.«

Panzer gegen Zivilisten

Zwei Stunden nach Beginn der Offensive, erfolgten die ersten Luftangriffe Israels auf den Gazastreifen, während »Apache«-Hubschrauber versuchten, die »Flut« an palästinensischen Kämpfern durch Öffnungen im Grenzzaun abzuwehren. Laut der Times of Israel seien allein an jenem Sonnabend mehr als 16 Tonnen Munition »auf Hamas-Einrichtungen im Gazastreifen« abgeworfen worden. »Das erste Paar Kampfhubschrauber, das der Gazadivision sofort zur Verfügung stand, erreichte den Gazastreifen etwa eine Stunde oder mehr nach Beginn der Ereignisse«, berichtete das zu Israels größtem Medienunternehmen, der Jeodiot-Gruppe, gehörende Nachrichtenportal Ynet am 15. Oktober. Insgesamt 28 Kampfhubschrauber »verschossen im Laufe des Tages die gesamte Munition in ihren Bäuchen, um erneut aufzurüsten. Wir sprechen von Hunderten von Mörsern mit 30-Millimeter-Kanonen (jeder Mörser ist wie eine Handgranate) und ›Hellfire‹-Raketen. Die Frequenz des Feuers auf die Tausenden von Terroristen war anfangs enorm, und erst ab einem bestimmten Punkt begannen die Piloten, ihre Angriffe zu verlangsamen und die Ziele sorgfältig auszuwählen.« Mittlerweile wurde von offizieller Stelle eingeräumt, dass mindestens 200 der bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen, die zunächst als Opfer der Hamas deklariert wurden, palästinensische Kämpfer waren, die durch israelischen Beschuss getötet wurden.

Die Polizeiermittlungen zum nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernten Nova-Festival, bei dem 364 Menschen getötet wurden, ergaben, dass die Angreifer den Kibbuz Reim und die umliegenden Kibbuzim erreichen wollten. Laut der Times of Israel vom 17. November sei die Polizei zu diesem Schluss gekommen, da sie unter anderem an den Leichen der Hamas-Kämpfer keine Karten fand, die sie zu der Veranstaltung im Freien führten. Dies sei an den anderen überfallenen Orten der Fall gewesen. Channel 12 berichtete, dass die Angreifer erst erkannt hatten, dass dort eine größere Veranstaltung stattfand, als die Polizei nach den Raketenangriffen begann, die Partygäste zu zerstreuen. Wie Haaretz am 18. November schrieb, habe eine Untersuchung ergeben, dass ein Kampfhubschrauber, der vom Stützpunkt Ramat David am Tatort eintraf, »auf die Terroristen schoss und offenbar auch einige der dort anwesenden Nachtschwärmer traf«. Die völlig ausgebrannte und zerstörte Autokolonne auf dem nahegelegenen Parkplatz lässt entsprechend weniger auf die Waffen der palästinensischen Angreifer schließen als auf den Einsatz von »Hellfire«-Raketen.

Die in den Kibbuzim und anderen Orten angegriffenen Bewohner mussten sich dagegen in vielen Fällen über Stunden auf sich selbst bzw. auf lokale bewaffnete Zivilschutzstrukturen verlassen – und wie nach mehr als zweieinhalb Monaten durch verschiedene israelische Medienberichte deutlich geworden ist, wurde eine noch unbestimmte Zahl an Zivilisten von israelischen Soldaten und Panzern getötet. Zuletzt bestätigten zwei Berichte des Senders Channel 12 Mutmaßungen, dass die sogenannte Hannibal-Direktive angewandt wurde – das Verfahren, um jeden Preis die Gefangennahme eigener Soldaten zu verhindern. Oder wie es der Luftwaffen-Colonel Nof Erez im November gegenüber einem Haaretz-Podcast nannte: »Was wir hier gesehen haben, war ein ›Massen-Hannibal‹«. Denn es habe sich um »Tausende von Menschen in verschiedenen Fahrzeugen sowohl mit Geiseln als auch ohne Geiseln« gehandelt.

Doch auch in den Kibbuzim selbst kam die Direktive laut Zeugenaussagen zum Einsatz, und in dieser Woche von Channel 12 und Fox News veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen den Beschuss durch israelische Panzer. Eine der Überlebenden eines solchen Angriffs durch die eigene Armee, Hadas Dagan, hatte am 11. Dezember ihr Schweigen gebrochen. Sie bestätigte im Interview mit Channel 12, dass 14 Menschen, die in ihrem Haus als Geiseln gefangen waren, darunter auch Kinder und ihr Ehemann, durch den Panzerbeschuss getötet wurden. Als israelische Soldaten vor ihrem Haus ankamen, sei ihr klar geworden, »dass unsere Rolle darin bestand, eine menschliche Mauer zwischen unseren Streitkräften und ihnen zu bilden«.

Am 9. Oktober erklärte die israelische Armee, dass sie die Kontrolle über alle Punkte im Süden des Landes wiedererlangt hatte. Wenig später hieß es, dass nun die Phase der vollständigen Zerstörung der Hamas begonnen habe – mit dem Ergebnis von bislang mehr als 20.000 Toten.