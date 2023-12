IMAGO/Seeliger War schon voller: Altarraum der Zionskirche in Berlin-Prenzlauer Berg

Am Sonntag werden die Kirchen bei den Gottesdiensten zum Heiligabend wieder voll sein. Das täuscht zwar längst nicht mehr den Klerus, wohl aber den einen oder anderen Gelegenheitskirchgänger darüber hinweg, dass die Abwanderung aus den beiden großen christlichen Kirchen in der Bundesrepublik nach wie vor fast unvermindert anhält. Die katholische Kirche wird den aufsehenerregenden Negativrekord von 2022 im nun zu Ende gehenden Jahr wohl nicht einstellen. Die Zahl der Austritte bleibt aber bei beiden Amtskirchen bei geringfügigen Rückgängen weiterhin hoch. Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa bei Städten und Kommunen.

Besonders in den großen Städten geht die Flucht aus den Kirchen nach und nach an die Substanz. Im überwiegend katholischen München traten demnach bis zum 15. Dezember 19.081 Menschen aus den Religionsgemeinschaften aus, wie das Statistische Amt der Stadt auf Anfrage mitteilte. 2022 waren es im gleichen Zeitraum mit knapp über 26.000 noch deutlich mehr gewesen. In Berlin sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht. Bis Ende September traten in der Hauptstadt 16.708 Menschen aus der Kirche aus. Im selben Zeitraum des Vorjahrs hatte es 18.018 Kirchaustritte gegeben. Der Statistik zufolge verließen 9.699 evangelische und 6.876 katholische Christen ihre Gemeinden. In Frankfurt am Main wurden 7.201 Austritte aus der Kirche erklärt und damit rund 2.000 weniger als 2022 (9.155).

Auch in Freiburg ging die Zahl der Austritte zurück, bis Mitte Dezember 2022 waren es 3.698, ein Jahr später 3.149. In der Region hatte die Affäre um den Freiburger Alt-Erzbischof Robert Zollitsch im Frühjahr für Unmut gesorgt. Zollitsch war im April in einem Expertenbericht über sexualisierte Gewalt durch Geistliche vorgeworfen worden, Fälle nicht nach Rom gemeldet zu haben.

In Nordrhein-Westfalen ergab eine Stichprobenbefragung bei einigen Amtsgerichten eine weiterhin hohe Zahl von Austritten. Vom Trend her liegen die Zahlen auch dort leicht unter dem Rekord von 2022. So gab es in Köln 2023 im Zeitraum Januar bis einschließlich November 14.430 Kirchenaustritte, im Gesamtjahr 2022 waren es 20.331. Die Zahl der Austritte ist in Niedersachsen ebenfalls teilweise rückläufig. In Hannover waren es bis Mitte Dezember über 1.000 weniger als im Jahr zuvor, wie die Landeshauptstadt mitteilte.

Für den Freiburger Theologen und Kirchenrechtler Georg Bier liegt auf der Hand, warum die Austrittszahlen geringfügig zurückgehen. »Wer die Kirche aus Enttäuschung über aktuelle Entwicklungen verlässt, hatte dazu in der Vergangenheit genügend Anlass und hat diesen Schritt längst getan«, erklärte er gegenüber dpa. Bei den Austretenden steige jetzt wieder der Anteil der ohnehin seit längerer Zeit »Kirchenfernen«, bei denen eine biografische Veränderung wie der Auszug aus dem Elternhaus den Anstoß zum Austritt gibt.

»Auf der einen Seite hat sich nichts Wesentliches geändert, was die Austrittsdynamik markant brechen sollte«, kommentierte der Religionspädagoge Ulrich Riegel von der Universität Siegen die Zahlen. Auf der anderen Seite sei in diesem Jahr aber auch nichts Gravierendes geschehen, was die »die Welle deutlich nach oben treiben sollte«.

Im Sommer hatte die katholische Kirche einen Negativrekord für 2022 vermelden müssen: 522.821 Katholiken hatten ihrer Kirche im Vorjahr den Rücken gekehrt. Die Protestanten meldeten für 2022 rund 380.000 Kirchenaustritte. Zu den explodierenden Austrittszahlen bei den Katholiken hatten 2022 – vor allem in Bayern – das Gutachten zu Fällen sexualisierter Gewalt in der Erzdiözese München und Freising beigetragen.

Wortmeldungen von katholischen Klerikern thematisieren diesen Niedergang in letzter Zeit verstärkt öffentlich. Erst am Donnerstag sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann, die Kirche befinde sich »in einer epochalen Transformation« – nämlich auf dem Weg »von der Volkskirche zu einer Kirche der Entscheidung«. Die Kirche werde auf jeden Fall »kleiner« werden.