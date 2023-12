Fatima Shbair/AP Photo/dpa Anstehen um Hilfe: Nach UN-Angaben breitet sich im Gazastreifen der Hunger aus (Rafah, 21.12.2023)

Einer von vier Haushalten ist im Gazastreifen inzwischen vom Hungertod bedroht, wie die Vereinten Nationen am Donnerstag erklärt haben. In einem UN-Bericht werden der Norden und viele der Flüchtlingslager im Süden des Gazastreifens mit Stufe 5 (Katastrophe) der sogenannten IPC-Skala bewertet, die das Niveau der Ernährungsunsicherheit in einer Region einordnet. Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens sei von einer Hungersnot bedroht, schrieb UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths auf X.

Alles zerstört

90 Prozent der Bevölkerung der Küstenenklave haben keinen ausreichenden Zugang zu Nahrungsmitteln mehr. In vier von fünf Haushalten im Norden und der Hälfte der Haushalte im Süden essen Familien tagelang nichts. Humanitäre Organisationen können wegen der Blockade und der anhaltenden Bombardierungen fast keine Hilfe mehr leisten. Zudem breiten sich Krankheiten rasant aus, weil auch Trinkwasser und eine funktionierende Sanitärversorgung so gut wie nicht mehr verfügbar sind. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind im Gazastreifen inzwischen nur noch neun der 36 Gesundheitseinrichtungen in Betrieb und das auch nur teilweise. Im Norden gibt es kein einziges Krankenhaus mehr. Basismedikamente, darunter Betäubungsmittel, sind schon in den ersten Wochen des Kriegs ausgegangen. 70 Prozent der Häuser im Norden des extrem dicht besiedelten Gebiets sind zerstört, im südlichen Khan Junis sind es bereits 30 Prozent. Laut dem US-Militärhistoriker Robert Pape handelt es sich – relativ gesehen – um eine größere Zerstörung als die durch Bombenangriffe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg auf Deutschland verursachte.

Ungeachtet dieser katastrophalen Zustände weitet die israelische Armee ihren Einsatz auf immer mehr Gebiete aus. Am Freitag rief sie die Bewohner des Flüchtlingslagers Al-Bureidsch im Zentrum des Gazastreifens zur Flucht auf, nachdem bereits am Mittwoch rund ein Fünftel des Stadtgebiets von Khan Junis, der größten Stadt im Süden des Gazastreifens, in der Hunderttausende Flüchtlinge Schutz gesucht haben, als zu evakuierendes Gebiet ausgezeichnet worden war. Zugleich feuert die Hamas trotz der extremen israelischen Bombardierungen und des Bodeneinsatzes weiter Raketen auf israelisches Staatsgebiet ab. Nach Schätzungen des israelischen Instituts für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) umfasste das Arsenal der Hamas vor dem Krieg rund 20.000 Geschosse. Nach Angaben der israelischen Regierung sind bislang 12.500 davon abgeschossen worden.

Obwohl immer offensichtlicher wird, dass das Militär seine Kriegsziele nicht erreicht – am Donnerstag gab die Armee den Abzug der Eliteeinheit Golani-Brigade, die schwere Verluste erlitten hat, bekannt – und zahlreiche israelische Medien davon ausgehen, dass im Gazastreifen weit mehr Soldaten getötet wurden, als die Regierung zugibt, versucht Netanjahu weiterhin, eine Resolution für eine humanitäre Feuerpause im UN-Sicherheitsrat zu verhindern. Die US-Administration fordert, dass Israel anstelle der Vereinten Nationen die Kontrolle über Hilfslieferungen in den Gazastreifen übernimmt. Netanjahu betonte zudem in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft erneut, die Angriffe auf den Gazastreifen würden »weitergehen, bis die Hamas zerstört ist, bis zum Sieg. Wer denkt, dass wir aufhören, hat keinen Bezug zur Realität.« Was »Zerstörung der Hamas« bedeutet, ob damit die Führungsriege, alle Kämpfer oder auch potentielle Sympathisanten gemeint sind, hat Tel Aviv allerdings nie definiert.

Libanon im Visier

Derweil vermeldete das Kuds News Network, Kämpfer der Al-Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Hamas, hätten mindestens sieben ukrainische Söldner getötet, die an der Seite der israelischen Armee im Gazastreifen gekämpft hätten. Der Vorfall habe sich bereits am 14. November ereignet. Am selben Tag sei in einer Schule im Viertel Shujaiya ein in den sogenannten sozialen Medien kursierendes Video von einer Einheit ukrainischer Söldner aufgenommen worden. Im Jahr 2022 hatten sich Hunderte in der Ukraine geborene Israelis dem Kampf gegen die russischen Truppen angeschlossen.

Auch an der israelisch-libanesischen Grenze intensivieren sich die Kämpfe weiter. Am Donnerstag starben zwei libanesische Zivilisten durch israelischen Beschuss. Bereits Anfang November hatten die israelischen Streitkräfte im Ort Ainata im Südlibanon ein Zivilauto angegriffen, in dem drei Mädchen und ihre Großmutter starben. Zudem sind mehrere libanesische Journalisten getötet worden. Hisbollah-Generalsekretär Hasan Nasrallah hatte damals deutlich gemacht, dass man die Tötung libanesischer Zivilisten als »rote Linie« betrachte, alle Optionen lägen »auf dem Tisch«.

Trotz der Warnungen israelischer Militärs sowie der US-Administration zieht die israelische Regierung laut einem Bericht der britischen Zeitung The Times vom Montag offenbar weiter eine Invasion im Südlibanon in Betracht. Tel Aviv wolle die Hisbollah in das Gebiet nördlich des Litani-Flusses verdrängen. Allerdings ist die Hisbollah, die über ein Arsenal von mindestens 150.000 Raketen und Granaten verfügt, zweifellos ein ungleich stärkerer Gegner als die Hamas. Darum warnt unter anderem der israelische Reservegeneral Yitzhak Brick, der schon lange vor dem 7. Oktober ein mögliches Vordringen der Hamas auf israelisches Staatsgebiet vorausgesagt hatte, die Armee sei auf einen Krieg im Norden nicht vorbereitet. Zudem sei sie so stark verkleinert worden, dass sie nicht an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen könne.