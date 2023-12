Jose Luis Gonzalez/REUTERS

Zahlreiche Menschen haben in den vergangenen Tagen versucht, von Mexiko aus über die sogenannte grüne Grenze in die USA zu gelangen. So auch beim mexikanischen Piedras Negras, wo dazu bisher lediglich der Rio Bravo und Stacheldraht zu überwinden sind (Foto). Die Schutzsuchenden hoffen, bei ihrer Ankunft auf US-Territorium einen Asylantrag stellen zu können. Das wird jedoch zunehmend vereitelt. So tritt Anfang 2024 im US-Bundesstaat Texas ein Gesetz in Kraft, das der Polizei völkerrechtswidrige spontane Abschiebungen ermöglicht. (AFP/jW)