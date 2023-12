Imago/Montage: Josué M. Correa/jW Vor Kriegsspielzeug kann sich Wolodimir Selenskij kaum retten, nur geht es ständig kaputt

Fort Knox ist offenbar nach Meinung der meisten US-Republikaner im Kongress leer, der Staatsschatz geplündert für den Ukraine-Krieg. Weil sie für den keinen Cent mehr herausrücken wollen, verabschiedeten sich die Abgeordneten in den Urlaub. Dabei war Ukraine-Präsident Wolodimir Selenskij noch kürzlich nach Washington geflogen und feiert nun erstmals Weihnachten am selben Tag wie Washington oder Berlin. Kollege Joseph Biden hatte ein schönes Geschenk für ihn und verriet ihm erstmals: »Wir wollen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt.« Bisher hatte der US-Präsident sich mit dem Verhindern eines russischen Erfolges begnügt.

Das hat sich aber, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag gegenüber dpa, bereits erledigt: Russland habe eine »große strategische Niederlage« erlitten. Das erinnert an den Bild-Bericht vom 8. Juni: »Die ganze Welt wartete darauf. Jetzt ist es soweit: Die Ukraine stößt mit deutschen Leopard-2-Panzern gegen die Russen vor!« Die Panzer sind inzwischen irgendwie weg, im November verkündeten BRD, Dänemark und Niederlande, dass sie demnächst 200 weitere »Leopard« liefern werden.

Biden schickt zusätzlich als Santa Claus US-General Antonio Aguto von Wiesbaden nach Kiew. Dort findet im Januar laut Neuer Zürcher Zeitung eine große Strategiekonferenz wie schon vor einem Jahr statt, auf der US-Amerikaner und Briten festlegen, wieviele Waffen Kiew braucht. Sozusagen zum orthodoxen Weihnachtsfest. Bis dahin gibt es von Selenskij für seine Landsleute noch einige Geschenke. Am Donnerstag hielt er eine Festansprache, in der er ihnen »ein Maximum Aufmerksamkeit für die Verteidigung, ein Maximum an Anstrengungen für den Staat, ein Maximum an Energie« verordnete. Zeit zum Ausruhen komme später. Komiker sind meistens doppeldeutig.