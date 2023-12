Glendale/Buffalo/Baltimore. Die San Francisco 49ers haben als erstes NFL-Team den Sieg in ihrer Division gesichert. Gegen die Arizona Cardinals holte der Super-Bowl-Anwärter am Sonntag ein 45:29 und kann nach zuletzt sechs Siegen in Serie nicht mehr von Rang eins der NFC West verdrängt werden. Für die Playoffs qualifiziert hatten sich die 49ers bereits in der vergangenen Woche. Für die beste Ausgangsposition in den Playoffs und eine Woche mehr Pause müssen die 49ers allerdings die beste Bilanz aller Teams in der NFC aufweisen und haben dafür mit elf Siegen in 14 Spielen weiter beste Chancen. Ebenfalls für die Playoffs qualifiziert sind die Baltimore Ravens, die sich mit 23:7 gegen die Jacksonville Jaguars durchsetzten. Mit der Playoff-Teilnahme planen können auch die Dallas Cowboys. Trotz der überraschend deutlichen 10:31-Niederlage gegen die Buffalo Bills haben die Cowboys die K.-o.-Phase der NFL-Saison sicher. (dpa/jW)