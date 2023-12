Beate Oma Dahle/IMAGO Ein perfektes Turnier für das siegreiche französische Team

Frankreich hat die Neuauflage des WM-Endspiels von 2021 gegen Norwegen gewonnen. Im dänischen Herning schlug die Equipe von Olivier Krumbholz, der nach den Olympischen Spielen in Paris seinen Posten nach dann insgesamt 23 Jahren als A-Nationaltrainer abgeben wird, die norwegischen Kogastgeberinnen mit 31:28 (20:17). Die Französinnen revanchierten sich damit für die 22:29-Finalniederlage im spanischen Granollers von vor zwei Jahren, bei denen sie zur Halbzeit noch mit 16:12 führten, dann aber einbrachen. Die Paarung am Sonntag war die zweite im Turnierverlauf: Auch im letzten Hauptrundenspiel hatte sich Frankreich durchsetzen können (24:23; 12:12) und spielte damit ein perfektes Turnier. Neun Siege in neun Spielen.

Besser ins Spiel

Das Endspiel vor über 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauern begann mit Tempo und einem leichten Übergewicht Norwegens. Dass es Mitte der ersten Halbzeit bereits elf beide hieß, zeigte an, dass weder die Abwehrreihen noch die Leistungen der Torhüterinnen im Fokus standen, wobei die französische Defensive, besser ins Spiel gefunden und von technischen Fehlern der Skandinavierinnen zehrend, dazu beitrug, dass die Goldmedaillengewinnerinnen der Olympischen Spiele in Tokyo 2020 die Führung übernahmen und bis zur Schlusssirene behielten. Es ist der dritte Weltmeistertitel für eine französische Frauennationalmannschaft.

Norwegen hatte mit Zusatzminuten in den Knochen antreten müssen: Im Halbfinale gegen Dänemark gelang der zentralen Rückraumspielerin Henny Reistad (Team Esbjerg) per überraschend frei abgeschlossenem Schlagwurf in der letzten Sekunde der ersten Verlängerung das 29:28, nachdem es nach 60 Minuten 23:23 gestanden hatte und die Däninnen zur Halbzeit 14:9 geführt hatten. Reistad wurde mit 52 geworfenen Toren und einer Trefferquote von 74 Prozent zur Spielerin des Turniers gekürt.

Dänemark bezwang am Sonntag im Spiel um Platz drei die ebenfalls gastgebenden Schwedinnen mit 28:27 (18:15). Das bedeutet nicht nur Bronze für Dänemark, sondern auch einen direkten Startplatz für die Olympischen Spiele im Sommer, da Frankreich als Gastgeberland und Norwegen als amtierender Europameister bereits qualifiziert sind. Zuvor hatten die Schwedinnen am Freitag im Semifinale gegen starke Französinnen keine Chance und zogen mit 37:28 (19:11) den kürzeren. Ein Abendspiel, bei dem das vorrangig dänische Publikum nach dem knappen Ausscheiden der eigenen Mannschaft sukzessive die frühzeitige Heimreise antrat.

Zu große Hypothek

Tempogegenstöße waren das einzige Mittel, mit dem sich die Schwedinnen in die Partie zurückkämpfen konnten, nachdem es nach 13 Minuten 10:2 für Frankreich gestanden hatte.

Ähnlich überrannt hatten die Schwedinnen wiederum das deutsche Team in der Anfangsphase des Viertelfinals (27:20; 16:6).

Der DHB-Auswahl gelang derweil im ersten Plazierungsspiel ein ungefährdeter Sieg gegen Tschechien (32:26; 14:12), danach setzte es im Spiel um Platz fünf am Sonntag mittag eine 30:26-Niederlage gegen die Weltmeisterinnen von 2019 aus den Niederlanden. Erneut war es eine desaströse erste Halbzeit, die dem Team von Markus Gaugisch das Genick brach: Mit 7:16 ging es in die Katakomben, eine zu große Hypothek, wenn man gegen die Weltspitze antritt.

Aber man schaut nach vorn: Die DHB-Sieben hat die Möglichkeit, sich für Paris zu qualifizieren; und sie stellt mit dem 19jährigen rechten Rückraum von Bayer Leverkusen, Viola Leuchter, die beste Nachwuchsspielerin des Turniers.

Bei den DHB-Herren ist das Supertalent bekanntlich einer mit einem ähnlich schönen Namen: Juri Knorr (23) soll bei der im Januar anstehenden Heim-EM dafür sorgen, dass die deutsche Mannschaft mindestens das Viertelfinale erreicht, so das hyperrealistische Minimalziel. Im Bundesligabetrieb, der von den Spielern bis Weihnachten noch zwei Einsätze für ihre Vereine abverlangen wird, setzte es für Knorrs Rhein-Neckar Löwen am Sonnabend eine herbe Klatsche: Die Champions-League-Sieger vom SC Magdeburg überrannten die Mannheimer und siegten mit 38:24 (16:13). Der SCM bleibt damit Tabellenführer und baut den Vorsprung auf den dritten Platz aus, mit dem man sich nur noch zur Teilnahme an der European League, nicht aber an der Champions League der kommenden Saison qualifizieren würde. Die aktuell Dritten der SG Flensburg-Handewitt unterlagen überraschend in Göppingen mit 31:32 (17:15).