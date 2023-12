picture alliance / Di Salvo/Fotogramma/ROPI Nur die nicht ergriffene Macht ist gute Macht: Toni Negri

Noch jede Revolution fraß ihre Kinder. Wie nicht in die Zahnräder des Systems geraten? Darauf wollte der soeben im Alter von 90 Jahren in Paris verstorbene Politiker und Wissenschaftler Antonio »Toni« Negri die Antwort finden. Bereits seit seiner Jugend in der Arbeiterbewegung aktiv und schon mit 33 Jahren in seiner Heimatstadt Padua zum Professor für Staatstheorie ernannt, hat der Norditaliener seine Grundkoordinaten im Rahmen des Kalten Kriegs entwickelt: Die Brutalitäten des Stalinismus, die zynische Korrumpierbarkeit der Gewerkschaften und sozialdemokratischen Parteien und die selbstverliebte Trägheit der akademischen Elfenbeintürme markierten seine Gegnerschaften. Die Operaisten, deren Kopf Negri war, suchten nach einer treffenden Formel, um die Lage des Proletariats nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur zu verbessern, sondern um nichts weniger als die Abschaffung der Lohnarbeit zu fordern.

Als sich die »Potere Operaio« (Arbeitermacht) mit den Roten Brigaden (»Brigate Rosse«, BR) in einen gewaltbereiten Exzess verlängerte, wurde Negri seine Einspeisung marxistischer, libertär-anarchistischer und rätekommunistischer Elemente in den Weltanschauungsapparat der Studenten- und Arbeiterbewegung zum Verhängnis: 1979 wurde er neben anderen verhaftet und wegen Umsturzversuchs angeklagt. Vorwürfe, dass Negri in die Ermordung des damaligen italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro verstrickt gewesen sein soll, konnten indes nicht bewiesen werden. 1984 wurde er zu 30 Jahren Haft verurteilt, 1986 kamen weitere viereinhalb hinzu. Da war er bereits unter spektakulären Umständen nach Frankreich geflohen, wo er bis 1997 lehrte, bevor er sich der italienischen Justiz stellte.

Die Thematisierung des siegreich ans »Ende der Geschichte« gelangten Kapitalismus stand im Zentrum seiner nächsten Schaffensphase, meist in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Literaturwissenschaftler Michael Hardt, der an halbseidenem Einfluss etwa Félix Guattari vergleichbar ist, dem psychoanalytischen Einflüsterer eben jenes Gilles Deleuze, den Negri zum erkenntnistheoretischen Gewährsmann auserkor. Er verfasste mit seinem Freund das Opus magnum »Empire« (2000) mitsamt den Nachfolgern »Multitude« (2004) und »Commonwealth« (2009; zuletzt erschienen 2017 als Nachklapp »Assembly«). In dieser Manifesttetralogie versuchen die beiden, geprägt von den Eindrücken nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, eine Revolution ohne Gewalt, Massen ohne Partei, sozialistische Politik ohne demokratischen Zentralismus zu evozieren. Dabei wird die Subversion der nationalstaatlichen Souveränität überbordend durchexerziert, angefangen bei den transnationalen Kommunikationskanälen bis hin zum heute ubiquitären und mitnichten subversiven Körperkult um Tattoos und Piercings. Die schon in der Ersten Internationale unausweichliche Organisationsfrage steht auch hier im Mittelpunkt. Beschleunigung, Multiplikation und Dezentralisierung bekommen eine utopische Bedeutung, die leider nicht selten umschlagen kann: Bewusste Planung ist schon Dirigismus, versündigt sich an den utopischen Energien der Massen.

Diese Ablehnung aller Formen von Engagement, die Institutionalisierung auch nur am Horizont für erstrebenswert halten, hat sicher der Linken in der Rückschau einen Bärendienst erwiesen. Wer »Pediga« und »MAGA« live miterleben darf, weiß: Außerparlamentarismus hat viele Gesichter. Nicht zuletzt der gegenwärtige Faschismus setzt, mit zunehmendem Erfolg, auf die Enthemmungspotentiale, die in der Rückkehr zum vermeintlichen »Ursprung« liegen. Dennoch darf Negri für seine innovativen Invektiven gedankt werden, hat er doch eine Vielzahl an Diskursen dem gegenaufklärerischen Arrangement der Postmoderne entrissen und für die Arbeiterbewegung fruchtbar gemacht, ohne der kritikfetischisierenden Kritik des Fetischismus der Frankfurter Schule oder einem rückgratlosen »Eurokommunismus« das Wort zu reden. Konzepte wie »immaterielle Arbeit« und »Biomacht« nährten vor allem die globalisierungskritische Schwarmintelligenz der Metropolen von Heiligendamm bis »Occupy Wall Street«, aber auch Selbstverwaltungsinitiativen der Peripherie, und halfen enorm, die Institutionen von der Partei bis zu Gefängnis und Klinik im saturierten Westen zu entstauben.

Die Eloge auf Prozess und Differenz entnahm Negri der Lektüre Spinozas. Der holländische Sepharde, bereits bei Deleuze und Althusser Portalfigur eines Denkens der Andersheit, soll Negri zufolge das Rezept in Händen halten, wie die soziale Bewegung ohne Partei oder Gewerkschaft zu Rande kommen kann. Der Parallelismus des Linsenschleifers firmiert als Alternative zum geschlossenen Weltbild der Hegelschen Dialektik und zum kantianischen Reformismus gleichermaßen. Fundamentale Veränderung ohne Revolution, Werden ohne immer schon statisches und eben daher verwerfliches Sein. Nur die nicht ergriffene Macht ist gute Macht.

Seinen voluntaristischen Esprit wollte Negri dabei nie leugnen: Das innere Legitimationsdefizit jeglicher Repräsentation, einerlei, ob imperatives oder freies Mandat, anzuprangern, wird bisweilen zum Selbstzweck – koste es, was es wolle. Das so mitkalkulierte Märtyrertum benennt prägnant der Untertitel von »Empire«, der auf die Rolle der Urchristen im römischen Imperium anspielt (»Globalization as a New Roman Order, Awaiting Its Early Christians«). Dennoch: Negri war ein geschickter Impulsgeber für Revolten und Debatten. Italiens genuiner Beitrag zur Neuen Linken wäre ohne seine Begriffe und Taten nicht denkbar.