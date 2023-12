IMAGO/Pond5 Images Beijings Sicherung vor Sanktionen: Kuala Lumpur verfügt seit den 1970er Jahren über eine beachtliche Halbleiterindustrie

Chinesische Chiphersteller gehen im Kampf gegen die immer mehr anschwellenden US-Sanktionen neue Wege und bauen ihre Zusammenarbeit mit Unternehmen in Malaysia aus. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Demnach haben eine ganze Reihe an chinesischen Firmen aus der Halbleiterbranche mittlerweile Verträge mit Firmen aus dem südostasiatischen Land geschlossen. Weitere stecken gegenwärtig in Verhandlungen. Dabei geht es überwiegend um Produktionsschritte, die der eigentlichen Chipfertigung nachgelagert sind, aber aktuell erheblich an Bedeutung gewinnen.

Malaysia, ein Schwellenland, das in Südostasien das dritthöchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf verzeichnet – nach der Finanzmetropole Singapur sowie dem Erdölsultanat Brunei –, verfügt bereits seit den 1970er Jahren über eine beachtliche Halbleiterbranche. Sein im Nordwesten liegender Bundesstaat Penang galt zeitweise als »Silicon Valley des Ostens«, bis Südkorea und Taiwan mit ihren Halbleiterriesen wie Samsung oder TSMC Malaysia hinter sich ließen. Dennoch ist das Land ein bedeutender Standort geblieben. Branchengrößen wie der US-Konzern Intel, die japanische Renesas oder die deutsche Infineon unterhalten seit Jahrzehnten Fabriken dort; Intel investiert in Malaysia zur Erweiterung seiner Produktion zur Zeit sieben Milliarden US-Dollar, Infineon rund fünf Milliarden Euro. Laut Angaben der malaysischen Behörden arbeiteten im Jahr 2020 rund 575.000 Menschen in der Branche. Sie sorgten dafür, dass das Land aktuell den Rang des sechstgrößten Halbleiterexporteurs der Welt einnimmt.

Bei alledem ist Malaysias Halbleiterbranche nicht auf die eigentliche Chipfertigung spezialisiert, sondern auf nachgelagerte Schritte – das Verpacken und Testen. Mit Verpacken ist nicht das Verstauen in Versandkartons gemeint, sondern das Zusammenfügen einzelner Halbleiterelemente zu einem funktionsfähigen Mikrosystem. Der Vorgang ist arbeitsintensiv und wird deshalb gern in Länder mit niedrigen Löhnen verlagert; Malaysia bietet sich mit seinen sehr gut ausgebildeten Arbeitskräften und seinen im globalen Maßstab recht geringen Einkommen an. In dem Land sollen sich inzwischen um die 13 Prozent aller Verpackungs- und Testkapazitäten weltweit befinden. Dabei erlebt das sogenannte Backend der Produktion gegenwärtig eine Aufwertung: Mit speziellen Hightech-Methoden beim Verpacken kann man mittlerweile die Leistung von Halbleitern zusätzlich steigern. Darauf sind auch mehrere genuin malaysische Unternehmen spezialisiert.

Diese speziellen Fähigkeiten machen eine engere Zusammenarbeit mit ihnen gerade auch für chinesische Firmen interessant: Weil sie von vielen Hochleistungschips durch US-Sanktionen abgeschnitten sind, ist ein Funktionsgewinn im »Backend« für sie besonders wichtig. Branchenkreise berichten, mit den dadurch aufgewerteten Halbleitern ließen sich Lücken, die durch den Mangel an Hightech-Chips entstünden, in vielen Fällen überbrücken. Schon dadurch erklärt sich das spürbare Interesse, das chinesische Chiphersteller an einer Durchführung der »Backend«-Produktion in Malaysia haben. Unisem etwa, ein Unternehmen, das sich zu mehr als 40 Prozent im Besitz der chinesischen Tianshui Huatian Technology Co. befindet, einer ebenfalls mit Verpacken und Testen von Halbleitern befassten Firma, beliefert zwar noch vorrangig die USA, verzeichnet aber zur Zeit immer mehr Aufträge aus China.

Hinzu kommt, und dieses Motiv gewinnt rasant an Bedeutung: Weiten die Vereinigten Staaten ihre Sanktionen gegen die chinesische Halbleiterbranche aus, dann könnte Malaysia womöglich als Zwischenglied dienen, in dem die Nutzung westlicher Technologien noch möglich ist und über das chinesische Halbleiter in malaysischer Verpackung noch exportiert werden können. Malaysias Regierung legt gesteigerten Wert darauf, sich im Machtkampf des Westens gegen China nicht auf eine Seite zu schlagen; die politischen Voraussetzungen sind also vergleichsweise günstig. Ob das Konzept aber auch wirklich aufgeht– etwa bei Unisem, das zuletzt rund 60 Prozent seines Absatzes in den USA verzeichnete –, ist eine andere Frage, die erst die Zukunft beantworten wird.