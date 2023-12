ZUMA Wire/IMAGO In Österreich wird am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, auch die »Neutralität« gewürdigt

Am 12. Dezember jährte sich der »Internationale Tag der Neutralität«. Welche Rolle spielt Neutralität für aktive Friedenspolitik in Österreich?

In Österreich wird die Neutralität jährlich am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, gewürdigt. Einige Parlamentarier folgten bereits am 25. September einer Einladung des Aktionsbündnisses für Frieden, aktive Neutralität und Gewaltfreiheit »Abfang«, dem internationalen Friedenstag, um über Friedensarbeit und ein Friedensbudget zu sprechen. Der diesjährige Antrag der sozialdemokratischen Fraktion für ein Friedensbudget von 500 Millionen Euro für 2024 wurde von allen anderen Parteien abgelehnt. Zwei Parlamentarier luden daraufhin Friedensgruppen zu einem Gespräch über das Friedensbudget und die neue Sicherheitsstrategie ins Parlament ein – die Zuständigkeit für die Friedensarbeit ist allerdings noch nicht geklärt.

Sie waren Mitorganisator einer internationalen Friedenskonferenz, die im Juni in Wien stattfand. Was war das für eine Veranstaltung?

Die Vorbereitungen für den »Vienna International Peace Summit« hatten bereits zum Jahreswechsel begonnen. Es trafen zahlreiche Anfragen von verschiedenen europäischen Friedensgruppen bei »Abfang« ein. In Kooperation mit dem »International Peace Bureau« haben wir ein Konzept für eine Friedenskonferenz in Wien ausgearbeitet. Wochenweise gab es Gespräche mit Partnerinnen und Partnern aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Dänemark und den USA. Der Verein »Abfang« war für die Organisation vor Ort zuständig.

Zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn wurde die Kooperation mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, ÖGB, aufgekündigt. Was waren die Gründe dafür?

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz wurde die Benutzung des Gewerkschaftshauses – des sogenannten »ÖGB-Catamaran« – untersagt, obwohl es dahingehend eine schriftliche Vereinbarung gegeben hatte. Ursachen dafür waren vor allem Medienberichte und Social-Media-Postings, von denen einige von der ukrainischen Botschaft in Umlauf gebracht wurden. Der ukrainische Botschafter stieß sich an der Überschrift »Frieden in der Ukraine« in Kombination mit der Einladung der Gäste. Ihn störte auch, dass Jeffrey Sachs als Vortragender angekündigt war – offenbar für den Botschafter ein rotes Tuch. Er betrachtete die Konferenz als Angriff auf eine Vorstellung von Frieden, die nicht zwangsläufig den Abzug russischer Truppen aus der Ukraine voraussetzt. Es gab auch einige Pressemeldungen, lanciert von ukrainischer Seite – das hat uns der Botschafter im nachhinein bestätigt.

Von welcher Seite gab es Solidarität und Unterstützung?

Der Gewerkschaftliche Linksblock, die Komintern und auch die »Gewerkschafter*innen gegen Atomenergie und Krieg« protestierten gegen den ÖGB-Rausschmiss. Im nachhinein fand ein Gespräch mit dem für Auslandskontakte zuständigen Gewerkschaftssekretär statt. Dieser bedauerte alles und meinte, dass die Vorbehalte gegenüber der Veranstaltung vor allem von der ukrainischen Gewerkschaft geäußert worden waren. Wichtig zu erwähnen ist, der österreichische Gewerkschaftsvorsitzende sitzt gleichzeitig dem Europäischen Gewerkschaftsbund vor. Man hat kalte Füße bekommen – und einen Rückzieher gemacht. Die 300 Friedensaktivisten aus 35 Ländern trafen sich am Ende in einem von »Abfang« organisierten Ersatzlokal.

Würden Sie von zunehmenden kriegstreiberischen Haltungen in den österreichischen Gewerkschaften sprechen?

Die Friedensaktivität innerhalb der österreichischen Gewerkschaften ist seit Jahrzehnten sehr schwach. Mit Rundschreiben über aktive Friedensarbeit macht man bei den Betriebsräten keinen guten Eindruck. Wir laden sie aber trotzdem immer wieder ein. Im April nächsten Jahres wird »Abfang« mit Betriebsräten eine Konferenz zum Thema Frieden und Umwelt veranstalten.