Ivan Alvarado/REUTERS Wie viele noch? Nach dem zweiten gescheiterten Verfassungsreferendum setzt die Müdigkeit ein (Santiago, 17.12.2023)

Vorerst bleibt alles beim alten. Am Sonntag (Ortszeit) hat eine deutliche Mehrheit der Chileninnen und Chilenen gegen den vorgelegten Entwurf für eine neue Verfassung gestimmt. Knapp 56 Prozent entschieden sich für die Option »dagegen«, nur 44 Prozent für den neuen Text, wie die Wahlbehörde Servel mitteilte. Der Entwurf war zuvor von einem Verfassungsrat ausgearbeitet worden, in dem die Konservativen und die Ultrarechte über die Mehrheit verfügten.

Damit bleibt die während der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet (1973–1990) ausgearbeitete und 1980 angenommene Verfassung in Kraft. Unter anderem die Regierung von Präsident Gabriel Boric, der auch die Kommunistische Partei angehört, hatte zuvor dazu aufgerufen, den Entwurf abzulehnen. Soziale, ökologische und feministische Bewegungen kritisierten den vorgelegten Text als rückschrittlich, da er unter anderem die sofortige Ausweisung von Migranten und eine Revision des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch ermöglicht hätte.

Der Verfassungsprozess, der mit den Massenprotesten vom Oktober 2019 ins Rollen gekommen war, ist somit vorerst gescheitert. Am Sonntag abend erklärte Boric: »Während unserer Amtszeit ist der Verfassungsprozess abgeschlossen. Die Dringlichkeiten sind andere.« Statt Hoffnung habe der verfassunggebende Prozess Ablehnung und Abstumpfung in der Bevölkerung erzeugt. »Die Politik steht in der Schuld des chilenischen Volks.« Auch rechte Politiker wie die Bürgermeisterin des Reichenviertels Providencia in der Hauptstadt Santiago, Evelyn Matthei, erklärte, sie hoffe darauf, »dass wir diese Etappe endlich abschließen«. Matthei wird als Kandidatin der traditionellen Rechten für die Präsidentenwahl 2025 gehandelt.

Es ist das zweite Mal binnen weniger als zwei Jahren, dass die Mehrheit der Chilenen einen neuen Verfassungsentwurf ablehnt. Im September 2022 hatten ganze 62 Prozent der Wähler gegen einen zuvor von einem demokratisch legitimierten Konvent ausgearbeiteten Entwurf gestimmt. Für die Linke bedeutete das Ergebnis eine herbe Niederlage, von der sie sich noch lange nicht wieder erholt hat. Sie hatte im Verfassungsrat über eine Zweidrittelmehrheit verfügt und dem Verfassungstext so deutlich ihren Stempel aufdrücken können. Neben einem Schwerpunkt auf soziale und ökologische Aspekte sah der Entwurf eine Ausweitung der Rechte von Indigenen, Frauen und queeren Personen vor. Auch hätte er unter anderem ein Recht auf Wohnraum, Bildung und Gesundheit festgeschrieben.

Der nun abgelehnte Entwurf hingegen hätte keinen Bruch mit der Pinochet-Verfassung bedeutet. Statt dessen hätte er das dort festgeschriebene neoliberale Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell zementiert. Die Privatisierungen des Rentensystems sowie im Bildungs- und Gesundheitsbereich wären noch einmal besiegelt worden.

Am Sonntag erkannte José Antonio Kast, Chef der ultrarechten Republicanos, die Niederlage »mit Klarheit und mit Demut« an. Zudem versuchte er, das Ergebnis in ein Ja zur Pinochet-Verfassung umzudeuten: »Die Chilenen haben heute klar gesagt, dass sie die derzeitige Verfassung beibehalten wollen.« Kasts Republicanos waren maßgeblich an der Ausarbeitung des neuen Entwurfs beteiligt gewesen, im Verfassungsrat stellten sie die Mehrheit der Sitze. Im Wahlkampf hatte der Präsidentschaftskandidat von 2021 versucht, das Referendum am Sonntag zu einem Plebiszit über den Kurs der Boric-Regierung zu machen.

Die Stiftung »Fundación Nodo XXI«, die der amtierenden Regierung nahesteht, bezeichnete das Ergebnis vom Sonntag auf der Plattform X als »Ausdruck der Unfähigkeit der Politik, ein Zukunftsprojekt anzubieten«, sowie als »Weckruf für das politische System«. »Dieses Ergebnis löst nicht die dringlichen sozialen Probleme, die zur sozialen Revolte von 2019 geführt haben.« Es sei daher nun an der Zeit, dass die »Stagnation« in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Renten überwunden werde. »Andernfalls wird die Demokratie in unserem Land noch mehr in Misskredit fallen.«