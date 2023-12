IMAGO/Pond5 Images Überreste eines Abnutzungskriegs: Ausgebrannter Stadtteil von Bachmut (20.6.23)

Ende 2022 war der Grundton der westlichen Besprechung des Ukraine-Konflikts: Russland wird verlieren, es ist nur eine Frage der Zeit. Dieses Urteil stützte sich auf die Niederlagen, die Russland in den ersten Monaten des Krieges hatte hinnehmen müssen: erst den kopflosen Rückzug aus dem Kiewer Umland, dann den Verlust von Landstrichen östlich von Charkiw im Frühherbst und schließlich die Räumung der Stadt Cherson und der zeitweilig am Westufer des Dnipro kontrollierten Gebiete im November. Wobei schon damals die Rede von der ukrainischen »Befreiung« von Cherson zumindest schief war: Es handelte sich um einen kontrollierten russischen Rückzug hinter die besser zu verteidigende Linie entlang des Flusslaufs. Verluste gab es dabei nicht, zum Schluss wurden – ganz klassisch – die Brücken gesprengt, deren Angreifbarkeit durch westliche »Himars«-Raketen die russische Position auf dem Westufer unhaltbar gemacht hatte. Ein Jahr später hat sich der Tenor geändert. Im Westen macht sich die Sorge breit, wenn nicht mehr für die Ukraine getan werde, dann werde Russland den Krieg gewinnen. Was weniger deutlich dazugesagt wird: In diesem Fall würde der Westen diesen Krieg verloren haben. Nicht so sehr militärisch, so wichtig ist die Ukraine für die NATO nicht; aber auf jeden Fall politisch-moralisch.

Dazwischen liegt die mit großen Hoffnungen erwartete ukrainische Offensive zur Rückeroberung vor allem der Gebiete entlang der Küste des Asowschen Meeres. Kiew und die NATO erhofften sich davon, dass der Landkorridor auf die Krim, den sich Russland mit seinen Eroberungen im Küstengebiet geschaffen hatte, unterbrochen und damit auch die Rückeroberung der Krim in Reichweite gelangen würde.

Heute ist allen Beteiligten klar, dass der Angriff gescheitert ist. Er blieb im technischen Sinne liegen in den tiefgestaffelten russischen Minenfeldern in den Steppenlandschaften des Bezirks Saporischschja. Die ukrainischen Panzerverbände kamen kaum voran, die mit NATO-Material aufgerüsteten schweren Einheiten erwiesen sich als verwundbar durch russische Kampfdrohnen, deren Produktion Russland stark ausgeweitet hat. Aktuelle Schätzungen von ukrainischer Seite gehen von einem zahlenmäßigen Übergewicht Russlands bei den Drohnen im Verhältnis sieben zu eins aus. Russland hat weiter die Lufthoheit über dem Kampfgebiet.

Die russische Strategie hat dabei, wie sich herausschält, nicht das Ziel schneller Eroberungen. Vielmehr sollen die ukrainischen Streitkräfte ausgeblutet und die langfristige Widerstandskraft der Ukraine soll untergraben werden. Diesem Zweck diente in der ersten Jahreshälfte die monatelange Schlacht um Bachmut. Der für sich genommen militärisch unbedeutende Ort wurde von der Ukraine zum Symbol des eigenen Durchhaltewillens aufgebauscht und zäh verteidigt; Russland verschliss vor Bachmut große Teile der Söldnertruppe »Wagner« und errang schließlich infolge seiner zahlenmäßigen und materiellen Überlegenheit die Kontrolle über die Trümmerwüste von Bachmut, ohne damit strategisch viel gewonnen zu haben. Die Front verläuft heute am westlichen Stadtrand von Bachmut.

Die »Wagner«-Meuterei

Genau diese Frustration war der Zündpunkt für das zentrale innenpolitische Ereignis des Jahres in Russland: die Meuterei der »Wagner«-Gruppe Ende Juni. Einheiten der Söldner zogen sich von der Front im Donbass zurück und besetzten kurzfristig die Millionenstadt Rostow am Don. Videos aus diesen Tagen zeigten, dass zumindest viele Einwohner von Rostow den »Wagner«-Leuten zujubelten. Söldnerführer Jewgeni Prigoschin erklärte das Unternehmen zu einem »Marsch der Gerechtigkeit« und gegen die Unfähigkeit, die er der russischen Militärführung vorwarf. Aber der Vorstoß einer Kolonne von »Wagner«-Soldaten auf Moskau wurde nach einem Tag abgebrochen. Denn die Unterstützung der Meuterer durch die reguläre Armee blieb aus. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko vermittelte einen »Kompromiss«, wonach die einfachen Soldaten straffrei bleiben sollten, sofern sie sich der regulären Armee anschlossen oder weiter als Söldner tätig würden – nur nicht mehr in Russland oder seiner Nähe, sondern im »fernen Ausland«, vorwiegend in Afrika.

Das war die Lehre, die die russische Führung offenbar sehr im Ernst aus der Herausforderung für ihre Souveränität zog: dass sie ihr Gewaltmonopol nicht mehr mit privaten Condottieri vom Schlage eines Prigoschin teilen würde. Insofern war es vermutlich kein Zufall, dass Prigoschin wenige Wochen nach der Meuterei beim Absturz eines Geschäftsjets ums Leben kam – von Präsident Wladimir Putin mit den doppeldeutigen Worten verabschiedet, er sei ein Mann von großen Talenten gewesen, der aber auch schwere Fehler begangen habe.

Inzwischen hat Russland die eine Zeitlang von Prigoschin betriebene Rekrutierung von Strafgefangenen wiederaufgenommen. Allerdings ist die Militärführung wählerischer geworden: Häftlinge mit Drogenproblemen bekommen eher keine Chance zur »Frontbewährung«; gesucht sind dagegen Delinquenten, die wegen Gewaltdelikten zwischen Mord und schwerer Körperverletzung einsitzen. Ihnen wird offenbar unterstellt, dass sie die entscheidende Qualifikation des Soldaten, die eigene Tötungshemmung überwunden zu haben, bereits mitbringen. Das Problem ist, dass einige dieser Leute ihren Fronteinsatz überlebt haben und inzwischen, straffrei gestellt, in ihre Heimatorte zurückkehren. Was die dortige Bevölkerung mit gemischten Gefühlen aufnimmt.

Widersprüchliche Kriegsziele

Russland hat also die militärische Lage zu seinen Gunsten stabilisiert. Aber wofür führt es diesen Krieg denn letztlich? Vielleicht weiß es nicht einmal Putin. Auf seiner Jahrespressekonferenz im Dezember äußerte er sich zu den Kriegszielen widersprüchlich: Einerseits sei Russland bereit für Verhandlungen, aber die Initiative müsse von der Ukraine und ihren westlichen Schutzmächten ausgehen und die »Realität am Boden« berücksichtigen – also Russland zumindest den gegenwärtigen Gebietsstand garantieren. Andererseits räsonierte Putin über den angeblich urrussischen Charakter von Städten wie Odessa, drohte also mit weiteren Annexionen heute ukrainischer Gebiete. Daneben erklärte Putin, Ziel bleibe die »Entnazifizierung« der Ukraine – praktisch gesagt: ein Regimewechsel zugunsten einer auf gutnachbarliche Beziehungen zu Russland orientierten Mannschaft in Kiew. Wobei die Frage bleibt, ob es eine solche in der heutigen ukrainischen Führung überhaupt gibt – und geben kann, solange Russland so umfangreiche Territorialforderungen erhebt. Eine weitere Frage ist, welche Vorteile sich Moskau von einer so gedemütigten und territorial beschnittenen Ukraine erhofft.

Insofern scheint ein Kompromissfrieden heute unwahrscheinlicher als während der russisch-ukrainischen Verhandlungen in Istanbul im Frühjahr 2022. Damals hat der Westen diese Verhandlungen sabotiert. Heute steht auch er vor einem Scherbenhaufen und einer Alternative, die niemanden zufriedenstellen kann: entweder sich auf Dauer ein finanziell und militärisch abhängiges Land ans Bein zu binden und damit eigene Handlungsfähigkeit einzuschränken oder mit eigenen Truppen in den Krieg einzutreten. Die Reden hiesiger Politiker davon, die deutsche Gesellschaft »kriegstüchtig« machen zu wollen, zeigen, dass auch diese Variante nicht aus der Luft gegriffen ist. Und dass die Niederlage der Ukraine in Wahrheit schon »eingepreist« ist.