Tom Weller/dpa Die gelbe Wand tut Wahrheit kund

Glaubt man den Funktionären der Deutschen Fußballiga (DFL), dann war die Entscheidung der DFL-Mitgliederversammlung am 11. Dezember alternativlos: »Das heutige Votum ist ein gutes Zeichen des Ligaverbandes. (…) Ziel ist es, dass die Bundesliga als Topliga gewahrt bleibt.« Mit diesen Worten richtete sich DFL-Geschäftsführer Marcus Lenz an die mediale Öffentlichkeit und verkaufte die Entscheidung, wonach die Verbandsführung ab sofort Verhandlungen mit potentiellen Ligainvestoren aufnehmen kann, als Schritt in die richtige Richtung.

Als Wundermittel verkauft für einen Großteil der Fans und Vereinsmitglieder, in Wahrheit das Höllentor für eine intensivierte Kommerzialisierung des deutschen Profifußballs. Schon am Abend der Entscheidung machte ein Leak des internen Investitionsplans der DFL die Runde, in der die anvisierte eine Milliarde Euro Einnahmen (durch den Verkauf von acht bis neun Prozent der Medieneinnahmen über 20 Jahre an einen Investor) verteilt ist: Neben dem Aufbau einer digitalen Plattform und einer dreistelligen Millionenspritze für die Vermarktung im Ausland fallen einige Punkte auf, die wenig mit den vielzitierten »roten Linien« der DFL-Geschäftsführung zu tun haben. So ist von einer »ligaweiten Dokumentation« die Rede, zudem scheint es Überlegungen zu geben, einen Sponsor für die Bundesliga zu finden: »Bundesliga Namensrecht: Umsetzung Partnerschaft«.

Sinkende TV-Einnahmen

Dass beim Anteilsverkauf an ein Private-Equity-Unternehmen solche »roten Linien« schnell aufgeweicht werden können, ist nicht nur der aktiven Fanszene klar, auch einzelne Vereinsführungen wie die des 1. FC Köln kritisieren das längst. Doch weist die Auslieferung des deutschen Profifußballs an ein privates Unternehmen mit hohen Renditeerwartungen und operativer Einflussnahme auf das Geschäft ein grundlegendes Problem auf. Warum versorgen sich die Profivereine nicht anderweitig mit Geld? Der Grund dafür liegt in den sinkenden TV-Einnahmen, die aktuell die Top-fünf-Ligen mit Ausnahme der englischen Premier League in eine Konkurrenzsituation drängen, in der nicht alle weiterhin ein solches Wirtschaftswachstum erleben werden wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Sowohl in Spanien als auch in Frankreich hat man sich deshalb auf die Suche nach alternativen Finanzquellen gemacht, die zugleich helfen sollen, die mediale Verwertung auf nationaler wie internationaler Ebene voranzutreiben.

So nun auch in Deutschland. Doch diese vermeintliche Alternativlosigkeit entspringt nicht einer Pfadabhängigkeit, die, einmal gewählt, keine andere Entscheidung zulassen würde. Der kommerzialisierte Fußball ist zwar wirtschaftlich durch Umsatzmaximierung geprägt, und Fußballverbände drücken die Logiken des Kapitals in die Regeln des Sports rein (Lizenzierungsverfahren, Akquise und Verteilung der TV-Einnahmen etc.) – aber die Geschichte der Kommerzialisierung ist auch eine Geschichte der Kämpfe um Einbettung des Fußballs in die bürgerliche Gesellschaft. Ob Amateurismus vs. Professionalisierung oder aus jüngster Vergangenheit die europäischen Topklubs gegen Verbände und Fans beim Thema Super League: Auch ökonomiefremde Faktoren nehmen unmittelbar Einfluss auf die Ausgestaltung der Fußballindustrie.

Nicht per se emanzipatorisch

Deshalb ist eine Prognose der näheren Zukunft des europäischen Modells von Profifußball nicht ausgemacht: Es gibt aktuell mehrere verschiedene, teils widersprüchliche Strategien in Reaktion auf die Krisenhaftigkeit. So sei zunächst auf die versuchte Gründung der Super League verwiesen, die darauf hinweist, dass europäische Spitzenvereine zur Absicherung ihrer sportlichen und wirtschaftlichen Spitzenposition auf geschlossene Ligensysteme mit mehr Leistungsgerechtigkeit (durch Gehaltsobergrenzen u. ä.) als zentrales Verkaufsargument schielen. Nationale Ligen würden damit zu Ausbildungsstätten transformiert. Politische Interventionen sprechen für eine andere Strategie: In Großbritannien wurde Anfang des Jahres eine staatliche Aufsichtsbehörde für die Premier League beschlossen, die Strategie einer politischen Einwirkung und Regulierung der Fußballindustrie findet in anderer Erscheinungsform in der saudischen Pro League (SPL) statt. Die Fußballindustrie hat sich also bereits in Bewegung gesetzt.

Die Kommerzialisierung des Fußballs läuft widersprüchlich ab, das beweist die Investorendebatte, bei der Befürworter des Anteilverkaufs zugleich von einer kulturellen Bewahrung des deutschen Fußballs und seiner »sozialen Verankerung« (Präsidium 1. FC Union Berlin) sprechen. Der Widerstand gegen den Prozess der Kommerzialisierung bricht sich bei den Fans Bahn, die oftmals aus kulturellen Gründen Unbehagen verspüren. Dieser Widerstand muss nicht per se emanzipatorisch sein, Kommerzialisierung kann als »Motor fankultureller Oppositionsbildung« (Peter Czoch) auch eine konservativ-nostalgische Kritik herausbilden, die den Kommerzialisierungsprozess auch noch ideologisch absichert. Die aktiven Fanszenen Deutschlands sehen sich statt dessen an der Spitze eines emanzipatorischen Kampfs um den Fußball – denn keine Entscheidung ist alternativlos. Münzen sie ihre Analyse und Kritik auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse um, die den Fußball in das Korsett eines auf Erlöse fokussierten Teils der Unterhaltungsindustrie zwängen, können sich auch Fußballfans in Bewegung setzen.