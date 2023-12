Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat am Montag schwere Vorwürfe gegen die israelische Regierung erhoben: Sie nutze das Aushungern von Zivilisten im Gazastreifen als Kriegsmethode und mache sich somit eines Kriegsverbrechens schuldig, so die US-amerikanische Menschenrechtsorganisation auf ihrer Webseite. Die Lieferung von Wasser, Nahrungsmitteln und Treibstoff werde absichtlich blockiert, humanitäre Hilfen würden vorsätzlich behindert und landwirtschaftliche Flächen zerstört. Israelische Regierungsmitglieder hätten diese Ziele zu Beginn des Gazakriegs öffentlich zum Ausdruck gebracht. Der israelische Verteidigungsminister Joaw Galant hatte am 9. Oktober gesagt: »Gaza wird vollständig abgeriegelt. Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben. Wir kämpfen gegen Barbaren und reagieren entsprechend.« Energieminister Israel Katz erklärte kurz darauf: »Ich habe angeordnet, dass die Wasserversorgung von Israel nach Gaza sofort unterbrochen wird.«

Zwar sind am Sonntag erstmals wieder Hilfslieferungen direkt aus Israel über den Kontrollpunkt Kerem Schalom in den Gazastreifen gelangt. Allerdings handelte es sich um lediglich 79 Lastwagen, während vor dem aktuellen Krieg täglich 500 Lkw die Grenze passierten. Auch die 126 aus Ägypten eingeführten Lastwagen sind kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Zudem ist die Verteilung von Hilfsgütern wegen der anhaltenden Luftangriffe nahezu unmöglich, 136 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen haben bereits ihr Leben verloren. Ein viertägiger Ausfall der Telekommunikation, der bislang längste, hat die Situation zusätzlich erschwert. Am Montag brach immerhin erstmals seit Kriegsbeginn ein mit Hilfsgütern beladenes Schiff der britischen Marine aus Zypern in Richtung Gazastreifen auf.

Auch der Gesundheitssektor bricht zusammen: Nur noch elf von insgesamt 36 Krankenhäusern sind in Betrieb. Am Sonntag abend warf der Generaldirektor der UN-Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, Israel vor, das Kamal-Adwan-Krankenhaus im Norden von Gaza zerstört zu haben. Mindestens acht Patienten, darunter ein neunjähriges Kind, seien wegen unzureichender medizinischer Versorgung gestorben. Israel konterte, die Hamas unterhalte in dem Krankenhaus »eines ihrer Hauptquartiere«. Der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira hatte zuvor berichtet, die Armee habe mit Bulldozern Zelte Vertriebener im Hof des Krankenhauses zerstört. Dabei seien 20 Menschen lebendig begraben worden. In der Nacht zu Montag wurden weitere Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser, auch in Khan Junis im südlichen Gazastreifen, durch israelischen Beschuss getroffen.

Deutliche Worte für die israelische Kriegführung fand am Sonntag Papst Franziskus: Während eines Gebets sprach er diesbezüglich von »Terrorismus«. Zuvor sollen laut dem Lateinischen Patriarchen von Jerusalem zwei Frauen, die Schutz in einer Kirche in Gaza gesucht hätten, von einem israelischen Scharfschützen getötet worden sein.

Derweil verhandelt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Israel über eine Abschwächung der israelischen Luft- und Bodenangriffe. Zudem laufen unter Vermittlung Katars Gespräche über eine erneute Feuerpause inklusive der Freilassung weiterer Geiseln. Des weiteren soll der UN-Sicherheitsrat erneut über einen Resolutionsentwurf für mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen abstimmen.