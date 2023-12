Terry Papoulias/IMAGO/Zoonar Schwarze Löcher: Schwer durchschaubar

Seit das James Webb Space Telescope (JWST) am 25. Dezember 2021 ins Weltall geschossen wurde, versorgt es die Astronomie mit neuen, zum Teil verblüffenden Bildern. Veröffentlicht wurden die ersten Aufnahmen von der US-Raumfahrtbehörde NASA, der kanadischen Weltraumbehörde (CSA) und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) am 12. Juli 2022. Besonders bekannt wurden unter anderem der planetarische Nebel NGC 3132 (»Südlicher Ringnebel«) sowie die Sternenentstehungen im Carina-Nebel. Das JWST ergänzt die Aufnahmen des Hubble-Teleskops und soll besonders Daten über die Ursprünge des Universums liefern.

Denn wenngleich die Urknalltheorie von der Wissenschaft mehrheitlich akzeptiert wird, gibt es auch Positionen, die den vermeintlich linearen Ablauf in Frage stellen und beispielsweise eine Unendlichkeit des Universums postulieren. Erkennt man die Urknalltheorie an, so ist das Universum aktuell 13,8 Milliarden Jahre alt. Ein großes Rätsel blieben Bilder und Aufnahmen des JWST, die Galaxien und schwarze Löcher kurz nach dem Urknall zeigten, die angesichts des Alters des Universums nicht so weit entwickelt hätten sein dürfen, wie sie es sind. Diesem Rätsel ist man nun einen Schritt näher gekommen, als die NASA am 6. November 2023 eine Aufnahme veröffentlichte, in dem ein »rekordbrechendes« schwarzes Loch gezeigt wurde, das bereits 470 Millionen Jahre nach dem Urknall entstand.

Wie ist das möglich? Gefunden wurde das schwarze Loch in der Galaxie UHZ1 in Richtung des Galaxienhaufens Abell 2744. Während Abell 2744 allerdings etwa 3,5 Milliarden Lichtjahre von unserem Planeten entfernt liegt, befindet sich UHZ1 mit seinem schwarzen Loch 13,2 Milliarden Lichtjahre entfernt. Wie die NASA schreibt, sei dieses schwarze Loch entstanden, als das Universum gerade einmal »drei Prozent des derzeitigen Alters« hatte. Neben den Daten und Aufnahmen des JWST wurden auch Beobachtungen vom Röntgenteleskop Chandra X-ray Observatory (CXO) ausgewertet. Über einen Zeitraum von zwei Wochen zeigte das CXO intensives und erhitztes Gas in der Galaxie, das Röntgenstrahlen emittiert – laut der NASA ein »Markenzeichen für ein wachsendes, supermassereiches schwarzes Loch.« Da sowohl das Licht der Galaxie als auch die Röntgenstrahlung des Gases um das schwarze Loch aufgrund der Gravitationslinsen in Abell 2744 um den Faktor vier vergrößert wurden, konnte das JWST das Infrarotsignal verstärken, das dem CXO ermöglichte, die schwache Röntgenquelle zu entdecken.

Diese Entdeckung sei wichtig, um die Entstehung supermassereicher schwarzer Löcher kurz nach dem Urknall zu verstehen. Die Frage sei daher nun: Entstanden sie durch den Zusammenbruch massereicher Gaswolken, wodurch die schwarzen Löcher ein Gewicht zwischen 10.000 und 100.000 Sonnenmassen erreichen, oder durch Explosionen früher Sterne, die ein Gewicht zwischen zehn und 100 Sonnenmassen haben mussten? Wie das Team um Akos Bogdan vom Smithsonian Center for Astrophysics der Universität Harvard in Massachusetts betont, wo das Papier veröffentlicht wurde, deuten die Daten auf die Theorie des Zusammenbruchs massereicher Gaswolken hin. Das entdeckte schwarze Loch hat ein geschätztes Gewicht zwischen zehn und 100 Millionen Sonnenmassen. Dafür spricht auch die Erkenntnis, dass das schwarze Loch in UZH1 genauso schwer wie die Sterne in der Galaxie sei. Zum Vergleich: Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße erreicht nur 0,1 Prozent der Sternenmassen.

»Wir glauben, dass das der bisher beste Beleg dafür ist, dass einige schwarze Löcher aus massereichen Gaswolken entstehen«, betont Koautorin Priyamvada Natarajan von der Yale University in Connecticut. Für andere Theorien sei in dem kurzen Zeitraum der Entstehung des schwarzen Lochs schlicht keine Zeit gewesen. Bereits 2017 sagte Natarajan die Existenz solcher »übergroßen schwarzen Löcher« voraus, die »soviel wiegen wie die Sterne in seiner Galaxie«, ehe es zurückfalle. Wie die Autoren des Papiers betonen, existierten diese schwarzen Löcher lange vor 700 Millionen Jahren nach dem Urknall.

Die Aufgabe bestand auch darin, wie Universe Today vom 13. November schreibt, die Entstehung der schwarzen Löcher von »aktiven Sternenentstehungsgebieten« zu unterscheiden sowie sicherzustellen, dass die Röntgenstrahlungen nicht von Abell 2744 stammten. Übrig blieben Gaswolken, die auch »Samen« genannt werden. Das heißt aber auch, dass die Entdeckung zwar die Existenz belegt, aber noch keine Information darüber liefert, wie sie in diesem frühen Stadium entstehen konnten. Dafür braucht es noch sehr viele weitere Daten und Galaxien, die in diesem Stadium beobachtet werden müssen, um die Theorie der »Samen« zu untermauern. Je länger sowohl das JWST als auch das CXO Daten sammeln, die von Astronomen ausgewertet werden, desto schneller wird man ein klareres Bild davon zeichnen, was kurz nach dem Urknall im jungen Universum wirklich stattfand. Das Zusammenspiel von JWST und CXO spielt dabei eine große Rolle. »Wir brauchten Webb, um diese bemerkenswert weit entfernte Galaxie zu finden, und Chandra, um ihr supermassereiches schwarzes Loch zu entdecken«, schlussfolgert Bogdan. Das wird auch in Zukunft der Fall sein.