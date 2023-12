BAG-Urteil zu Krankschreibung nach Kündigung

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt. Der Beweiswert einer oder mehrerer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen kann beeinträchtigt sein, wenn sie passgenau den Zeitraum bis zum Ende der Kündigungsfrist umfassen. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn der Beschäftigte im Anschluss an die Arbeitsunfähigkeit sofort eine neue Tätigkeit aufnimmt, wie am Mittwoch das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschied. Wer die Kündigung ausgesprochen hat, spielt dagegen keine Rolle.

Der Kläger war Leiharbeiter, das Unternehmen kündigte ihm am 2. Mai 2022 zum 31. Mai 2022. Am selben Tag reichte der Kläger eine Krankschreibung vom 2. bis zum 6. Mai 2022 ein, später zwei Folgebescheinigungen bis zum 31. Mai 2022.

Das Unternehmen verweigerte die Lohnfortzahlung. Der Beweiswert der Atteste sei erschüttert, weil sie genau die Restlaufzeit des Arbeitsverhältnisses nach der Kündigung abdeckten.

Das BAG hatte im Fall einer Eigenkündigung bereits im September 2021 entschieden, dass das Zusammentreffen des Kündigungstags mit dem Tag der Bescheinigung und zudem der Laufzeit der Krankschreibungen mit der Kündigungsfrist »einen ernsthaften Zweifel an der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit« begründet, den der Beschäftigte ausräumen muss.

Nun entschied das BAG, dass dies auch bei einer Kündigung durch den »Arbeitgeber« gilt. Hier habe der Leiharbeiter am 2. Mai 2022 allerdings noch keine Kenntnis von der am selben Tag ausgesprochenen Kündigung gehabt. Der Beweiswert der ersten Krankschreibung sei daher nicht erschüttert. Anderes gelte aber für die Folgebescheinigungen. Denn diese deckten »passgenau« die Zeit bis zum Ende der Kündigungsfrist ab. Zudem habe der Beschäftigte unmittelbar danach eine neue Erwerbsarbeit aufgenommen.

Der Beweiswert der Folgebescheinigungen sei daher erschüttert, urteilte das BAG. Dadurch drehe sich die Beweislast in dem Streit um. Für die Zeit vom 7. bis 31. Mai 2022 müsse daher der Beschäftigte nachweisen, dass er tatsächlich krank war. Dazu wird er nun vor dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen Gelegenheit haben. (AFP/jW)