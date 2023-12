Polen: Vertrauensabstimmung verzögert sich wegen Vorfalls im Parlament

Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza/Reuters Rabbi Szalom ber Stambler und stellvertretender Parlamentssprecher Piotr Zgorzelski beim Anzünden des Leuchters am Dienstag

Warschau. In Polen hat der rechtsextreme Abgeordnete Grzegorz Braun die Kerzen eines in der Parlamentslobby aufgestellten Chanukka-Leuchters mit einem Feuerlöscher gelöscht. »Das hätte nicht passieren dürfen«, sagte Parlamentssprecher Szymon Holownia am Dienstag vor Journalisten. Braun sei wegen dieser Tat »des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit und des Antisemitismus« vorübergehend von Sitzungen ausgeschlossen und mit einer Geldstrafe belegt worden.

Polens designierter Ministerpräsident Donald Tusk sprach von einer »Schande«, die sich nie wieder wiederholen dürfe. Durch den Vorfall verzögerte sich am Dienstag die Vertrauensabstimmung, mit der Tusks Regierung bestätigt werden sollte.

Das jüdische Chanukka-Fest hatte am 7. Dezember begonnen und dauert acht Tage. Juden erinnern damit an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem. (AFP/jW)