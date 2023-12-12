Katılımcılar
Fikrejesus Amahazion (Eritre), Afrika Boynuzu'nda araştırmacı, Afrika'nın kalkınması, insan hakları ve siyasi ekonomi konularında uzman
Alev Bahadır, Gazeteci, DIDF yönetim kurulu üyesi
Jeremy Corbyn (Büyük Britanya), İşçi Partisi eski lideri
Sevda Karaca (Türkiye), Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Torkil Lauesen (Danimarka), yazar ve 1970'ler ve 1980'lerde Küresel Güney'deki hareketleri destekleyen Blekingegade grubunun eski üyesi
Żaklin Nastić, BSW, 2017'den beri Federal Meclis Üyesi
Theodora Pius (Tanzanya), ulusal çiftçi grupları ağında aktif
Ignacio Ramonet (İspanya), gazeteci, medya bilimci ve küreselleşme-eleştirel ağ ATTAC'ın onursal başkanı
Luca Stüven, Komünizm üzerine bakış açısı
Marxlenin Valdés (Küba), Havana Üniversitesi'nde Felsefe Profesörü, televizyon sunucusu
Gerd Wiegel, Siyaset bilimci, DGB federal yönetim kurulunda »Demokrasi, göç ve ırkçılık karşıtı politika« bölüm başkanı, junge Welt yazarı
Mumia Abu-Jamal'ın (ABD),Yazar, siyasi mahkum (mesajı)
Yazar ve en başından beri Mumia aktivisti olan Julia Wright (ABD) tarafından takdim edilecek
Kültürel program
Calum Baird
Ingoma, davul grubu Berlin
»Mumyalar. Rock grubu için kantat« film uyarlaması, ardından Dieter Klemm (Floh) ve Claudia Opitz, Sebastian Köpcke (film yapımcısı) ile bir tartışma
Daniel Osorio (Şilili besteci) ve Musikandes ile »Unutmuyoruz«
Wenzel
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Die junge Welt ist oft provokant, inhaltlich klar und immer ehrlich. Als einzige marxistische Tageszeitung Deutschlands beschäftigt sie sich mit den großen und drängendsten Fragen unserer Zeit: Wieso wird wieder aufgerüstet? Wer führt Krieg gegen wen? Wessen Interessen vertritt der Staat? Und wem nützen die aktuellen Herrschaftsverhältnisse? Kurz: Wem gehört die Welt? In Zeiten wie diesen, in denen sich der Meinungskorridor in der BRD immer weiter schließt, ist die junge Welt unersetzlich.