Wem gehört die Welt? - Dein Abo zählt. Wem gehört die Welt? - Dein Abo zählt.
Wem gehört die Welt? - Dein Abo zählt.
Gegründet 1947 Mittwoch, 13. Dezember 2023, Nr. 290
Die junge Welt wird von 2767 GenossInnen herausgegeben
Wem gehört die Welt? - Dein Abo zählt. Wem gehört die Welt? - Dein Abo zählt.
Wem gehört die Welt? - Dein Abo zählt.
Aus: Ausgabe vom 12.12.2023 / 0

Katılımcılar

1. von 15 Fotos
christian-ditsch.de
Ingoma
Bernd von Jutrczenka/DPA
Alev Bahadir
IMAGO/FUTURE IMAGES
Calum Baird
Wolfgang Niesen
Daniel Osorio
Privat
Fikrejesus Amahazion
jW
Floh de Cologne
IMAGO/Reiner Zensen
Gerd Wiegel
Galilee
Ignacio Ramonet
Reuters / Beresford Hodge
Jeremy Corbyn
Privat
Sevda Karaca
Privat
Mumia Abu-Jamal
Privat
Theodora Pius
Privat
Torkil Lauesen
Privat
Zaklin Nastic
IMAGO/POP-EYE
Wenzel

Fikrejesus Amahazion (Eritre), Afrika Boynuzu'nda araştırmacı, Afrika'nın kalkınması, insan hakları ve siyasi ekonomi konularında uzman

Alev Bahadır, Gazeteci, DIDF yönetim kurulu üyesi

Jeremy Corbyn (Büyük Britanya), İşçi Partisi eski lideri

Sevda Karaca (Türkiye), Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Torkil Lauesen (Danimarka), yazar ve 1970'ler ve 1980'lerde Küresel Güney'deki hareketleri destekleyen Blekingegade grubunun eski üyesi

Żaklin Nastić, BSW, 2017'den beri Federal Meclis Üyesi

Theodora Pius (Tanzanya), ulusal çiftçi grupları ağında aktif

Ignacio Ramonet (İspanya), gazeteci, medya bilimci ve küreselleşme-eleştirel ağ ATTAC'ın onursal başkanı

Luca Stüven, Komünizm üzerine bakış açısı

Marxlenin Valdés (Küba), Havana Üniversitesi'nde Felsefe Profesörü, televizyon sunucusu

Gerd Wiegel, Siyaset bilimci, DGB federal yönetim kurulunda »Demokrasi, göç ve ırkçılık karşıtı politika« bölüm başkanı, junge Welt yazarı

Mumia Abu-Jamal'ın (ABD),Yazar, siyasi mahkum (mesajı)
Yazar ve en başından beri Mumia aktivisti olan Julia Wright (ABD) tarafından takdim edilecek

Kültürel program

Calum Baird

Ingoma, davul grubu Berlin

»Mumyalar. Rock grubu için kantat« film uyarlaması, ardından Dieter Klemm (Floh) ve Claudia Opitz, Sebastian Köpcke (film yapımcısı) ile bir tartışma

Daniel Osorio (Şilili besteci) ve Musikandes ile »Unutmuyoruz«

Wenzel

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Die junge Welt ist oft provokant, inhaltlich klar und immer ehrlich. Als einzige marxistische Tageszeitung Deutschlands beschäftigt sie sich mit den großen und drängendsten Fragen unserer Zeit: Wieso wird wieder aufgerüstet? Wer führt Krieg gegen wen? Wessen Interessen vertritt der Staat? Und wem nützen die aktuellen Herrschaftsverhältnisse? Kurz: Wem gehört die Welt? In Zeiten wie diesen, in denen sich der Meinungskorridor in der BRD immer weiter schließt, ist die junge Welt unersetzlich.

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