Katılımcılar

Fikrejesus Amahazion (Eritre), Afrika Boynuzu'nda araştırmacı, Afrika'nın kalkınması, insan hakları ve siyasi ekonomi konularında uzman



Alev Bahadır, Gazeteci, DIDF yönetim kurulu üyesi

Jeremy Corbyn (Büyük Britanya), İşçi Partisi eski lideri



Sevda Karaca (Türkiye), Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı



Torkil Lauesen (Danimarka), yazar ve 1970'ler ve 1980'lerde Küresel Güney'deki hareketleri destekleyen Blekingegade grubunun eski üyesi



Żaklin Nastić, BSW, 2017'den beri Federal Meclis Üyesi



Theodora Pius (Tanzanya), ulusal çiftçi grupları ağında aktif



Ignacio Ramonet (İspanya), gazeteci, medya bilimci ve küreselleşme-eleştirel ağ ATTAC'ın onursal başkanı



Luca Stüven, Komünizm üzerine bakış açısı



Marxlenin Valdés (Küba), Havana Üniversitesi'nde Felsefe Profesörü, televizyon sunucusu



Gerd Wiegel, Siyaset bilimci, DGB federal yönetim kurulunda »Demokrasi, göç ve ırkçılık karşıtı politika« bölüm başkanı, junge Welt yazarı



Mumia Abu-Jamal'ın (ABD),Yazar, siyasi mahkum (mesajı)

Yazar ve en başından beri Mumia aktivisti olan Julia Wright (ABD) tarafından takdim edilecek

Kültürel program

Calum Baird



Ingoma, davul grubu Berlin

»Mumyalar. Rock grubu için kantat« film uyarlaması, ardından Dieter Klemm (Floh) ve Claudia Opitz, Sebastian Köpcke (film yapımcısı) ile bir tartışma



Daniel Osorio (Şilili besteci) ve Musikandes ile »Unutmuyoruz«

Wenzel