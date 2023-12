Milliardenübernahme in US-Ölindustrie

AP Photo/Kevork Djansezian Der Ölkonzern Occidental Petroleum (OXY) gab die zwölf Milliarden US-Dollar schwere Übernahme am Montag bekannt

Houston. Weitere Konzentration in der US-Ölindustrie. Das Unternehmen Occidental Petroleum kündigte am Montag an, den texanischen Konzern CrownRock für zwölf Milliarden US-Dollar (11,2 Milliarden Euro) kaufen zu wollen. Zu der Übernahme hätten beide Unternehmen bereits eine Einigung getroffen, hieß es. In der größten Förderregion des Permian-Beckens in den Bundesstaaten Texas und New Mexico stärke der Kauf die Position von Occidental, teilte das Unternehmen mit. Die Übernahme soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden.

Erst Anfang November hatte der US-Erdölriese ExxonMobil die Übernahme des Konkurrenten Pioneer Natural Resources für 60 Milliarden US-Dollar laut Mitteilung abgeschlossen. Noch Ende Oktober hatte Chevron dem Kauf von Konkurrent Hess für 53 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Die Übernahme biete die Möglichkeit im texanischen Midland-Becken zu expandieren, erklärte Occidental-Geschäftsführerin Vicki Hollub. Den Kauf finanziert mit neuen Schulden in Höhe von 9,1 Milliarden US-Dollar, der Ausgabe von Stammaktien im Wert von rund 1,7 Milliarden US-Dollar und der Übernahme der bestehenden Schulden von CrownRock in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar.

Durch die Übernahme kann Occidental seinen Zugriff auf das Midland-Becken deutlich erhöhen sowie die Produktion im Permian-Becken bis 2024 voraussichtlich um 170.000 Barrel Erdöläquivalent pro Tag (boepd) steigern. Die Produktion in der Region lag im dritten Quartal dieses Jahres bei durchschnittlich 588.000 boepd. (Reuters/AFP/jW)