FDP befragt Mitglieder zu Ampel-Austritt

Christoph Soeder/dpa Bleiben oder geh'n? FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai will's wissen.

Berlin. Die FDP-Bundesspitze hat eine Mitgliederbefragung über einen Ausstieg aus der Ampel-Koalition auf den Weg gebracht. Die erforderlichen 500 Unterschriften seien in der Parteizentrale eingegangen, sagte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Montag in Berlin. Der Bundesvorstand der Liberalen stellte nach eigenen Angaben insgesamt 598 Unterschriften von Mitgliedern fest. Die Befragung werde nun online erfolgen und solle schnellstmöglich beginnen, teilte die FDP weiter mit. Der Abstimmungszeitraum betrage 14 Tage. Die gestellte Frage lautet demnach: »Soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden?«

Die FDP hatte bundesweit zum Jahreswechsel 2022/23 nach eigenen Angaben 76.100 Mitglieder. Für die Einleitung einer Mitgliederbefragung sind nach FDP-Satzung entweder ein Beschluss des Bundesparteitags oder des Bundesvorstands oder auf Antrag der Vorstände oder Parteitage von zwei Landesverbänden oder 20 Kreisverbänden oder von 500 Mitgliedern der FDP erforderlich. In dem Fall haben die Ampel-Gegner in der Partei die notwendigen 500 Unterschriften von Mitgliedern zusammengetragen. In der Satzung der FDP heißt es aber auch: »Die Organe der Partei sind in ihrer Willensbildung nicht an das Ergebnis der Mitgliederbefragung gebunden.« (Reuters/jW)