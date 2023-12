Cristina Chiquin/REUTERS Anführende der Proteste: Indigene Verteterinnen am 7. Dezember in Guatemala-Stadt

Gut einen Monat vor dem geplanten Amtsantritt des designierten Staatschefs Bernardo Arévalo hat sich Guatemalas Generalstaatsanwaltschaft für eine Annullierung der Wahlen vom Sommer ausgesprochen. Bei Ermittlungen seien Unregelmäßigkeiten bei deren Durchführung festgestellt worden, wodurch die Ergebnisse ungültig seien, teilten Vertreter der Behörde am Freitag (Ortszeit) in einer Pressekonferenz mit. Allerdings erklärte die Vorsitzende des Wahltribunals TSE, Blanca Alfaro, kurz darauf in einer eigenen Pressekonferenz: »Die Ergebnisse sind offiziell und unabänderlich.«

Die Staatsanwälte hatten betont, die Entscheidung liege beim TSE. Dennoch wiederholten sie ihre seit Monaten vorgebrachten Vorwürfe, die Wahl sei ungültig, weil die Partei Arévalos, das Movimiento Semilla, bei der Einschreibung als politische Partei Unterschriften gefälscht habe. Die Anschuldigungen hätten »keine rechtliche Grundlage«, erklärte Semilla-Aktivistin Marian Meza gegenüber jW. Die Staatsanwaltschaft könne keine Wahlen annullieren, es müsse abgewartet werden, was ein Gericht sagt. Allerdings diene »die Behauptung, Semilla habe betrogen« dazu, »die Bevölkerung zu verwirren und von weiteren Protesten abzuhalten«. Gegen die als »Staatsstreich in Zeitlupe« charakterisierten Maßnahmen gehen seit Monaten Zehntausende in Guatemala auf die Straße. In der Hauptstadt hat sich neben dem Protestcamp vor der Staatsanwaltschaft ein zweiter Widerstandspunkt in unmittelbarer Nähe des Kongresses etabliert, beide werden maßgeblich von indigenen Autoritäten aus verschiedenen Departamentos getragen.

National und international wurden die Vorgänge vom Freitag scharf verurteilt. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) und die EU stellten sich gegen »den versuchten Staatsstreich«. Sogar der zum herrschenden Block zählende mächtige Unternehmerverband CACIF forderte in einer Pressemitteilung, die »Ergebnisse der Wahlen zu respektieren, um die Demokratie in Guatemala zu garantieren«.